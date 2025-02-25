Разработчики DOOM: The Dark Ages любят заходить в классический DOOM для поисков вдохновения

Разработка DOOM: The Dark Ages идет полным ходом, и с приближением релиза 13 мая режиссер игры Хьюго Мартин поделился интересными подробностями о создании проекта. По его словам, команда id Software черпала вдохновение из оригинальной DOOM 1993 года, изучая её, как классическое произведение искусства.
В интервью журналу Edge Magazine Мартин сравнил этот процесс с тем, как художник вновь и вновь изучает картину Нормана Роквелла, находя в ней новые детали. Разработчики рассматривают DOOM не просто как игру, а как эталон, на котором можно учиться даже спустя десятилетия.
Одной из ключевых идей стало переосмысление боевой системы. В DOOM: The Dark Ages сложность снова строится на необходимости ловко маневрировать среди летящих снарядов, как это было в классической DOOM. По словам Мартина, вражеские атаки создают «лабиринт», через который игроку приходится пробираться, а не просто стремительно уничтожать врагов.
Еще одним важным элементом игры стало смещение фокуса боя с вертикальных маневров DOOM Eternal на более классический горизонтальный формат. Это отсылка к оригинальной DOOM, где уровни были двухмерными, и игроку не приходилось беспокоиться о вертикальном перемещении.
«В Eternal много активности происходит вдоль оси Y, — объясняет Мартин. — Но здесь лучше сосредоточить угрозы и цели вдоль линии горизонта. Это по-прежнему быстрый шутер, но движение теперь больше связано с тем, что происходит по оси X».
Средневековый сеттинг позволил разработчикам добавить в игру больше мрачных элементов. Оружие, используемое главным героем, было вдохновлено реальными орудиями пыток и казней, что придает DOOM: The Dark Ages особую атмосферу. «Когда думаешь о средневековье, сразу приходят на ум веревки, цепи, шипы и пыточные приспособления», — добавляет Мартин.
Мартин также подтвердил, что DOOM: The Dark Ages предложит одни из самых крупных уровней в истории серии. Однако разработчики сознательно ограничили их продолжительность: прохождение одного уровня займет около часа, чтобы сохранить динамичный темп игры.
DOOM: The Dark Ages выходит на PC, PS5 и Xbox Series X/S 13 мая.
DOOM 2016 One Love. Любимейшая игра. Хоть Eternal и более техничный за счет двишка IDTech 7, и уж тем более Dark Ages с IDTech 8, но всё-таки игра 2016 великолепно построена на SCI FI стилистике. Все эти лаборатории с аргент энергией, развороченные манкубусы, которым вживляли оружие и пушки типа гаусски оставили большее впечатление, чем фентезийные палицы, баллисты и тд.
Лучше бы не трогали дизайн и оставили его таким же с игры 2016 г.
В Дум 3 еще бы за вдохновением зашли.
хм, ну-ну...
вон, разрабы второго сталкера тоже пытались "вдохновиться" оригинальной трилогией...
Так разрабы Сталкера просто бестолковые Миколы. У них главной задачей было поднас*ать ру-коммьюнити, удалив из игры всё, что так любили русские. И собственно то, что они удалили являлось душой Сталкера. Вон до сих пор сидят, пилят патчи по 1000+ исправлений)) А разрабы Дума вроде как движутся в правильном направлении. Правда критической ошибкой было увольнять Мика Гордона.
ценник у игры какой то неоправданно дорого
можно в пассе пройти, но там ачивки некрасивые, да и не полная версия игры(длс не будет)
обычные 60 долларов,просто из-за курса теперь все игры кажутся дорогими.Единственное где игра действительно стоит дорого это США регион и Европа
ну обычно стандарт версии дешевле
ккд2 1600 гривен
ластуха 1500 гривен
павук 2 1600 гривен
снейк 1500 гривен
тем более надо брать премиум чтобы длс получить
сам ранний доступ пох, но огрызок без длс не хочется
длс еще непонятно когда выйдет, что там будет и какого оно качества. Потом можно будет взять отдельно и все
сам будешь в пассе играть или в стиме?
В стиме, а ты? пасс на год все равно выйдет по цене дума, а играть там особо не во что
Хэлоуин ведь прошел, зачем сайту добавили ужасный дизайн?