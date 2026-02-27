"Почти сиквел": геймдиректор id Software раскрыл новые детали гигантского DLC для DOOM: The Dark Ages

Геймдиректор id Software Хьюго Мартин продолжает дразнить фанатов подробностями грядущего дополнения для DOOM: The Dark Ages, и судя по новой волне информации, игроков ждет нечто по-настоящему масштабное. По словам Мартина, масштаб дополнения настолько велик, что его можно смело называть "почти сиквелом".
Разработчики делают ставку на глубокий повторный интерес: игроков ждет обширный эндгейм, то есть контент, доступный после завершения основной сюжетной линии DLC, а также механики, способные кардинально изменить привычный геймплей. Например, в игре появятся особые техники быстрой смены оружия и новое копье, которое, судя по всему, позволит делать рывок или телепортироваться.
Было бы круто, если бы вы могли сделать уклонение рывком, а затем, может быть, ткнуть кого-то копьем, - обронил Мартин, намекая на синергию движения и атаки.
Дополнение будет ориентировано на опытных игроков, предлагая серьезный вызов и высокий потолок навыков. Сюжетная составляющая также претерпит изменения: упор сделан на "переживание истории" через окружающую среду, а не на пассивное наблюдение за катсценами. Лор и записи в кодексе станут более ценными для сбора и чтения, обещая действительно углублять понимание мира.
Хьюго Мартин активно участвует в плейтестах дополнения в последнее время, что говорит о том, что проект находится на финальной стадии разработки. Однако трейлер DLC, по его словам, придется подождать. Приятным сюрпризом для фанатов станет возвращение к работе над проектом актера Дарина Де Пола, который ранее подарил голос Сэмюэлю Хейдону в DOOM 2016 и Eternal, Самуру в дополнении The Ancient Gods и Криду в The Dark Ages. Его участие гарантирует высокое качество повествования и привычную атмосферу вселенной.
Последние doom слишком darksiders но без интриги, а Dark Ages совсем уж унылая, большая часть оружия нафиг не нужно , все локации пустые пищеводы а все бои проходят в овальных желудках , все пишут что она красивая, ну да но дизайн на столько базовый замки там большие рогатые черепа ,цепи , что сделай ее изометрической инди экшн рпг и ни че же не поменяется
Там все оружие имеет свою тактическую применяемость. Но тебя не заставляют быть излишне эффективным.
если бы имело, я бы тут не бугуртил, первые 3 используешь и все, остальные не имеют смысла как в 2016 и eternal , оно менее эффективно чем определённые 3 пушки
Было очевидно, что на релизе нам выдали только огрызок, как и в прошлые разы.
Так что жду полную версию.
Огрызок? Игра по продолжительности почти в 2 раза больше этернал.
Не важно. Важно, что без ДЛС это огрызок.
