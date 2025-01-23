Полная русская локализация и системные требования: в Steam стартовали предзаказы на DOOM: The Dark Ages

На Xbox Developer Direct 2025 компании id Software и Bethesda Softworks анонсировали дату выхода DOOM: The Dark Ages. Эта третья часть перезагруженной франшизы (технически приквел) выйдет 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Как и другие проекты Bethesda, игра будет доступна в Game Pass с первого дня.
Предзаказы уже открыты, но стоимость игры оказалась выше ожиданий фанатов:
- Обычное издание — $79,99.
- Premium Edition — $109,99, включает:базовую игру (цифровой код);
ранний доступ (на 2 дня раньше релиза);
DLC для кампании;
цифровой артбук и саундтрек;
пакет скинов Divinity.
Но для русскоязычных пользователей есть и приятный сюрприз: игра получит полную русскую локализацию, включая полноценную озвучку.
Мультиплеера в DOOM: The Dark Ages не будет. Разработчики подтвердили, что решили сосредоточиться исключительно на создании масштабной и захватывающей одиночной кампании.
Игра использует последнюю версию движка id Tech. На ПК она поддерживает трассировку путей и технологию NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation.
Системные требования
Минимальные
- ОС: Windows 10/11 (64-разрядные).
- Процессор: AMD Zen 2 или Intel 10-го поколения, 8 ядер / 16 потоков, @3,2 ГГц (например, Ryzen 7 3700X или Core i7 10700K).
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 SUPER или AMD RX 6600 с 8 ГБ VRAM.
- Хранилище: 100 ГБ на NVMe SSD.
- Производительность: 1080p / 60 FPS на низких настройках.
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10/11 (64-разрядные).
- Процессор: AMD Zen 3 или Intel 12-го поколения, 8 ядер / 16 потоков, @3,2 ГГц (например, Ryzen 7 5700X или Core i7 12700K).
- Оперативная память: 32 ГБ.
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 или AMD RX 6800 с 10 ГБ VRAM.
- Хранилище: 100 ГБ на NVMe SSD.
- Производительность: 1440p / 60 FPS на высоких настройках.
Игрокам обещают уникальный опыт с упором на глубокий сюжет и передовые технологии.
Обычное издание — $79,99, кто то еще сомневается в цене 100$ за GTA6?
100 скорее за обычное издание, а вот за расширенное, извольте, 150, а за супер-пупер делюкс с крутыми скинами на одежду — 200.
гта 6 хоть заслужено
при всем уважении к думу это просто стрелялка как вульфиншейт, только без сюжета как правило
я это и имел ввиду, и я согласен и почти уверен что люкс издание если и не доберется до сакральных 200, то 180 сто пудово
Так гта6 это тоже стрелялка, только от 3 лица. И тоже без сюжета. Ещё и без сатиры в отличии от прошлых частей, потому что её делали под современную повестку.
Рокстары прям отчитались перед тобой в плане наличия повестки?
Надеюсь майки продолжат озвучивать свои игры на русский и это очень круто. И похоже пора делать апгрейд, моя 3060ti походу слабая уже((
Она старая но не бесполезная
Ну пока тянула все игры нормально))
И Дум значит потянет или умрет пытаясь
У них в думах оптимизон всегда был шикарный, за это думаю можно не переживать
Нормально)))
Ребят это теперь такая жизнь! И с этим нечего не сделаешь
Дорого в Стиме - купи на торренте, в чем проблема то?!
Вот и приучили.
Уже научился не покупать игры на старте, так что подожду скидуху ничего страшного, остальные пускай покупают и переплачивают. 😉😁
у тебя просто как правило времени свободного больше чем денег,поэтому ты и можешь ждать
а так если вопрос экономии для тебя важен - есть пасс или активашка)
Аналогично-вообще никогда не понимал смысла играть на старте(и деньги особо ни при чем)...после релиза игры активно патчатся(т.к выходят в бета версиях зачастую,а в случае с Кибер/Ведьмаками вообще кажется что в альфах) добавляются какие-то цифровые шкурки(костюмы автомобили иногда уровни целые-у каждой игры понятно-свое и т.д.) иногда получают ГОТИ КОМПЛИТ и т.д
По итогу зачем брать бета-обрубок за 70-80 долларов на старте если через год-два(иногда дольше) можно получить полную и пропатченную версию за 30-40(Мортал Комбат Комплит у каждой части,Resident evil 4 Gold, Ведьмак и Киберпанк Комплит и т.д и т.п-примеров масса)
п.с.естественно беру дисковый вариант(т.к он имеет ценность в т.ч финансовую)
Тоже самое, хоть железо и позволяет, но никогда не играл на старте ни во что, ни в одиночные, ни в сетевые, всегда спустт пол года-год, когда патчами игру доведут до финального релиза. Поражаюсь местным нытикам, кто сидя на вёдрах еще в игры пытается не старте играть. Тот же Сталкер 2 буду играть думаю через год, потому что там все очень плохо пока что.
Тебя когда девка в гости завет, ты тоже ждёшь год два? Шутка
Меня не надо звать, я сам прихожу о_О
Эпический шутер эпические требования эпический ценник слоган игры
они ахерели по цене за пострелушку
мне кажется такая цена - чтобы все пошли в пасс играть в нее
Поздравляю, ты раскрыл заговор гномов.
где мой приз)
У гномов.
Ток не продаётся. Лан, будем бесплатно играть.
не будешь
денуво
в любом случае за пасс или активашку плати)
Офлайн активашку за 100-500 рублей
ну пасс примерно тоже самое)
Ключи на разных сайтах пока ещё идут с поддержкой нашего региона.
Тот факт, что за базовую игру хотят 80 баксов, а полная версия стоит уже 110 - заставляет напрячься.
Ну нет уж, бэклог на год вперед почти есть. А новый Doom возьму по скидкам уже.
да в пассе пройди за 100р и все
классные требования, а всё благодаря балдёжным очень нужным лучам для просчётов попаданий
Да 70 она стоит
Полная русская озвучка, а какого дьявола игра недоступна в этом регионе?!
а что только в России говорят по русский?
Жаль что в РФ не доступно, но все же радует, что будет полная локализация на русский язык.
Ключи на разных сайтах пока ещё идут с поддержкой нашего региона.
но есть нюанс
интересно, движок тот же что и у Индианы Джонса, будет ли тут принудительный рейтрейсинг? игра так же не будет запускаться на картах без аппаратной поддержки лучей?
судя по требованиям будет принудительный рейтрейсин
А че с требованиями? Вроде ж не Unreal. Или в игре принудительный рейтрейсинг? Но, слава Богу, я хоть под низкие подхожу, но, тем не менее, в игре что принудительный рейтрейсинг?
К сожалению да, такая же тема, как и с Indiana Jones. У обеих игр один и тот же движок
понятно
а кстати эти требования не с учетом фср/длсс ли указаны?
Отлично, в 2к на ультрах поиграю)
У владельцев 10 серии снова горе - как же так девятилетние карты не тянут игры.