Полная русская локализация и системные требования: в Steam стартовали предзаказы на DOOM: The Dark Ages

На Xbox Developer Direct 2025 компании id Software и Bethesda Softworks анонсировали дату выхода DOOM: The Dark Ages. Эта третья часть перезагруженной франшизы (технически приквел) выйдет 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Как и другие проекты Bethesda, игра будет доступна в Game Pass с первого дня.

Предзаказы уже открыты, но стоимость игры оказалась выше ожиданий фанатов:

Обычное издание — $79,99.

— $79,99. Premium Edition — $109,99, включает:базовую игру (цифровой код);

ранний доступ (на 2 дня раньше релиза);

DLC для кампании;

цифровой артбук и саундтрек;

пакет скинов Divinity.

Но для русскоязычных пользователей есть и приятный сюрприз: игра получит полную русскую локализацию, включая полноценную озвучку.

Мультиплеера в DOOM: The Dark Ages не будет. Разработчики подтвердили, что решили сосредоточиться исключительно на создании масштабной и захватывающей одиночной кампании.

Игра использует последнюю версию движка id Tech. На ПК она поддерживает трассировку путей и технологию NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation.

Системные требования

Минимальные

ОС: Windows 10/11 (64-разрядные).

Процессор: AMD Zen 2 или Intel 10-го поколения, 8 ядер / 16 потоков, @3,2 ГГц (например, Ryzen 7 3700X или Core i7 10700K).

Оперативная память: 16 ГБ.

Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 SUPER или AMD RX 6600 с 8 ГБ VRAM.

Хранилище: 100 ГБ на NVMe SSD.

Производительность: 1080p / 60 FPS на низких настройках.

Рекомендуемые

ОС: Windows 10/11 (64-разрядные).

Процессор: AMD Zen 3 или Intel 12-го поколения, 8 ядер / 16 потоков, @3,2 ГГц (например, Ryzen 7 5700X или Core i7 12700K).

Оперативная память: 32 ГБ.

Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 или AMD RX 6800 с 10 ГБ VRAM.

Хранилище: 100 ГБ на NVMe SSD.

Производительность: 1440p / 60 FPS на высоких настройках.

Игрокам обещают уникальный опыт с упором на глубокий сюжет и передовые технологии.