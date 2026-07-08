PlayStation продолжает сталкиваться с критикой из-за отказа от дисков - игроки массово атакуют даже посты о Doom

Sony до сих пор не может избавиться от волны негатива, вызванной решением отказаться от выпуска физических копий игр с 2028 года. Теперь пользователи массово критикуют компанию даже под публикациями, не связанными с этой темой.

Поводом стал обычный репост трейлера дополнения DOOM: The Dark Ages – Revelations. PlayStation поделилась публикацией в своих социальных сетях, однако вместо обсуждения DLC комментарии быстро превратились в очередную площадку для критики политики компании.

Пользователи иронизируют над решением Sony отказаться от физических носителей. Один из самых популярных комментариев гласит: «Ретвитить вы еще можете, а выпускать игры на дисках — уже нет?». Другие заявляют, что больше не собираются покупать игры на консолях PlayStation.

Публикация собрала более полумиллиона просмотров, а большая часть комментариев посвящена не самому DOOM, а отказу Sony от физических релизов.

После объявления о прекращении производства новых дисков с января 2028 года компания столкнулась с масштабной негативной реакцией игроков. На некоторое время PlayStation практически перестала публиковать сообщения в социальных сетях, однако даже после возвращения любая новая запись сопровождается критикой со стороны сообщества.

На данный момент Sony не комментировала ситуацию и не сообщала о возможном пересмотре своего решения.