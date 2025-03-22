Разработчики Doom: The Dark Ages показали обновленный дизайн классического импа

Разработчики из id Software продолжают выкладывать в сеть небольшие видеоролики, связанные с DOOM: The Dark Ages.

Так, в прошлых роликах они показали разрушенные улицы города Халим и локацию Hebeth Reactor. А сейчас они сделали акцент на одном из демонов, с которым предстоит столкнуться «Истребителю дум».

В ролике нам знакомят с адским зверем Imp Stalker - быстрым, кровожадным и опасным существом, похожим на своих собратьев-импов из предыдущих частей DOOM. Импы являются неотъемлемой частью знаменитой серии, как правило, они встречаются уже на старте игры и в силу своей большой численности и скорости представляют для игрока весьма серьезную опасность.

В Doom: The Dark Ages классический имп, появление которого было подтверждено ранее, получил свое уникальное имя (видимо, чтобы отличать его от других видов импов) - Stalker. Показанные кадры подчеркивают, насколько этот демон похож на оригинал: от шипастых плеч и оскаленного рта до его анимаций и поведения при атаке.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, и Game Pass.