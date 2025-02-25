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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 261 оценка

Разработчики DOOM: The Dark Ages любят заходить в классический DOOM для поисков вдохновения

butcher69
Новости

Разработка DOOM: The Dark Ages идет полным ходом, и с приближением релиза 13 мая режиссер игры Хьюго Мартин поделился интересными подробностями о создании проекта. По его словам, команда id Software черпала вдохновение из оригинальной DOOM 1993 года, изучая её, как классическое произведение искусства.

В интервью журналу Edge Magazine Мартин сравнил этот процесс с тем, как художник вновь и вновь изучает картину Нормана Роквелла, находя в ней новые детали. Разработчики рассматривают DOOM не просто как игру, а как эталон, на котором можно учиться даже спустя десятилетия.

Одной из ключевых идей стало переосмысление боевой системы. В DOOM: The Dark Ages сложность снова строится на необходимости ловко маневрировать среди летящих снарядов, как это было в классической DOOM. По словам Мартина, вражеские атаки создают «лабиринт», через который игроку приходится пробираться, а не просто стремительно уничтожать врагов.

Еще одним важным элементом игры стало смещение фокуса боя с вертикальных маневров DOOM Eternal на более классический горизонтальный формат. Это отсылка к оригинальной DOOM, где уровни были двухмерными, и игроку не приходилось беспокоиться о вертикальном перемещении.

«В Eternal много активности происходит вдоль оси Y, — объясняет Мартин. — Но здесь лучше сосредоточить угрозы и цели вдоль линии горизонта. Это по-прежнему быстрый шутер, но движение теперь больше связано с тем, что происходит по оси X».

Авторы DOOM: The Dark Ages стремятся поднять мрачность серии на новый уровень

Средневековый сеттинг позволил разработчикам добавить в игру больше мрачных элементов. Оружие, используемое главным героем, было вдохновлено реальными орудиями пыток и казней, что придает DOOM: The Dark Ages особую атмосферу. «Когда думаешь о средневековье, сразу приходят на ум веревки, цепи, шипы и пыточные приспособления», — добавляет Мартин.

Doom: The Dark Ages предложит открытые локации, но не настолько, чтоб утомить игроков

Мартин также подтвердил, что DOOM: The Dark Ages предложит одни из самых крупных уровней в истории серии. Однако разработчики сознательно ограничили их продолжительность: прохождение одного уровня займет около часа, чтобы сохранить динамичный темп игры.

DOOM: The Dark Ages выходит на PC, PS5 и Xbox Series X/S 13 мая.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

DOOM 2016 One Love. Любимейшая игра. Хоть Eternal и более техничный за счет двишка IDTech 7, и уж тем более Dark Ages с IDTech 8, но всё-таки игра 2016 великолепно построена на SCI FI стилистике. Все эти лаборатории с аргент энергией, развороченные манкубусы, которым вживляли оружие и пушки типа гаусски оставили большее впечатление, чем фентезийные палицы, баллисты и тд.

0
Kalaka Whitewing

Лучше бы не трогали дизайн и оставили его таким же с игры 2016 г.

-2
Рикочико

В Дум 3 еще бы за вдохновением зашли.

0
Pycckuu_XAKEP

хм, ну-ну...
вон, разрабы второго сталкера тоже пытались "вдохновиться" оригинальной трилогией...

0
Jarvis666

Так разрабы Сталкера просто бестолковые Миколы. У них главной задачей было поднас*ать ру-коммьюнити, удалив из игры всё, что так любили русские. И собственно то, что они удалили являлось душой Сталкера. Вон до сих пор сидят, пилят патчи по 1000+ исправлений)) А разрабы Дума вроде как движутся в правильном направлении. Правда критической ошибкой было увольнять Мика Гордона.

0
My life is a game

ценник у игры какой то неоправданно дорого
можно в пассе пройти, но там ачивки некрасивые, да и не полная версия игры(длс не будет)

-1
agula98
ценник у игры какой то неоправданно дорого

обычные 60 долларов,просто из-за курса теперь все игры кажутся дорогими.Единственное где игра действительно стоит дорого это США регион и Европа

0
My life is a game agula98

ну обычно стандарт версии дешевле

ккд2 1600 гривен
ластуха 1500 гривен
павук 2 1600 гривен
снейк 1500 гривен

тем более надо брать премиум чтобы длс получить
сам ранний доступ пох, но огрызок без длс не хочется

-1
agula98 My life is a game
но огрызок без длс не хочется

длс еще непонятно когда выйдет, что там будет и какого оно качества. Потом можно будет взять отдельно и все

-1
My life is a game agula98

сам будешь в пассе играть или в стиме?

-2
agula98 My life is a game
сам будешь в пассе играть или в стиме?

В стиме, а ты? пасс на год все равно выйдет по цене дума, а играть там особо не во что

-1
Бабин Син

Хэлоуин ведь прошел, зачем сайту добавили ужасный дизайн?

-1