ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom: The Dark Ages 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 184 оценки

Полная русская локализация и системные требования: в Steam стартовали предзаказы на DOOM: The Dark Ages

butcher69
Новости

На Xbox Developer Direct 2025 компании id Software и Bethesda Softworks анонсировали дату выхода DOOM: The Dark Ages. Эта третья часть перезагруженной франшизы (технически приквел) выйдет 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Как и другие проекты Bethesda, игра будет доступна в Game Pass с первого дня.

Предзаказы уже открыты, но стоимость игры оказалась выше ожиданий фанатов:

  • Обычное издание — $79,99.
  • Premium Edition — $109,99, включает:базовую игру (цифровой код);
    ранний доступ (на 2 дня раньше релиза);
    DLC для кампании;
    цифровой артбук и саундтрек;
    пакет скинов Divinity.

Но для русскоязычных пользователей есть и приятный сюрприз: игра получит полную русскую локализацию, включая полноценную озвучку.

Мультиплеера в DOOM: The Dark Ages не будет. Разработчики подтвердили, что решили сосредоточиться исключительно на создании масштабной и захватывающей одиночной кампании.

Игра использует последнюю версию движка id Tech. На ПК она поддерживает трассировку путей и технологию NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation.

Системные требования

Минимальные

  • ОС: Windows 10/11 (64-разрядные).
  • Процессор: AMD Zen 2 или Intel 10-го поколения, 8 ядер / 16 потоков, @3,2 ГГц (например, Ryzen 7 3700X или Core i7 10700K).
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 SUPER или AMD RX 6600 с 8 ГБ VRAM.
  • Хранилище: 100 ГБ на NVMe SSD.
  • Производительность: 1080p / 60 FPS на низких настройках.

Рекомендуемые

  • ОС: Windows 10/11 (64-разрядные).
  • Процессор: AMD Zen 3 или Intel 12-го поколения, 8 ядер / 16 потоков, @3,2 ГГц (например, Ryzen 7 5700X или Core i7 12700K).
  • Оперативная память: 32 ГБ.
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 или AMD RX 6800 с 10 ГБ VRAM.
  • Хранилище: 100 ГБ на NVMe SSD.
  • Производительность: 1440p / 60 FPS на высоких настройках.

Игрокам обещают уникальный опыт с упором на глубокий сюжет и передовые технологии.

49
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
r23dom

Обычное издание — $79,99, кто то еще сомневается в цене 100$ за GTA6?

17
Kitocun

100 скорее за обычное издание, а вот за расширенное, извольте, 150, а за супер-пупер делюкс с крутыми скинами на одежду — 200.

4
My life is a game

гта 6 хоть заслужено
при всем уважении к думу это просто стрелялка как вульфиншейт, только без сюжета как правило

-18
r23dom Kitocun

я это и имел ввиду, и я согласен и почти уверен что люкс издание если и не доберется до сакральных 200, то 180 сто пудово

0
caliskan My life is a game

Так гта6 это тоже стрелялка, только от 3 лица. И тоже без сюжета. Ещё и без сатиры в отличии от прошлых частей, потому что её делали под современную повестку.

0
YummyBayard caliskan

Рокстары прям отчитались перед тобой в плане наличия повестки?

0
6363

Надеюсь майки продолжат озвучивать свои игры на русский и это очень круто. И похоже пора делать апгрейд, моя 3060ti походу слабая уже((

12
Лицо со шрамом

Она старая но не бесполезная

0
6363 Лицо со шрамом

Ну пока тянула все игры нормально))

0
Лицо со шрамом 6363

И Дум значит потянет или умрет пытаясь

0
AdMiRoN

У них в думах оптимизон всегда был шикарный, за это думаю можно не переживать

3
Kitocun
9
FireLion1993

Нормально)))
Ребят это теперь такая жизнь! И с этим нечего не сделаешь

-7
ShiveringBilbo

Дорого в Стиме - купи на торренте, в чем проблема то?!

2
bysaturn FireLion1993

Вот и приучили.

