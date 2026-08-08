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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
8.3 1 181 оценка

Разработчик DOOM Крис Хейс обвинил Xbox в уничтожении студии id Software и тотальном непонимании игр

Апчхий Апчхий

Ветеран студии id Software Крис Хейс открыто выступил против руководства Microsoft. Программист, который отдал студии больше 15 лет жизни, возмутился массовыми сокращениями в команде. В свежем интервью для подкаста Well Played он заявил, что боссы Xbox уволили слишком много важных специалистов. Из-за этого делать новые крутые боевики уровня DOOM теперь будет практически нереально, а все обещания руководства — это лишь пустые слова для успокоения фанатов.

Трудно делать игру AAA-класса, подобную тем, что мы создавали раньше, с половиной команды. Под словом "трудно" я имею в виду "невозможно". Тяжело делать игру, когда целые необходимые вам департаменты просто выпотрошены. Целые дисциплины исчезли. Поэтому все эти заверения в том, что мы остались прежней id и продолжим делать то же самое — ну, во-первых, мы не та же id. Мы половина прежней id. Они в корне не понимают искусства. Они не понимают игр.

Хейс не верит заявлениям топ-менеджеров Xbox о том, что урезанный штат сможет выпускать хиты прежнего качества. Руководство пытается сравнивать нынешнюю команду с той, что делала DOOM в 2016 году.

Глава id Software прокомментировал увольнения в Xbox: "Мы по-прежнему живы и здоровы"

Однако программист объяснил, что технологии сильно изменились, и работать вполовину прежних сил невозможно. Напомним, что во время июльских увольнений Microsoft сократила около 136 сотрудников id Software, сильно ударив по команде создателей движка id Tech.

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Комментарии:  108
Ваш комментарий
BADR007

ИИ все сделает=)

59
Night Driving Avenger

Id Software: легендарная студия с легендарными франшизами, сделали крутую игру на собственном крутом движке - пошли на**р

343 Industries/Halo Studios: обосрались с Halo 5, Infinite, ремейком Combat Evolved и собственным движком - оставляем и продолжаем финансировать воукнутых бездарей дальше

Xbox под руководством Аши:

57
Freund Benno