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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 321 оценка

Размер загрузки DOOM: The Dark Ages на PS5 составляет более 84 ГБ

Gruz_ Gruz_

Согласно данным PlaystationSize, занимающегося отслеживанием бэкенда в PlayStation Store, загрузочный объем PS5-версии шутера DOOM: The Dark Ages будет составлять 84,3 ГБ, а артбука Premium Edition - 17,5 ГБ. Владельцы Premium Edition смогут приступить к предзагрузке игры 11 мая (релиз 13 мая), а все остальные - 13 мая (релиз 15 мая).

Для современных стандартов это, пожалуй, вполне нормальный размер, но многим, вне всякого сомнения, придется освободить место для игры в ожидании ее приближающегося релиза.

Предположительно, аналогичные размеры можно ожидать и на Xbox, хотя декомпрессия PS5 позволяет заявить о меньших размерах, что не может не радовать. Что касается ПК, то для игры требуется 100 ГБ свободного места.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая с полной русской локализацией, включая озвучку.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
My life is a game

нифига артбук конечно
ну ждем предзагрузку на пк

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Alexinho1995

Ну в целом 100 гигов уже неплохо, Этернал со всеми допами почти 90гб весит. Плюс ещё дополнение ожидается, не так и много места занимать будет, думал больше.

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