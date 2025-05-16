По данным Digital Foundry, Doom: The Dark Ages хорошо оптимизирована и играбельна даже на среднем оборудовании

С запуском Doom: The Dark Ages большинство фанатов жаловались на высокие системные требования игры. Казалось, что производительность станет серьезной проблемой при выпуске, однако подробный анализ показывает, что игра довольно хорошо оптимизирована.
Даже при тестировании на средней видеокарте Nvidia RTX 4060 в паре с Ryzen 5 3600 игра показывает отличные результаты с исключительно плавным временем смены кадров и стабильным игровым процессом в 60 кадров в секунду, что похвально для современного релиза.
Digital Foundry протестировала Doom: The Dark Ages на RTX 4060 в паре с Ryzen 5 3600 при разрешении 1440p с максимальными настройками, набором текстур на «2048» и DLSS «Качество». Результатом стал плавный игровой процесс с исключительной плавностью.
Однако, несмотря на это, вам нужно немного оптимизировать настройки. Например, в определенной сложной локации, где FPS падает, вы можете снизить настройку теней, чтобы вернуться к более высокой частоте кадров, что для Doom является необходимым условием.
Однако игра сильно загружает видеопамять. При использовании графического процессора объемом 8 ГБ рекомендуемый пул текстур — 2048, в то время как для более мощных графических процессоров его можно увеличить. Однако особой разницы нет, даже если качество текстур установлено на максимум.
Визуальные эффекты выглядят великолепно во всех случаях благодаря RTGI, а время загрузки практически отсутствует. Digital Foundry также утверждает, что это одна из самых оптимизированных игр, которые они видели за последнее время, благодаря отсутствию компиляции шейдеров в движке id Tech по сравнению с Unreal Engine 5.
1440p с DLSS «Качество» это примерно ~870р, ниже даже 1080р натива, мдауж. Покупаешь железо на мильен чтобы получить консольное качество, это позор.
Интересные доводы у тебя. А как ты пришел к такому результату, если не секрет?
Ты же понимаешь с DLSS «Качество» ~870р, что это выглядит не как натив в ~870р. Если тебе показать 2 картинки в 1440p, одну в нативе, а другую с DLSS качество, ты разницу не увидишь даже, за то разницу в фпс увидишь в лучшую сторону
длсс скаллирует разрешение рендера, понижает его а потом ИИ поднимает, ты думаешь кадры магическим образом прибавляются когда ты включаешь длсс? некоторые игры стали в этом более честными, например Expedition 33, где при выборе длсс качество видно что это ~66% от натива
960 на самом деле,все ещё позор?
Чел ты не увидишь своими глазами разницы натив или длсс
Если gtx1050ti что-то не тянет, значит оптимизации нет. ☝️🐺
1060 3 гига игровая выдэокарта.
Забавный факт .В комментах на ютубе плача и нытья как тут, там практически нет.Более здоровая атмосфера что ли.
Только заметил?
Тут только 2 игры которые строго запрещено поливать дерьмом это божество GTA и Bg 3
А вот остальное всегда поливают за все что ухватятся
Даже отдельную вкладку сделали под божество GTA .....
В каком месте они увидели хорошую оптимизацию если графон дума 2025 не ушёл от дума 2019 и даже дума 2016, а фпс упал в разы??? Кстати в 4к на ультрах в нативе она у меня кушает в районе 14,5гб видеопамяти из 32гб всего, при этом дум 2016 потребляет в районе 6,5гб, а выглядит почти также. К самой игре претензий нет, геймплейно мне она даже нравится, удар щитом вполне заменяет быстрое перемещение, вместо крюка тот же щит. игровая механика мне реально нравится. А вот графика очень разочаровала, одна надежда на 4к пак текстур
У ТЕБЯ 5090?
да
Чего разнылся тогда? Зачем тебе такая видеокарта если ты не видишь графита? Eternal вообще даунгрейд по графону был.
Капец у тебя зрение конечно.
дак потому что в Думе 16 года не было никаких новомодный приблуд по типу RTX, а тут он неотключаемый как в Индиане, отсюда и жор по памяти
разочарование года а не игра, скучно, музыка никакая, добиваний нет, драйва нет... как то всё дешево очень, будто делали любители с кучей бабла
Иди в Марио играй
А что они так лоханулись? Надо было в нативе тестить. И почему 4060? Есть же ультра 5060 ти.
Натив умер уже даже у фанатов АМД
тестировали на костылях . нужна сырая производительность
Если 4060 в разрешении 1440 тянет игру в 60 фпс, то в 1080 игра полетит. И где же тут плохая оптимизация как некоторые говорят?
Да понятно что она хорошо оптимизирована, это только тут владельцы 5090 орут что оптимизация нет, ибо на их "топавых" карт 120 ФПС выдает в общем зажрались товарищи, все что ниже 30 ФПС это да нет оптимизации, все что выше есть оптимизация, просто люди забыли как в начале 2000 играли с 10-15 фпс и радовались
я Assassin's Creed 3 проходил в 20-25 кадров)
На 3060 12г. и i510400f на средних настройках в 1080 , игра просто летает на ура.
Этот дум я явно пропущу, играл у братишки вообще не зашло.
У меня постоянно виснет.
а без дуньки будет ещё лучше