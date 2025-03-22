Разработчики Doom: The Dark Ages показали обновленный дизайн классического импа

Разработчики из id Software продолжают выкладывать в сеть небольшие видеоролики, связанные с DOOM: The Dark Ages.
Так, в прошлых роликах они показали разрушенные улицы города Халим и локацию Hebeth Reactor. А сейчас они сделали акцент на одном из демонов, с которым предстоит столкнуться «Истребителю дум».
В ролике нам знакомят с адским зверем Imp Stalker - быстрым, кровожадным и опасным существом, похожим на своих собратьев-импов из предыдущих частей DOOM. Импы являются неотъемлемой частью знаменитой серии, как правило, они встречаются уже на старте игры и в силу своей большой численности и скорости представляют для игрока весьма серьезную опасность.
В Doom: The Dark Ages классический имп, появление которого было подтверждено ранее, получил свое уникальное имя (видимо, чтобы отличать его от других видов импов) - Stalker. Показанные кадры подчеркивают, насколько этот демон похож на оригинал: от шипастых плеч и оскаленного рта до его анимаций и поведения при атаке.
Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, и Game Pass.
Имп гигачад
Весьма похож на оригинального, из первого Дума.
Че т прям совсем лютый по сравнению с предыдущими видами
Красавец. Угадываются черты оригинала и чувствуется новое дыхание.
Такое ощущение, что он тебя готов нагибать вместо боссов)
Импов сводили в качалку как минимум )))
Вся эта крутизна улитучивается после радужного взрыва пиньяты с патронами.
вот такие мелкие заставляют задуматься о покупке
сначала думал очередняя стрелялка, но за 8к дорого
но вот и сюжета вроде обещают
и монстры реально страшные становятся
Геймпасс почти бесплатен)
Геймпасс на год выйдет по цене как просто купить дум в стиме
Да мне геймпасс не подходит,там ачивки не красивые, итоги года там стремные, нет руководств по ачивкам
я либо фулл прайс либо пиратка
так можно на две недели за 200р взять,пройти дум и забыть)
Псс, есть подписка на месяц а-ка новый клиент, а есть вовсе общая)
Я уже не имп я барон ада на*уй).
Это уже магог какой-то.
сам Маледиктус Де-Магог???
Так ближе к оригиналу, ток у оригинального глаза были красными не?
Харош!
Дум жирный будет по ходу. Кровавый😁
самый брутальный имп был в бэта версии DOOM 2016, реально стрёмный безглазый демон, а не то что появилось на выходе со светящимися глазками, образ которого продлевают уже на третий сиквел 🤣🤦♂️
и ещё для сравнения..
Если эта игра опять будет тупым набором арен, никакой дизайн её не спасёт.
Такое чувство, что дарк ейдж прогнали через нейронку...
все меньше и меньше похожа на дум
И что надо что он был похож на дум твоей мечты?
я хочу чтоб он был мрачным,а не пластиковым го8ном
настоящий DooM мертв
Игра как игра. Мрачный 3й дум был не думом по сути)) дум стрелялка по монстрам и с этим она стравляется на 100%
мне этот пластиковый цирк не интересен
Ладно, мы переживем если ты не сыграешь
А кто написал музыку к новой части ?
https://www.finishingmoveinc.com/#aboutus
Аудио студия - Finishing Move
DOOM УМЕР !!
Дум ее может умереть потому что дум этернал.
Игрушечный какой-то) импы из первой части были лучше имхо