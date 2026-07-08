PlayStation продолжает сталкиваться с критикой из-за отказа от дисков - игроки массово атакуют даже посты о Doom

Sony до сих пор не может избавиться от волны негатива, вызванной решением отказаться от выпуска физических копий игр с 2028 года. Теперь пользователи массово критикуют компанию даже под публикациями, не связанными с этой темой.
Поводом стал обычный репост трейлера дополнения DOOM: The Dark Ages – Revelations. PlayStation поделилась публикацией в своих социальных сетях, однако вместо обсуждения DLC комментарии быстро превратились в очередную площадку для критики политики компании.
Пользователи иронизируют над решением Sony отказаться от физических носителей. Один из самых популярных комментариев гласит: «Ретвитить вы еще можете, а выпускать игры на дисках — уже нет?». Другие заявляют, что больше не собираются покупать игры на консолях PlayStation.
Публикация собрала более полумиллиона просмотров, а большая часть комментариев посвящена не самому DOOM, а отказу Sony от физических релизов.
После объявления о прекращении производства новых дисков с января 2028 года компания столкнулась с масштабной негативной реакцией игроков. На некоторое время PlayStation практически перестала публиковать сообщения в социальных сетях, однако даже после возвращения любая новая запись сопровождается критикой со стороны сообщества.
На данный момент Sony не комментировала ситуацию и не сообщала о возможном пересмотре своего решения.
У сонибоев забирают часть их идентичности, пока остальные уже больше десяти лет не помнят, что в компе когда-то привод стоял. Вся суть для них иметь консоль, походу была в дисках 😥😥😥 Давайте дружно пожалеем сонибоев, и вспомним, что не унижали их уже 2 или 3 дня (рекорд)
Слишком много внимания, всему свое время, было физических носителей оно прошло, кто не согласен с прогрессом, будет проигнорирован так всегда было в истории.
при этом все длц и адлоны выходят только в цифре, как и ревелейшн
Это же корпа, маленькое государство в себе. А что делает государство с недовольными? Правильно, недовольных побанят, остальные продолжат платить "налоги", сиречь, покупать доступ к жизни (игорям). А новости всегда будут позитивными! Изи.
К выходу ps6 успокоятся и забудут, очевидно же, что решение окончательное, тоже самое будет и у Бокса с Нинтендо, они заявят о прекращении поддержки физических носителей позже.