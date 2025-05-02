Размер загрузки DOOM: The Dark Ages на PS5 составляет более 84 ГБ

Согласно данным PlaystationSize, занимающегося отслеживанием бэкенда в PlayStation Store, загрузочный объем PS5-версии шутера DOOM: The Dark Ages будет составлять 84,3 ГБ, а артбука Premium Edition - 17,5 ГБ. Владельцы Premium Edition смогут приступить к предзагрузке игры 11 мая (релиз 13 мая), а все остальные - 13 мая (релиз 15 мая).

Для современных стандартов это, пожалуй, вполне нормальный размер, но многим, вне всякого сомнения, придется освободить место для игры в ожидании ее приближающегося релиза.

Предположительно, аналогичные размеры можно ожидать и на Xbox, хотя декомпрессия PS5 позволяет заявить о меньших размерах, что не может не радовать. Что касается ПК, то для игры требуется 100 ГБ свободного места.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая с полной русской локализацией, включая озвучку.