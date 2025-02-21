Раскрыты новые геймплейные детали Doom: The Dark Ages

Благодаря интервью режиссёра Doom: The Dark Ages Хьюго Мартина журналу Edge (выпуск 408 от 20 февраля), стало известно несколько новых подробностей о грядущем шутере от id Software, который обещает стать самой крупной игрой в истории компании. Ниже приведены основные моменты.
- Пилощит реагирует по-разному в зависимости от того, во что он попадает (плоть, броня, энергетический щит и т. д.).
- Кнопку блока можно удерживать для фокусировки на враге.
- При фокусировки на враге вы можете нанести удар щитом, который бросит вас вперед и сократит дистанцию.
- Удар щитом станет вашим основным способом перемещения по полю боя, поскольку нет двойного прыжка или рывка.
- Вы также можете парировать щитом — в игре будут доступны параметры доступности для настройки окон парирования + параметров сложности.
- Вы также можете сделать бросок щитом — это также используется для решения головоломок, таких как разрывание цепей.
- Парирование перезаряжает запас рукопашных атак, а те в свою очередь пополняют боеприпасы.
- Три оружия ближнего боя — перчатка (быстрое), цеп (среднее), булава (медленное).
- Булава медленная и мощная, а также пополняет все ваши ресурсы.
- Оружие имеет более средневековую тематику и менее футуристично, даже некоторые возвращающиеся виды оружия.
- Уровни самые большие в DOOM и больше похожи на песочницу.
- «Примерно час или около того» на уровень — это оптимальное время, но любители 100% прохождения могут увеличить его.
- Типичный уровень будет разбит на «акты», такие как внутренняя область подземелья, затем более открытая область и т. д.
- id Software хотела добавить в игру Атлантов (мехов) в течение 8 лет — их тизерили в предыдущих играх.
- На этот раз сюжет будет более значимым — в отличие от предыдущих игр, где он в основном был представлен в виде текстовых заметок.
DOOM: The Dark Ages разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S и выйдет 15 мая.
Вот за рывок очень обидно
Круто. Лучше чем зависеть от этой дурацкой бензопилы.
Не круто. Хоть рывок бы оставили. Ибо резко дэшнуться в сторону, порой единственный шанс выжить. Не представляю геймплей современного Дума без таких телодвижений. Минус к подвижность получается?
Что за бред, какой еще запас рукопашных атак, если это как раз тот тип атак, который не должен зависеть ни от каких ресурсов. Ну давайте еще сделайте так, чтобы парирование перезаряжалось, скажем прыжками, а прыжки будут перезаряжаться еще от чего-нибудь, это ж так весело в шутере, который уже третий раз пытается себя идентифицировать как мясной, постоянно быть в чем-то ограниченным
в прошлой части точно такая же мулька была с пилой и нормально игралось
для меня - не нормально. Но могу понять, что для бензопилы нужно топливо, чтобы использовать, в этом логика есть. Но какая логика в том, чтобы перезаряжать удар кулаком, цепом или булавой? Это же холодное оружие. Прошлые 2 части и так медленные и скучные были, в этой опять все то же самое похоже будет
??? серьёзно? я не заметил, но если такая супер реакция поищи мод на ускорение игры процентов на 25.
ну надеюсь что сюжетку тут будет не такая как в остальных частях, а то как-то надоело играть в разные игры с одной сюжеткой
вообще думы это мясо и рубилово, они особо в сюжет и не парились, только в новой этой части намекают на то, что сюжет будут подтягивать...