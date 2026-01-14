Prime 1 Studio представила фигурку Палач Рока из DOOM: The Dark Ages стоимостью $1800

Компания Prime 1 Studio представила нову фигурку Палач Рока из шутеров DOOM: The Dark Ages от студии id Software. Палач Рока изображен с супердробовиком и пилой-щитом в руках, причем его агрессивная поза подчеркивает всю жестокость и катарсис, характерные для серии.
Фигурка входит в линейку Ultimate Premium Masterline и выполнена в масштабе 1/4, с динамичной композицией, запечатлевшей момент сражения с адскими ордами. Доспехи наполнены эстетикой тнмного фэнтези, украшены шипами, гравировками и потертостями, а тканевый плащ подчеркивает сценическое присутствие персонажа. Основание, усыпанное демоническими останками, имеет светодиодную подсветку, которая усиливает визуальный эффект всей композиции.
Фигурка высотой 77 см изготовлена из полистоуна и смешанных материалов. Прием предзаказов начнется 15 января 2026 года по цене $1799, а выпуск запланирован на май-август 2027 года.
За такую цену он должен и вправду защищать от демонов.
Если ты их не видишь, то значит работает😎😁
Офигенный.
Я конечно всё понимаю - почти метровый размер, хорошая детализация, сменные причиндалы... но нахрена?
На эти деньги можно купить полсотни компутерных игр или десяток коллекционных изданий с вложениями поскромней и любоваться тем же самым на экране или в миниатюре.
Даже если такую махину есть куда ставить, при том что количество людей на планете, живущих в собственных домах, существенно меньше людей живущих в квартирах и апартаментах - это тупо швырнуть кусок пластика в угол или на тумбочку и очень сильно этим гордится.
Для стримеров и прочих онлифанщиков это наверняка будет полезным вложением, но для всех остальных - игрушка рано поздно надоест и окажется на задворках всяческих Авит.