2
UralGames83Ru

Уже научился не покупать игры на старте, так что подожду скидуху ничего страшного, остальные пускай покупают и переплачивают. 😉😁

6
My life is a game

у тебя просто как правило времени свободного больше чем денег,поэтому ты и можешь ждать
а так если вопрос экономии для тебя важен - есть пасс или активашка)

-4
kinoman and gamer

Аналогично-вообще никогда не понимал смысла играть на старте(и деньги особо ни при чем)...после релиза игры активно патчатся(т.к выходят в бета версиях зачастую,а в случае с Кибер/Ведьмаками вообще кажется что в альфах) добавляются какие-то цифровые шкурки(костюмы автомобили иногда уровни целые-у каждой игры понятно-свое и т.д.) иногда получают ГОТИ КОМПЛИТ и т.д

По итогу зачем брать бета-обрубок за 70-80 долларов на старте если через год-два(иногда дольше) можно получить полную и пропатченную версию за 30-40(Мортал Комбат Комплит у каждой части,Resident evil 4 Gold, Ведьмак и Киберпанк Комплит и т.д и т.п-примеров масса)

п.с.естественно беру дисковый вариант(т.к он имеет ценность в т.ч финансовую)

3
ShiveringBilbo kinoman and gamer

Тоже самое, хоть железо и позволяет, но никогда не играл на старте ни во что, ни в одиночные, ни в сетевые, всегда спустт пол года-год, когда патчами игру доведут до финального релиза. Поражаюсь местным нытикам, кто сидя на вёдрах еще в игры пытается не старте играть. Тот же Сталкер 2 буду играть думаю через год, потому что там все очень плохо пока что.

1
Лидер 666 ShiveringBilbo

Тебя когда девка в гости завет, ты тоже ждёшь год два? Шутка

0
ShiveringBilbo Лидер 666

Меня не надо звать, я сам прихожу о_О

0
Punisher1

Эпический шутер эпические требования эпический ценник слоган игры

3
My life is a game

они ахерели по цене за пострелушку

мне кажется такая цена - чтобы все пошли в пасс играть в нее

2
hpi

Поздравляю, ты раскрыл заговор гномов.

0
My life is a game hpi

где мой приз)

1
hpi My life is a game

У гномов.

0
Кей Овальд

Ток не продаётся. Лан, будем бесплатно играть.

2
My life is a game

не будешь
денуво
в любом случае за пасс или активашку плати)

-2
Kitocun My life is a game

Офлайн активашку за 100-500 рублей

0
My life is a game Kitocun

ну пасс примерно тоже самое)

-1
Lvinomord

Ключи на разных сайтах пока ещё идут с поддержкой нашего региона.

0
Lazy Mutton

Тот факт, что за базовую игру хотят 80 баксов, а полная версия стоит уже 110 - заставляет напрячься.

Ну нет уж, бэклог на год вперед почти есть. А новый Doom возьму по скидкам уже.

2
My life is a game

да в пассе пройди за 100р и все

1
ckott4

классные требования, а всё благодаря балдёжным очень нужным лучам для просчётов попаданий

2
Pelmen 228

Да 70 она стоит

1
Sergei Shnaider

Полная русская озвучка, а какого дьявола игра недоступна в этом регионе?!

1
Никита Дроздоvv

а что только в России говорят по русский?

-3
Vetrjak

Жаль что в РФ не доступно, но все же радует, что будет полная локализация на русский язык.

1
Lvinomord

Ключи на разных сайтах пока ещё идут с поддержкой нашего региона.

0
95kratos1995

но есть нюанс

1
EbAsOsInA

интересно, движок тот же что и у Индианы Джонса, будет ли тут принудительный рейтрейсинг? игра так же не будет запускаться на картах без аппаратной поддержки лучей?

0
TX ZX

судя по требованиям будет принудительный рейтрейсин

2
Никита Дроздоvv

А че с требованиями? Вроде ж не Unreal. Или в игре принудительный рейтрейсинг? Но, слава Богу, я хоть под низкие подхожу, но, тем не менее, в игре что принудительный рейтрейсинг?

0
Pelmen 228

К сожалению да, такая же тема, как и с Indiana Jones. У обеих игр один и тот же движок

1
Никита Дроздоvv Pelmen 228

понятно

0
Никита Дроздоvv

а кстати эти требования не с учетом фср/длсс ли указаны?

0
Dark1994

Отлично, в 2к на ультрах поиграю)

-1
erkins007

У владельцев 10 серии снова горе - как же так девятилетние карты не тянут игры.

-10