Раскрыты интересные детали работы трассировки лучей в Doom: The Dark Ages

В Doom: The Dark Ages на движке id Tech 8 применяется оптимизированная версия глобального освещения с трассировкой лучей, известная как Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI). В отличие от более требовательных к ресурсам методов, эта технология использует для расчета освещения специальные зонды, обновляемые в реальном времени. Такой подход позволяет добиться реалистичного и динамического освещения без необходимости в предварительном "запекании" света, что значительно ускоряет работу художников по свету.
Даже в такой, казалось бы, облегченной форме трассировка лучей в игре демонстрирует впечатляющие возможности. Как отмечают наблюдатели, если в сцене отключить все прямые источники света, то локация останется полностью освещенной за счет света, излучаемого текстурами, в первую очередь — скайбоксом. Технология способна даже учитывать влияние объемных облаков на небе, которые в реальном времени отбрасывают тени и влияют на общую освещенность игрового мира.
Стоит отметить, что трассировка лучей является обязательным требованием для запуска игры, а видеокарты без ее аппаратной поддержки не смогут запустить The Dark Ages.
Вся эта трассировка сплошной маркетинг с целью заставить людей обновить видеокарты до rtx. Раньше игру можно было запустить в обход rtx на 16 серии и игра спокойно игралась. Сейчас же, с обновами, разрабы видимо намеренно исправили это и при попытках запуска игра просто крашит.
Rtx картам 7 лет. Вы хотели поддержки в 50 лет?
кого заставить? не rtx карту купить невозможно
Так поддержка есть, её намеренно режут
Как я и говорила, упрощает жизнь разрабам, но не игрокам. Но они то орут что это все для игроков, нуну... Только и думают как упростить разработку и параллельно впихнуть новое железо. Нафига поддерживать такое монетой?
это миф что упрощает разрабам, упрощает художникам, но нагружает програмистов, а програмист дороже стоит чем художник
Они то упрощают для разрабов,а из-за этого сокращают кол-во разрабов,потому что оно типо проще,а в итоге страдает игрок от оптимизации игры
настроить свет для правильной работы RTX тот еще геморрой
Вот реально куда мир катится. Про саму игру , сюжет, варианты прохождения , секреты и фишки - новостей процентов 10. Зато что не новость, то : Лучи, Энтузиаст улучшил графику, сравнение с вкл выкл Патч Трейсинг, файлы низкого разрешения, запуск игры на riva tnt 2, суходрочка в 25 фпс , итд итп ))
Жаль, что игра вышла неинтересной и слабей чем дум 16 и eternal. Хоть пусть 50 трассировок засунут игре это не помогло
кал гов-на, засунули ртх просто чтоб хуанга умаслить, игрокам это нахрен не всралось
Ну, судя по кол-во кала, что тут наставили адекватным коментам, я думаю что любители этого рытыыкс еще как найдутся. Оказывается у нас полно графодрочероФ. И это кстати печально, из-за этого в современных играх, упор делается на графон, а не на наполнение, сюжет и геймплей. Современным геймерам надо только чтоб сися тряслась да лучики отражались и все, готи. 12 из 10-ти.
Не знал что 7% игроков с картами от АМД могут говорить за всех прочих)
RTX поддерживают все новые карты и нвидиа и АМД, там только интел бибу сосет, чувак
Да хорош кукарекать, жрите что дают, крестьяне с правами как у хлеба🤣
если учесть, что даже 1060 имеет эту поддержку не шибко проблема
К чему лучи, если игра ни о чём?
А что там с неинтересными деталями?