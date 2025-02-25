Разработчики DOOM: The Dark Ages любят заходить в классический DOOM для поисков вдохновения

Разработка DOOM: The Dark Ages идет полным ходом, и с приближением релиза 13 мая режиссер игры Хьюго Мартин поделился интересными подробностями о создании проекта. По его словам, команда id Software черпала вдохновение из оригинальной DOOM 1993 года, изучая её, как классическое произведение искусства.

В интервью журналу Edge Magazine Мартин сравнил этот процесс с тем, как художник вновь и вновь изучает картину Нормана Роквелла, находя в ней новые детали. Разработчики рассматривают DOOM не просто как игру, а как эталон, на котором можно учиться даже спустя десятилетия.

Одной из ключевых идей стало переосмысление боевой системы. В DOOM: The Dark Ages сложность снова строится на необходимости ловко маневрировать среди летящих снарядов, как это было в классической DOOM. По словам Мартина, вражеские атаки создают «лабиринт», через который игроку приходится пробираться, а не просто стремительно уничтожать врагов.

Еще одним важным элементом игры стало смещение фокуса боя с вертикальных маневров DOOM Eternal на более классический горизонтальный формат. Это отсылка к оригинальной DOOM, где уровни были двухмерными, и игроку не приходилось беспокоиться о вертикальном перемещении.

«В Eternal много активности происходит вдоль оси Y, — объясняет Мартин. — Но здесь лучше сосредоточить угрозы и цели вдоль линии горизонта. Это по-прежнему быстрый шутер, но движение теперь больше связано с тем, что происходит по оси X».

Средневековый сеттинг позволил разработчикам добавить в игру больше мрачных элементов. Оружие, используемое главным героем, было вдохновлено реальными орудиями пыток и казней, что придает DOOM: The Dark Ages особую атмосферу. «Когда думаешь о средневековье, сразу приходят на ум веревки, цепи, шипы и пыточные приспособления», — добавляет Мартин.

Мартин также подтвердил, что DOOM: The Dark Ages предложит одни из самых крупных уровней в истории серии. Однако разработчики сознательно ограничили их продолжительность: прохождение одного уровня займет около часа, чтобы сохранить динамичный темп игры.

DOOM: The Dark Ages выходит на PC, PS5 и Xbox Series X/S 13 мая.