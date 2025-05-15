Пиковый онлайн Doom: The Dark Ages в Steam на релизе составил 30 тысяч человек - это меньше чем у предыдущих частей

Сегодня ночью состоялся общий релиз Doom: The Dark Ages от студии id Software для PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Согласно сервису SteamDB, пиковый онлайн игры в Steam на релизе составил 30,2 тысячи человек - это меньше, чем у DOOM 2016 года (44,2 тысяч человек) и заметно меньше, чем у DOOM Eternal (104,8 тысяч человек).
Тем не менее, стоит учитывать, что релиз Premium-издания игры состоялся еще два дня назад, а так же игра вышла в сервисе Game Pass. Кроме того, пиковый онлайн может вырасти к первым выходным.
Откуда пошла эта тупорылая аналитика игры по ее онлайну?! Игра вышла в геймпассе, у игры нет денувы, игра вышла еще на консолях, плюс игра вышла в четверг когда у большинства людей рабочий день. Так откуда пошла эта практика измерения успешности игры по онлайну в стиме? Кроме как идиотизмом я такое назвать не могу.
Есть
есть денуво
а в остальном ты прав
Вот именно, игра есть в геймпассе, на консолях, но успешность определяют именно по онлайну в стиме, смешно же
Метод конечно паршивый, но иначе никак, обоссанные корпораты-очкошники по своей сути и не хотят делиться онлайном, чтобы и дальше говорить инвесторам и игрокам про успешный успех. А тут хотя бы стим все карты на стол ложит, пожалуй единственная заноза в заднице корпоративной машины в этой индустрии. Слава габену, последний оплот здравомыслия среди крупных игроков рынка.
Но это все же не объективно и никак не дает цельной картины об успешности игры. Она может быть и успешна, но в стиме онлайн не очень высокий может быть
А что такое? Защиту поставили а онлайн упал относительно прошлых частей?) Дак еще и забашляли конторке денуво....
На прошлых частях тоже была Denuvo.
Чел, онлайн низкий из-за премиум доступа, который отдирает часть аудитории, из-за выхода в гейпассе, через который я сегодня и залечу в новый думец. Ещё не час пик и не выходные, так что я думаю у нового дума всё неплохо, далеко не все играют на пк, тем более через стим, при наличии геймпасса.
А на защиту кукарекают только самые отпетые пираты, которые из принципа ни копейки не закинут. Даже 700 руьасов на месяц геймпасса
Причем тут геймпас? Им пользуются единицы.
Почему тогда в Starfield, TES 4: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33, форза 5 хороший онлайн? Они же тоже в подписке были, дак и без защиты.
Скорее здравомыслящие люди
30+ миллионов активных пользователей геймпасса каждый месяц это единицы?
Не знал даже, что 30 лямов потенциальных покупателей это единицы. Да и на пк солидный процент из этих 30 миллионов.
А по поводу релизов…
Старыилд ждали как легенду всех времёни народов, беседка же.
обливион залетел почти шедоудропом с ценой 50 баксов, да и событие это было наверное даже громче новостей о гта.
форзу впринципе ждали в стиме целенаправленно, насколько много людей экономит в гейпассе, настолько же много шизиков исповедующих no steam-no buy.
А вот Клэр я особо не могу объяснить, разве что ценой, богатому американцу 50$ за игру кажутся щас вообще халявой
целевая потому что.изменилась
Все игры которые выходят в геймпассе с низким онлайном в стиме
Starfield, TES 4: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33 не согласны с вами.
И все? Они может и есть, но то исключения
Про геймпасс знают единицы, а пользуются им и подавно меньше! Я про пк геймеров.
Cites skylines 2 и Pallworld тоже исключение?
Тк геймпасс ведь
Сталкер 2 в гейпасе - онлайн 120к.
Clair Obscur в гейпасе - онлайн145к
Oblivion в гейпасе - онлайн 216к
Так что не исчи дебильных оправданий.
Всем надоели шутаны // Александр Королёв
а нефиг было такие системки делать
Надеюсь теперь то сделают продолжение doom 3
Видать сказалась стоимость и невозможность запуска на карточках не rtx серии.
я кстати так и не могу запустить игру. даже после сегодняшнего патча. все время пишет к сожалению что-то пошло не так.
Сказалась то что игра сразу вышла в геймпассе
Все что не ртх, это музейные экспонаты которые пора давно заменить
Геймпас тут вообще не причем
Еще как причем
Смикшировали жанр мобилочки и цветомузыку Дота2 от первого лица. С Вас, уважаемый 80$.
Ну я бы тоже купил (даже пердзаказал) как и все предыдущие части если бы ценник был более адекватный и если бы дегенераты из Беседки не заблокировали мультиплеер и различные плюшки в Doom Eternal для РФ, теперь только активация.
Цена в стиме в 2 раза выше чем у пред части системные требования выше в разы игра есть в пассе. Акцент на рукопашке часть аудитории отпугнун выход в рабочий день с утра . К выходным онлайн поднимется немного.
Правильно, потому что перемудрили с фантазией, много ненужного появилось, особенно - гигантские роботы...атмосфера утеряна.
Блин, игра Офигительная! Прошёл три главы, такой кайф получил! Пока шикарно. Может даже десять из десяти. Ну, это пока.
Так ведь шутеры это консольный жанр. лол
Просто игра выглядит как крупный аддон к основной игре. Который почему-то вышел через 4 года.
Да и у современных Doom большие проблемы с импактом оружие. Уже третью часть не могут это поправить.
аналитика, которую мы заслужили. Замерять онлайн в день релиза и сравнивать с пиковым онлайном прошлых частей за всю историю.
Какие выводы можно сделать из такой аналитики? да никаких. пук-среньк в новостях
Может для приличия после выходных такие новости будете постить? Это же очевидно, что тупо судить по пиковому онлайну, когда игра релизится в рабочие дни. Пиковый онлайн обычно устаканивается в первые две недели после релиза, в выходные дни.