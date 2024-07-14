По всей видимости, id Software ведет разработку не только Doom: The Dark Ages, но и других новых игр

В июне студия id Software анонсировала Doom: The Dark Ages, шутер, который станет приквелом к двум прошлым частям легендарного франчайза. Миллионы геймеров с нетерпением ждут новых приключений Палача Рока, впрочем, по всей видимости, игроделы из id Software вовсю занимаются разработкой еще нескольких новинок.

Недавно в Bethesda Softworks, в состав которой входит и студия id Software, на должность продюсера была назначена Мегуми Макгоуэн. Неделю назад она написала пост, в котором выразила свое волнение в связи с новой для нее ролью продюсера издательского отдела в Bethesda Softworks. Именно в ее профиле в LinkedIn говорится, что она отвечает за выпуск нескольких создаваемых id Software проектов.

Макгоуэн искренне поблагодарила Колина, прежнего наставника в Tango Gameworks, за все те наставления и поддержку, которые он ей оказывал. Также она поблагодарила своего нового босса, Лаффи, за то, что он дал ей возможность участвовать в интересных проектах id Software. Ей не терпится с головой окунуться в новую задачу и внести свой вклад в успех создателей Doom, курируя разработку множества проектов в студии. Одной из новых игр, находящихся в разработке у id Software, является Doom: The Dark Ages. О том, какой будет другая игра (или игры), можно только догадываться, но если строить предположения, то это вполне может быть новый Quake или даже продолжение Hexen.

Напомним, релиз Doom: The Dark Ages должен состояться в 2025 году, и, скорее всего, до выхода упомянутой игры от разработчиков не будет никаких анонсов относительно их следующих проектов, но если id Software и в самом деле работает сразу над несколькими играми - это не может не радовать фанатов брутальных шутеров.