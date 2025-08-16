Подписчики PS Plus Deluxe получили бесплатную пробную версию DOOM: The Dark Ages

Sony выпустила пробную версию «мясного» шутера DOOM: The Dark Ages для подписчиков сервиса PS Plus Deluxe. Бесплатная пробная версия продолжительностью один час позволяет познакомиться с новым DOOM в средневековом стиле перед тем, как купить игру.

При покупке игры все достижения, трофеи и коллекционные предметы, которые были получены во время прохождения пробной версии, автоматически будут перенесены в полную версию игры.

DOOM: The Dark Ages — это приквел к серии DOOM, действие которого разворачивается в средневековье. Игра, разработанная id Software с использованием новейшего движка idTech, представляет собой смесь мрачного фэнтези и научной фантастики. В роли Палача Рока вы окажетесь в древнем мире, в котором властвуют демоны, уничтожая врагов самыми кровавыми способами с помощью таких видов оружия, как Супер-дробовик и Пила-Щит, а также управляя механическими драконами и огромным боевым роботом - Атланом.

Doom: The Dark Ages доступна на ПК, Xbox Series X, и PS5.