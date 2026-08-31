Разработчик DOOM: The Dark Ages рассказал о "худшем кризисе" в истории серии

Разработка DOOM: The Dark Ages — Revelations проходила значительно тяжелее, чем можно было предположить по итоговому качеству дополнения. Бывший продюсер id Software Эндрю Уиллис рассказал, что команда столкнулась с, по его словам, худшим кранчем за всю историю франшизы.

По словам Уиллиса, основная часть дополнения была создана всего за три-четыре месяца. В течение двух месяцев он работал как минимум по 12 часов каждый день, а в отдельные дни проводил на работе по 17 часов. Иногда рабочая неделя доходила до 80 часов.

Разработчик рассказал, что некоторые дни начинались для него в пять или шесть утра, а домой он возвращался настолько поздно, что несколько дней подряд вообще не видел своего сына. При этом он подчеркнул, что подобный график был характерен не только для него — значительная часть команды работала сверхурочно.

Особенно показательно, что некоторые сотрудники, имевшие за плечами десятилетия работы в Голливуде и игровой индустрии, назвали этот период самым тяжёлым кранчем в своей карьере.

При этом Уиллис отметил, что официального приказа работать по 60–80 часов в неделю не было. Однако из-за постоянно добавлявшегося контента и жёстких сроков разработчики фактически чувствовали, что другого способа закончить проект на необходимом уровне качества нет.

Ирония ситуации заключается в том, что Уиллис и ещё несколько десятков сотрудников id Software были уволены в рамках последнего сокращения Xbox всего за день до выхода Revelations.

«Ты тратишь столько энергии и часов своей жизни, жертвуешь многим, чтобы выпустить игру, а затем тебя увольняют за день до релиза», — рассказал бывший продюсер, назвав ситуацию крайне странной.

Сам DOOM: The Dark Ages — Revelations вышел в июле и получил положительные отзывы, однако история его разработки показывает, какой ценой команде удалось уложиться в сроки.