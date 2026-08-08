Разработчик DOOM Крис Хейс обвинил Xbox в уничтожении студии id Software и тотальном непонимании игр

Ветеран студии id Software Крис Хейс открыто выступил против руководства Microsoft. Программист, который отдал студии больше 15 лет жизни, возмутился массовыми сокращениями в команде. В свежем интервью для подкаста Well Played он заявил, что боссы Xbox уволили слишком много важных специалистов. Из-за этого делать новые крутые боевики уровня DOOM теперь будет практически нереально, а все обещания руководства — это лишь пустые слова для успокоения фанатов.

Трудно делать игру AAA-класса, подобную тем, что мы создавали раньше, с половиной команды. Под словом "трудно" я имею в виду "невозможно". Тяжело делать игру, когда целые необходимые вам департаменты просто выпотрошены. Целые дисциплины исчезли. Поэтому все эти заверения в том, что мы остались прежней id и продолжим делать то же самое — ну, во-первых, мы не та же id. Мы половина прежней id. Они в корне не понимают искусства. Они не понимают игр.

Хейс не верит заявлениям топ-менеджеров Xbox о том, что урезанный штат сможет выпускать хиты прежнего качества. Руководство пытается сравнивать нынешнюю команду с той, что делала DOOM в 2016 году.

Однако программист объяснил, что технологии сильно изменились, и работать вполовину прежних сил невозможно. Напомним, что во время июльских увольнений Microsoft сократила около 136 сотрудников id Software, сильно ударив по команде создателей движка id Tech.