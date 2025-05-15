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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 420 оценок

Пиковый онлайн Doom: The Dark Ages в Steam на релизе составил 30 тысяч человек - это меньше чем у предыдущих частей

AceTheKing AceTheKing

Сегодня ночью состоялся общий релиз Doom: The Dark Ages от студии id Software для PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Согласно сервису SteamDB, пиковый онлайн игры в Steam на релизе составил 30,2 тысячи человек - это меньше, чем у DOOM 2016 года (44,2 тысяч человек) и заметно меньше, чем у DOOM Eternal (104,8 тысяч человек).

Тем не менее, стоит учитывать, что релиз Premium-издания игры состоялся еще два дня назад, а так же игра вышла в сервисе Game Pass. Кроме того, пиковый онлайн может вырасти к первым выходным.

11
64
Комментарии: 64
Ваш комментарий
Lady_Leda

Откуда пошла эта тупорылая аналитика игры по ее онлайну?! Игра вышла в геймпассе, у игры нет денувы, игра вышла еще на консолях, плюс игра вышла в четверг когда у большинства людей рабочий день. Так откуда пошла эта практика измерения успешности игры по онлайну в стиме? Кроме как идиотизмом я такое назвать не могу.

12
Nodas
у игры нет денувы

Есть

6
My life is a game

есть денуво
а в остальном ты прав

2
Константин335

Вот именно, игра есть в геймпассе, на консолях, но успешность определяют именно по онлайну в стиме, смешно же

3
Tauch Константин335

Метод конечно паршивый, но иначе никак, обоссанные корпораты-очкошники по своей сути и не хотят делиться онлайном, чтобы и дальше говорить инвесторам и игрокам про успешный успех. А тут хотя бы стим все карты на стол ложит, пожалуй единственная заноза в заднице корпоративной машины в этой индустрии. Слава габену, последний оплот здравомыслия среди крупных игроков рынка.

7
Константин335 Tauch

Но это все же не объективно и никак не дает цельной картины об успешности игры. Она может быть и успешна, но в стиме онлайн не очень высокий может быть

1
BloomingVysor

А что такое? Защиту поставили а онлайн упал относительно прошлых частей?) Дак еще и забашляли конторке денуво....

11
AceTheKing

На прошлых частях тоже была Denuvo.

1
Tauch

Чел, онлайн низкий из-за премиум доступа, который отдирает часть аудитории, из-за выхода в гейпассе, через который я сегодня и залечу в новый думец. Ещё не час пик и не выходные, так что я думаю у нового дума всё неплохо, далеко не все играют на пк, тем более через стим, при наличии геймпасса.

А на защиту кукарекают только самые отпетые пираты, которые из принципа ни копейки не закинут. Даже 700 руьасов на месяц геймпасса

8
BloomingVysor Tauch

Причем тут геймпас? Им пользуются единицы.

Почему тогда в Starfield, TES 4: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33, форза 5 хороший онлайн? Они же тоже в подписке были, дак и без защиты.

2
BloomingVysor Tauch
"А на защиту кукарекают только самые отпетые пираты, которые из принципа ни копейки не закинут. Даже 700 руьасов на месяц геймпасса"

Скорее здравомыслящие люди

5
Tauch BloomingVysor

30+ миллионов активных пользователей геймпасса каждый месяц это единицы?

Не знал даже, что 30 лямов потенциальных покупателей это единицы. Да и на пк солидный процент из этих 30 миллионов.

А по поводу релизов…

Старыилд ждали как легенду всех времёни народов, беседка же.

обливион залетел почти шедоудропом с ценой 50 баксов, да и событие это было наверное даже громче новостей о гта.

форзу впринципе ждали в стиме целенаправленно, насколько много людей экономит в гейпассе, настолько же много шизиков исповедующих no steam-no buy.

А вот Клэр я особо не могу объяснить, разве что ценой, богатому американцу 50$ за игру кажутся щас вообще халявой

4
Extor Menoger

целевая потому что.изменилась

8
Константин335

Все игры которые выходят в геймпассе с низким онлайном в стиме

5
AceTheKing

Starfield, TES 4: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33 не согласны с вами.

4
Константин335 AceTheKing

И все? Они может и есть, но то исключения

4
BloomingVysor

Про геймпасс знают единицы, а пользуются им и подавно меньше! Я про пк геймеров.

Henvslubit Q Константин335

Cites skylines 2 и Pallworld тоже исключение?

GrYnT101

Тк геймпасс ведь

5
Yoshemitsu

Сталкер 2 в гейпасе - онлайн 120к.

Clair Obscur в гейпасе - онлайн145к

Oblivion в гейпасе - онлайн 216к

Так что не исчи дебильных оправданий.

5
Пользователь ВКонтакте

Всем надоели шутаны // Александр Королёв

4
Дворф

а нефиг было такие системки делать

3
vertehwost

Надеюсь теперь то сделают продолжение doom 3

2
no homo

Видать сказалась стоимость и невозможность запуска на карточках не rtx серии.

2
no homo

я кстати так и не могу запустить игру. даже после сегодняшнего патча. все время пишет к сожалению что-то пошло не так.

Константин335

Сказалась то что игра сразу вышла в геймпассе

3
Nodas
невозможность запуска на карточках не rtx серии.

Все что не ртх, это музейные экспонаты которые пора давно заменить

4
BloomingVysor Константин335

Геймпас тут вообще не причем

Константин335 BloomingVysor

Еще как причем

3
Dop Dopov

Смикшировали жанр мобилочки и цветомузыку Дота2 от первого лица. С Вас, уважаемый 80$.

2
saa0891

Ну я бы тоже купил (даже пердзаказал) как и все предыдущие части если бы ценник был более адекватный и если бы дегенераты из Беседки не заблокировали мультиплеер и различные плюшки в Doom Eternal для РФ, теперь только активация.

2
Punisher1

Цена в стиме в 2 раза выше чем у пред части системные требования выше в разы игра есть в пассе. Акцент на рукопашке часть аудитории отпугнун выход в рабочий день с утра . К выходным онлайн поднимется немного.

1
Дома лучше всего

Правильно, потому что перемудрили с фантазией, много ненужного появилось, особенно - гигантские роботы...атмосфера утеряна.

Никита Дроздоvv

Блин, игра Офигительная! Прошёл три главы, такой кайф получил! Пока шикарно. Может даже десять из десяти. Ну, это пока.

Yoshemitsu

Так ведь шутеры это консольный жанр. лол

Рикочико

Просто игра выглядит как крупный аддон к основной игре. Который почему-то вышел через 4 года.

Да и у современных Doom большие проблемы с импактом оружие. Уже третью часть не могут это поправить.

Anton Vasiljev

аналитика, которую мы заслужили. Замерять онлайн в день релиза и сравнивать с пиковым онлайном прошлых частей за всю историю.

Какие выводы можно сделать из такой аналитики? да никаких. пук-среньк в новостях

Rimasted

Может для приличия после выходных такие новости будете постить? Это же очевидно, что тупо судить по пиковому онлайну, когда игра релизится в рабочие дни. Пиковый онлайн обычно устаканивается в первые две недели после релиза, в выходные дни.