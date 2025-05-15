Пиковый онлайн Doom: The Dark Ages в Steam на релизе составил 30 тысяч человек - это меньше чем у предыдущих частей

Сегодня ночью состоялся общий релиз Doom: The Dark Ages от студии id Software для PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Согласно сервису SteamDB, пиковый онлайн игры в Steam на релизе составил 30,2 тысячи человек - это меньше, чем у DOOM 2016 года (44,2 тысяч человек) и заметно меньше, чем у DOOM Eternal (104,8 тысяч человек).

Тем не менее, стоит учитывать, что релиз Premium-издания игры состоялся еще два дня назад, а так же игра вышла в сервисе Game Pass. Кроме того, пиковый онлайн может вырасти к первым выходным.