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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 321 оценка

Появились первые сравнительные скриншоты трассировки пути в Doom: The Dark Ages

monk70 monk70

id Software поделилась первым сравнительным скриншотом между оригинальной и трассированной версиями Doom: The Dark Ages. Это сравнение даст вам представление о том, чего можно ожидать от полной трассировки лучей/трассировки пути.

Скриншот с трассировкой пути находится слева, а скриншот оригинальной версии — справа. Как видно, трассировка пути значительно улучшит отражения и тени. Она также улучшит освещение в игре.

NVIDIA также подтвердила, что игра будет поддерживать DLSS 4 Multi-Frame Gen. Это означает, что с самого начала вы сможете использовать MFG для улучшения производительности игры.

Однако в игре не будет трассировки пути при запуске. NVIDIA заявляет, что функция будет добавлена в будущем обновлении вместе с реконструкция лучей. Мы не знаем точно, когда выйдет это обновление, но NVIDIA говорит, что оно должно выйти вскоре после релиза игры.

Bethesda выпустит Doom: The Dark Ages 15 мая.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Unicorling

Первый скрин как будут играть владельцы 5090, второй как буду играть я )

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Zick211

На первом как будто пол пониже, чем во второй (поднята) или мне кажется?