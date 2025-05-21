По данным аналитика, продажи Doom: The Dark Ages составили менее 1 млн. копий

Недавно Bethesda сообщила, что DOOM: The Dark Ages — «крупнейший запуск» разработчика id Software за 34 года его существования, достигнув отметки в три миллиона игроков в семь раз быстрее, чем DOOM Eternal.

Однако, как оказалось, большинство из этих игроков пришли через Xbox Game Pass — Ampere Analysis отмечает, что более двух миллионов игроков DOOM: The Dark Ages играли в шутер благодаря Game Pass, 400 тыс. копий купили на ПК в Steam и ещё по 200 тыс. копий приобрели обладатели Xbox Series и PS5.

Стоит отметить, что ни DOOM 2016 года, ни DOOM Eternal не были в Game Pass на момент запуска.