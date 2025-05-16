По данным Digital Foundry, Doom: The Dark Ages хорошо оптимизирована и играбельна даже на среднем оборудовании

С запуском Doom: The Dark Ages большинство фанатов жаловались на высокие системные требования игры. Казалось, что производительность станет серьезной проблемой при выпуске, однако подробный анализ показывает, что игра довольно хорошо оптимизирована.

Даже при тестировании на средней видеокарте Nvidia RTX 4060 в паре с Ryzen 5 3600 игра показывает отличные результаты с исключительно плавным временем смены кадров и стабильным игровым процессом в 60 кадров в секунду, что похвально для современного релиза.

Digital Foundry протестировала Doom: The Dark Ages на RTX 4060 в паре с Ryzen 5 3600 при разрешении 1440p с максимальными настройками, набором текстур на «2048» и DLSS «Качество». Результатом стал плавный игровой процесс с исключительной плавностью.

Однако, несмотря на это, вам нужно немного оптимизировать настройки. Например, в определенной сложной локации, где FPS падает, вы можете снизить настройку теней, чтобы вернуться к более высокой частоте кадров, что для Doom является необходимым условием.

Однако игра сильно загружает видеопамять. При использовании графического процессора объемом 8 ГБ рекомендуемый пул текстур — 2048, в то время как для более мощных графических процессоров его можно увеличить. Однако особой разницы нет, даже если качество текстур установлено на максимум.

Визуальные эффекты выглядят великолепно во всех случаях благодаря RTGI, а время загрузки практически отсутствует. Digital Foundry также утверждает, что это одна из самых оптимизированных игр, которые они видели за последнее время, благодаря отсутствию компиляции шейдеров в движке id Tech по сравнению с Unreal Engine 5.