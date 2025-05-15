Почти неиграбельно: DOOM: The Dark Ages протестировали на Steam Deck

Издание Steam Deck HQ протестировало шутер DOOM: The Dark Ages на портативном ПК Steam Deck. Устройство Valve с трудом вписывается в минимальные требования, а потому производительность оставляет желать лучшего.
Обозреватели написали, что для запуска DOOM: The Dark Ages на Steam Deck пришлось установить превью-версию SteamOS 3.7.6, а также бету Bleeding-Edge для Proton Experimental.
Первая глава шутера с пресетом XeSS «Качество», низкими настройками графики и разрешением 1280x720 работала, по словам журналистов, «кошмарно». Частота кадров с трудом держалась в районе 30 FPS и чаще падала до 20-25 FPS.
Поздние главы DOOM: The Dark Ages оказались еще более ресурсоемкими. Производительность оказалась даже ниже, а единственным способом добиться 30 FPS было снижение разрешения до 960×540.
В Steam Deck HQ добавили, что при этом изображение становилось очень размытым и пикселизированным, а частота кадров все равно периодически падала до 20-25 FPS.
Приятно, что игру можно запустить и убедиться в этом лично, но говорить о нормальной играбельности не приходится. Возможно, в будущем выйдут патчи — как это было с Spider-Man 2 от Nixxes Software или Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames, — но пока остается только ждать.
Однако я бы на это особо не рассчитывал и предпочел бы исходить из того, что текущая производительность — это то, с чем вам придется иметь дело.
Примечательно, что авторы издания Ars Technica, которые также опробовали DOOM: The Dark Ages на Steam Deck, остались довольны производительностью. Игру на устройстве Valve портал назвал «на удивление играбельной».
Обозреватели Ars Technica запускали шутер на Steam Deck с низкими настройками в 1280x800, но для апскейла разрешения использовали AMD FSR с пресетом «Производительность» — удалось выжать 30-40 FPS.
Как DOOM: The Dark Ages выглядит на Steam Deck:
DOOM: The Dark Ages уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series X|S и в Game Pass с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами.
Ничего не понятно. То у них при 720р 20 кадров, то в поздних уровнях у них при 960×540 30 кадров. Муть полная.
Для мобилок это норм.
1280x720 и 960×540.
железка компромиссов, и удивляться что на ней актуальные релизы идут чо скрипом думаю не стоит
Ничего страшного, владельцы Steam Deck сами говорят, что им надо только на 1-2 часа в сортире.
сидишь такой голый на унитазе и играешь в стим дэк
люди покупающие портативки за оверпрайс уже гоев думающие что на ноутбучном чипе будет нормальный фепес
Интересно как выглядит на деке 800p в режиме фср производительность.
Реально ли играть без боли?Экран то мелкий.
Отсюда вывод: Играйте первый Доом. Его можно запустить на пылесосе.
В этернал пускай играют
Когда портативки будут размером с RTX 5090, тогда на них будут более-менее идти ААА-игры... Правда, пользоваться ими смогут только качки.
Название интересное. Лишний раз вспомнил соевый недоовервотч блидинг эдж
Зато этернал в фул хд и 60 фпс на оптимизированных настройках работает)
2016 заставили работать на "свечке", если разрабы захотят то буит летать спокойно, учитывая, что Id боженьки в оптимизоне