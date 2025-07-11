Раскрыты интересные детали работы трассировки лучей в Doom: The Dark Ages

В Doom: The Dark Ages на движке id Tech 8 применяется оптимизированная версия глобального освещения с трассировкой лучей, известная как Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI). В отличие от более требовательных к ресурсам методов, эта технология использует для расчета освещения специальные зонды, обновляемые в реальном времени. Такой подход позволяет добиться реалистичного и динамического освещения без необходимости в предварительном "запекании" света, что значительно ускоряет работу художников по свету.

Даже в такой, казалось бы, облегченной форме трассировка лучей в игре демонстрирует впечатляющие возможности. Как отмечают наблюдатели, если в сцене отключить все прямые источники света, то локация останется полностью освещенной за счет света, излучаемого текстурами, в первую очередь — скайбоксом. Технология способна даже учитывать влияние объемных облаков на небе, которые в реальном времени отбрасывают тени и влияют на общую освещенность игрового мира.

Стоит отметить, что трассировка лучей является обязательным требованием для запуска игры, а видеокарты без ее аппаратной поддержки не смогут запустить The Dark Ages.