"Почти сиквел": геймдиректор id Software раскрыл новые детали гигантского DLC для DOOM: The Dark Ages

Геймдиректор id Software Хьюго Мартин продолжает дразнить фанатов подробностями грядущего дополнения для DOOM: The Dark Ages, и судя по новой волне информации, игроков ждет нечто по-настоящему масштабное. По словам Мартина, масштаб дополнения настолько велик, что его можно смело называть "почти сиквелом".

Разработчики делают ставку на глубокий повторный интерес: игроков ждет обширный эндгейм, то есть контент, доступный после завершения основной сюжетной линии DLC, а также механики, способные кардинально изменить привычный геймплей. Например, в игре появятся особые техники быстрой смены оружия и новое копье, которое, судя по всему, позволит делать рывок или телепортироваться.

Было бы круто, если бы вы могли сделать уклонение рывком, а затем, может быть, ткнуть кого-то копьем, - обронил Мартин, намекая на синергию движения и атаки.

Дополнение будет ориентировано на опытных игроков, предлагая серьезный вызов и высокий потолок навыков. Сюжетная составляющая также претерпит изменения: упор сделан на "переживание истории" через окружающую среду, а не на пассивное наблюдение за катсценами. Лор и записи в кодексе станут более ценными для сбора и чтения, обещая действительно углублять понимание мира.

Хьюго Мартин активно участвует в плейтестах дополнения в последнее время, что говорит о том, что проект находится на финальной стадии разработки. Однако трейлер DLC, по его словам, придется подождать. Приятным сюрпризом для фанатов станет возвращение к работе над проектом актера Дарина Де Пола, который ранее подарил голос Сэмюэлю Хейдону в DOOM 2016 и Eternal, Самуру в дополнении The Ancient Gods и Криду в The Dark Ages. Его участие гарантирует высокое качество повествования и привычную атмосферу вселенной.