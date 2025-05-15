Почти неиграбельно: DOOM: The Dark Ages протестировали на Steam Deck

Издание Steam Deck HQ протестировало шутер DOOM: The Dark Ages на портативном ПК Steam Deck. Устройство Valve с трудом вписывается в минимальные требования, а потому производительность оставляет желать лучшего.

Обозреватели написали, что для запуска DOOM: The Dark Ages на Steam Deck пришлось установить превью-версию SteamOS 3.7.6, а также бету Bleeding-Edge для Proton Experimental.

Первая глава шутера с пресетом XeSS «Качество», низкими настройками графики и разрешением 1280x720 работала, по словам журналистов, «кошмарно». Частота кадров с трудом держалась в районе 30 FPS и чаще падала до 20-25 FPS.

Поздние главы DOOM: The Dark Ages оказались еще более ресурсоемкими. Производительность оказалась даже ниже, а единственным способом добиться 30 FPS было снижение разрешения до 960×540.

В Steam Deck HQ добавили, что при этом изображение становилось очень размытым и пикселизированным, а частота кадров все равно периодически падала до 20-25 FPS.

Приятно, что игру можно запустить и убедиться в этом лично, но говорить о нормальной играбельности не приходится. Возможно, в будущем выйдут патчи — как это было с Spider-Man 2 от Nixxes Software или Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames, — но пока остается только ждать.



Однако я бы на это особо не рассчитывал и предпочел бы исходить из того, что текущая производительность — это то, с чем вам придется иметь дело.

Примечательно, что авторы издания Ars Technica, которые также опробовали DOOM: The Dark Ages на Steam Deck, остались довольны производительностью. Игру на устройстве Valve портал назвал «на удивление играбельной».

Обозреватели Ars Technica запускали шутер на Steam Deck с низкими настройками в 1280x800, но для апскейла разрешения использовали AMD FSR с пресетом «Производительность» — удалось выжать 30-40 FPS.

Как DOOM: The Dark Ages выглядит на Steam Deck:

DOOM: The Dark Ages уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series X|S и в Game Pass с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами.