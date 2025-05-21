По данным аналитика, продажи Doom: The Dark Ages составили менее 1 млн. копий

Недавно Bethesda сообщила, что DOOM: The Dark Ages — «крупнейший запуск» разработчика id Software за 34 года его существования, достигнув отметки в три миллиона игроков в семь раз быстрее, чем DOOM Eternal.
Однако, как оказалось, большинство из этих игроков пришли через Xbox Game Pass — Ampere Analysis отмечает, что более двух миллионов игроков DOOM: The Dark Ages играли в шутер благодаря Game Pass, 400 тыс. копий купили на ПК в Steam и ещё по 200 тыс. копий приобрели обладатели Xbox Series и PS5.
Стоит отметить, что ни DOOM 2016 года, ни DOOM Eternal не были в Game Pass на момент запуска.
На торрентах когда?Я привык бесплатно играть.
Только разве что в мечтах, так жди годы.
Либо ждать, либо смотреть стримы видеопрохождений у ютюб-блогеров.
Ну значит на этом серия и закончится я уверен что даже и выпуск длс отменят
А вы как хотели? Обманывать не хорошо... Вот сколько вы обломали своей глупостью и корыстью игорьков , когда онли облучённые ... А оказывается на 1650 4гб и ведре вполне играется в 60 фпс... Сами себя наказали , я бы мб и купил за 6к игру , но вы мне не позволили(((
То что я увидел в прохождениях мне не понравилось. На мой взгляд игра 2016 года была куда лучше.
Похоже не многие стали покупать выбрали простой путь в пассе.
Поставили цену зато 70 бачей)) И да, я взял премиум эдишн о чем жалею(брал за 5к ключ), врятли длс будет настолько крутым для такой суммы, игра конечно хороша, но тот же этернал лучше был.
Наверно деньги кончились.
Слишком много хороших игр выходило за последние несколько месяцев. Да и сами Bethesda поспешили с Облой. Надо было придержать ее на летний сезон.
Мне кажется Обла (которая месяц назад уже вышла) никак на продажи Doom не повлияла
Я тоже в стиме не покупал 5000 дорого не одна игра даже самая лучшая не стоит таких денег, 1000 геймпас отличное предложение особенно для таких не самых длинных игр
год оф вар рагнарёк купил за 5 к , она стоит))
Этот унылый симулятор ползания через щели и скачки с торрента не стоит
не правда , Санта моника продаёт игрофильмы с душой и каждую деталь трепетно прорабатывает , такие игры редкость...
Новый дум пока играет бодро и интересно
да я видел , но таких денег он не стоит ...
Ещё бы, цена 80 баксов
Геймпас приносит прибыль издателю, а значит и разработчики получат на бутерброд, а если будет больше 3 лямов поигравших то и на масло дадут 🤔😅 // Виктор Бароменский
А если бы не добавили в game pass?)
Орлиха кормит орлят))))
Я бы в неё не поиграл
Для таких игр сервисы вроде Xbox Game Pass это своего рода легальный способ понять стоит ли игра своих денег. Демки и прочее конечно так же дают некоторое представление об этом. Но что есть поиграть в полную а затем купить ее. Последнее для меня сейчас это исключительно в магазинах вроде GOG.
Оно и так можно, так game pass - официальный (зачем грузиться ещё отдельной покупкой, разве что если другая платформа), торрент - неофициально.
Но все же торрент больше решает) всё-таки game pass не бесплатный и не всё есть. А то, что лучше самому поиграть, а потом уже принять решение - купить поддержать/продолжить там или нет. Обзоры - спойлеры, стримы ну не дадут понять всю полноту картины если к примеру это выживалка. А отдельные видео - ответы на вопросы и сбор инфы о игре полезны (до её выхода) например как Dune Awakening уже дают понять, что будет и как там всё задумано:D
А сколько хотели сразу? Мульен только с ПК?
А че у пс так мало продаж?