Почти как полноценная игра - дополнение Revelations для Doom: The Dark Ages предложит 10-12 часов геймплея

В преддверии выхода дополнения Revelations для прошлогоднего шутера Doom: The Dark Ages директор игры Хьюго Мартин поведал некоторые подробности. В частности он сообщил, что на прохождение уйдёт порядка 12 часов, 40% из которых приходится на контент для эндгейма.

Revelations — это дань уважения играм Doom. Мы всегда считали все игры Doom каноничными. У нас никогда не было возможности исследовать, кем он был как Палачом Рока . До того, как стать Палачом, он был морским пехотинцем, его звали Флинн Таггарт. Поэтому в Revelations мы возвращаемся к уровням Кошмара и рассказываем часть истории Флинна Таггарта.



Мы не считаем романы частью современной серии Doom — игры, да, за исключением Doom 3. Doom 3 всегда была для нас своего рода вымышленным миром, но с самого начала работы над Doom (2016) мы хотели объединить все игры и их сюжет. Мы взяли самые популярные элементы из романов и комиксов: его имя и его знаменитые фразы.

Дополнение, вероятно, понравится поклонникам Doom Eternal потому, что новое оружие, Цепное копье, обладает способностью к захвату, которую можно использовать для множества воздушных маневров, как в блестящей средней части современной трилогии Doom. Один из таких маневров позволяет кружить в воздухе, вонзая цепь в противника во время атаки. Более того, Мартин подтвердил, что у Цепного копья будут уникальные добивания, и, что более важно, оно будет абсолютно необходимо для выживания в контенте для эндгейма, который составляет примерно 40% этого 10-12-часового DLC. Мастер-арены, по словам Мартина, будут особенно важными местами для грамотного использования копья.

Также можно ожидать множество новых вариантов врагов, а также возвращение некоторых знакомых персонажей. В частности, упоминался Архвил — хотя здесь он будет призывать демонов, но не воскрешать их, в отличие от оригинального Doom 2. id Software также заявила, что Рипаториум — настраиваемый бесконечный режим арены — получит крупное обновление для Revelations.

Мартин порекомендовал пройти базовую кампанию Doom: The Dark Ages перед тем, как приступать к Revelations, поскольку она имеет более высокую базовую сложность, чем основная кампания. Всего в ней шесть уровней — пять плюс хаб «Чистилище» — и вам придётся много раз возвращаться назад. Эти локации выполнены в стиле метроидвании, поэтому вы сможете получать доступ к новым областям внутри них по мере того, как будете зарабатывать и улучшать способности в процессе игры.

В целом, Мартин сказал нам, что Revelations «в некотором смысле является кульминацией 35 лет Doom». Doom: The Dark Ages Revelations выйдет 7 июля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.