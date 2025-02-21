Раскрыты новые геймплейные детали Doom: The Dark Ages

Благодаря интервью режиссёра Doom: The Dark Ages Хьюго Мартина журналу Edge (выпуск 408 от 20 февраля), стало известно несколько новых подробностей о грядущем шутере от id Software, который обещает стать самой крупной игрой в истории компании. Ниже приведены основные моменты.

Пилощит реагирует по-разному в зависимости от того, во что он попадает (плоть, броня, энергетический щит и т. д.).

Кнопку блока можно удерживать для фокусировки на враге.

При фокусировки на враге вы можете нанести удар щитом, который бросит вас вперед и сократит дистанцию.

Удар щитом станет вашим основным способом перемещения по полю боя, поскольку нет двойного прыжка или рывка.

Вы также можете парировать щитом — в игре будут доступны параметры доступности для настройки окон парирования + параметров сложности.

Вы также можете сделать бросок щитом — это также используется для решения головоломок, таких как разрывание цепей.

Парирование перезаряжает запас рукопашных атак, а те в свою очередь пополняют боеприпасы.

Три оружия ближнего боя — перчатка (быстрое), цеп (среднее), булава (медленное).

Булава медленная и мощная, а также пополняет все ваши ресурсы.

Оружие имеет более средневековую тематику и менее футуристично, даже некоторые возвращающиеся виды оружия.

Уровни самые большие в DOOM и больше похожи на песочницу.

«Примерно час или около того» на уровень — это оптимальное время, но любители 100% прохождения могут увеличить его.

Типичный уровень будет разбит на «акты», такие как внутренняя область подземелья, затем более открытая область и т. д.

id Software хотела добавить в игру Атлантов (мехов) в течение 8 лет — их тизерили в предыдущих играх.

На этот раз сюжет будет более значимым — в отличие от предыдущих игр, где он в основном был представлен в виде текстовых заметок.

DOOM: The Dark Ages разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S и выйдет 15 мая.