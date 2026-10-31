Разработчики Doom и Wolfenstein стали теснее сотрудничать после массовых увольнений в Xbox

Студии id Software, создавшая серию Doom, и MachineGames, известная по последним играм Wolfenstein и Indiana Jones and the Great Circle, углубили сотрудничество. Об этом рассказал содиректор id Software Марти Страттон на мероприятии, посвящённом дополнению Revelations для Doom: The Dark Ages.

Страттон также прокомментировал последствия масштабных увольнений в Xbox, затронувших и его команду. По его словам, студию покинула примерно половина сотрудников, однако руководство заранее позаботилось о том, чтобы сохранить её возможности в области разработки игр и технологий.

«Мы работаем с MachineGames теснее, чем когда-либо. Раньше у нас и так было очень близкое сотрудничество, но сейчас мы достигли такого этапа в развитии технологий, когда обе команды могут объединить усилия своих талантливых инженеров. Мы движемся по действительно впечатляющему пути, который начали ещё до увольнений, в начале этого года. Мы с большим энтузиазмом смотрим на то, что нас ждёт впереди», — заявил Страттон.

Пока неизвестно, означает ли это совместную разработку новой игры. id Software может помогать MachineGames с третьей частью Wolfenstein, которая, по слухам, уже находится в разработке. Ранее руководитель MachineGames Йерк Густафссон также заявлял, что студия ещё не закончила историю Wolfenstein.

У такого предположения есть несколько оснований. MachineGames использует движок idTech во всех своих проектах, поэтому техническое сотрудничество двух студий вполне закономерно. Кроме того, глава Xbox Аша Шарма призывала команды сосредоточиться на крупнейших франшизах компании. Аналогичную позицию высказывала и руководитель Bethesda Джилл Брафф.

Поскольку id Software, судя по всему, завершила работу над Doom: The Dark Ages после выхода дополнения Revelations, помощь MachineGames могла бы ускорить производство следующей Wolfenstein. Это также соответствовало бы одной из целей Шармы — выпускать игры быстрее.

Дополнительным стимулом может стать готовящийся сериал Wolfenstein от Amazon. Однако официального подтверждения совместной разработки третьей части пока нет. На данный момент известно лишь о более тесном сотрудничестве двух студий в технологической сфере.