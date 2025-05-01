Появились первые сравнительные скриншоты трассировки пути в Doom: The Dark Ages

id Software поделилась первым сравнительным скриншотом между оригинальной и трассированной версиями Doom: The Dark Ages. Это сравнение даст вам представление о том, чего можно ожидать от полной трассировки лучей/трассировки пути.

Скриншот с трассировкой пути находится слева, а скриншот оригинальной версии — справа. Как видно, трассировка пути значительно улучшит отражения и тени. Она также улучшит освещение в игре.

NVIDIA также подтвердила, что игра будет поддерживать DLSS 4 Multi-Frame Gen. Это означает, что с самого начала вы сможете использовать MFG для улучшения производительности игры.

Однако в игре не будет трассировки пути при запуске. NVIDIA заявляет, что функция будет добавлена в будущем обновлении вместе с реконструкция лучей. Мы не знаем точно, когда выйдет это обновление, но NVIDIA говорит, что оно должно выйти вскоре после релиза игры.

Bethesda выпустит Doom: The Dark Ages 15 мая.