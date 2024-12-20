По данным инсайдера, релиз DOOM: The Dark Ages намечен на май 2025 года

У Microsoft есть несколько игр от собственных студий, которые должны выйти в 2025 году, но немногие из них привлекут столько внимания, как DOOM: The Dark Ages. Анонсированный ранее в этом году шутер от первого лица является одним из самых заметных релизов следующего года, и вскоре мы, возможно, узнаем о нём больше подробностей, а также, по-видимому, будет объявлена ​​более близкая, чем ожидалось, дата релиза.

Информация поступила от extas1s, известного инсайдера Xbox, который заявил в видео, что на предстоящей ежегодной презентации Microsoft Xbox Developer Direct в январе, DOOM: The Dark Ages будет одним из «основных блюд», которые компания продемонстрирует. Интересно, что инсайдер также заявил, что релиз игры запланирован на май 2025 года, хотя добавляет, что это может измениться.

В любом случае, 2025 год обещает быть сильным годом для Xbox: должны выйти такие игры, как Avowed, The Outer Worlds 2, South of Midnight и Fable. Согласно extas1s, по слухам, ремейк Elder Scrolls 4: Oblivion также выйдет в 2025 году и может быть анонсирован на презентации Xbox Developer Direct в следующем месяце.