Prime 1 Studio представила фигурку Палач Рока из DOOM: The Dark Ages стоимостью $1800

Компания Prime 1 Studio представила нову фигурку Палач Рока из шутеров DOOM: The Dark Ages от студии id Software. Палач Рока изображен с супердробовиком и пилой-щитом в руках, причем его агрессивная поза подчеркивает всю жестокость и катарсис, характерные для серии.

Фигурка входит в линейку Ultimate Premium Masterline и выполнена в масштабе 1/4, с динамичной композицией, запечатлевшей момент сражения с адскими ордами. Доспехи наполнены эстетикой тнмного фэнтези, украшены шипами, гравировками и потертостями, а тканевый плащ подчеркивает сценическое присутствие персонажа. Основание, усыпанное демоническими останками, имеет светодиодную подсветку, которая усиливает визуальный эффект всей композиции.

Фигурка высотой 77 см изготовлена из полистоуна и смешанных материалов. Прием предзаказов начнется 15 января 2026 года по цене $1799, а выпуск запланирован на май-август 2027 года.