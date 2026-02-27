ЧАТ ИГРЫ
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 986 оценок

"Почти сиквел": геймдиректор id Software раскрыл новые детали гигантского DLC для DOOM: The Dark Ages

2BLaraSex 2BLaraSex

Геймдиректор id Software Хьюго Мартин продолжает дразнить фанатов подробностями грядущего дополнения для DOOM: The Dark Ages, и судя по новой волне информации, игроков ждет нечто по-настоящему масштабное. По словам Мартина, масштаб дополнения настолько велик, что его можно смело называть "почти сиквелом".

Разработчики делают ставку на глубокий повторный интерес: игроков ждет обширный эндгейм, то есть контент, доступный после завершения основной сюжетной линии DLC, а также механики, способные кардинально изменить привычный геймплей. Например, в игре появятся особые техники быстрой смены оружия и новое копье, которое, судя по всему, позволит делать рывок или телепортироваться.

Было бы круто, если бы вы могли сделать уклонение рывком, а затем, может быть, ткнуть кого-то копьем, - обронил Мартин, намекая на синергию движения и атаки.

Дополнение будет ориентировано на опытных игроков, предлагая серьезный вызов и высокий потолок навыков. Сюжетная составляющая также претерпит изменения: упор сделан на "переживание истории" через окружающую среду, а не на пассивное наблюдение за катсценами. Лор и записи в кодексе станут более ценными для сбора и чтения, обещая действительно углублять понимание мира.

Хьюго Мартин активно участвует в плейтестах дополнения в последнее время, что говорит о том, что проект находится на финальной стадии разработки. Однако трейлер DLC, по его словам, придется подождать. Приятным сюрпризом для фанатов станет возвращение к работе над проектом актера Дарина Де Пола, который ранее подарил голос Сэмюэлю Хейдону в DOOM 2016 и Eternal, Самуру в дополнении The Ancient Gods и Криду в The Dark Ages. Его участие гарантирует высокое качество повествования и привычную атмосферу вселенной.

Комментарии:  23
agula98

Каких фанатов? Кого дразнить? Dark ages вышел таким калом, что игре года ещё нет а они ее с 67% скидкой отдавали на распродаже если уж всем на игру плевать было, что говорить про длс.

21
Death to Spies

Если тебе очень плохо, сходи в магазин и купи чекушку, опохмелись, зачем бред писать с похмелья? Вроде пятница только еще началась))

13
Lvinomord Death to Spies

А ты судя по всему свою ещё не допил;) Вот только он дело говорит. Для любителей мобилок в самый раз.Можно и ролики посмотреть и кучу цветных шариков протапать

7
HarmfulVillius Death to Spies

Для таких овноедов, как ты это длс делают.

5
Рикочико

Лол. К DLC Doom Eternal делают DLC.

10
ZackSnyder

Такое длц, что совсем другая игра. Таблетки прими

Armen 88

Лучший шутан от первого лица с крутой средневековой атмосферой за последние годы...

8
ZackSnyder

Факт.

vertehwost

Последние doom слишком darksiders но без интриги, а Dark Ages совсем уж унылая, большая часть оружия нафиг не нужно , все локации пустые пищеводы а все бои проходят в овальных желудках , все пишут что она красивая, ну да но дизайн на столько базовый замки там большие рогатые черепа ,цепи , что сделай ее изометрической инди экшн рпг и ни че же не поменяется

2
ZackSnyder

Там все оружие имеет свою тактическую применяемость. Но тебя не заставляют быть излишне эффективным.

vertehwost ZackSnyder

если бы имело, я бы тут не бугуртил, первые 3 используешь и все, остальные не имеют смысла как в 2016 и eternal , оно менее эффективно чем определённые 3 пушки

GraF68ru

Да он и так был до жути перезатянут, еще это хрючево из выпылесошивания открытых пространств.
А как красиво лохов разводит, вместо трат на катсцены они напихают кучу ссаных записок, назвав это «переживанием истории через окружающую среду». Что за колхоз…

2
Кей Овальд

Было очевидно, что на релизе нам выдали только огрызок, как и в прошлые разы.
Так что жду полную версию.

1
ZackSnyder

Огрызок? Игра по продолжительности почти в 2 раза больше этернал.

Кей Овальд ZackSnyder

Не важно. Важно, что без ДЛС это огрызок.

J a r v i s
записи в кодексе станут более ценными для сбора и чтения

Кто-то читает эти бумажки? Хз, читать записки в Думе это как читать диалоги в типичной, корейской онлайн MMO. Типа весь лор (или его отсутствие) у вас на экране, всё остальное - растягивание времени))

1
HuperHunt

Кооператив добавьте, заразы...

Nodas

накуй не нужен

AlluringJake

Очень жду, только как купить в казахстане.

Emperor77

Я на РУ акк брал подарком. А уж с КЗ какие могут быть проблемы?

Emperor77

Отличная новость. У меня в Делюксе это ДЛС уже входит. Жду.

