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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 279 оценок

Разработчики Doom: The Dark Ages показали обновленный дизайн классического импа

Gruz_ Gruz_

Разработчики из id Software продолжают выкладывать в сеть небольшие видеоролики, связанные с DOOM: The Dark Ages.

Так, в прошлых роликах они показали разрушенные улицы города Халим и локацию Hebeth Reactor. А сейчас они сделали акцент на одном из демонов, с которым предстоит столкнуться «Истребителю дум».

В ролике нам знакомят с адским зверем Imp Stalker - быстрым, кровожадным и опасным существом, похожим на своих собратьев-импов из предыдущих частей DOOM. Импы являются неотъемлемой частью знаменитой серии, как правило, они встречаются уже на старте игры и в силу своей большой численности и скорости представляют для игрока весьма серьезную опасность.

В Doom: The Dark Ages классический имп, появление которого было подтверждено ранее, получил свое уникальное имя (видимо, чтобы отличать его от других видов импов) - Stalker. Показанные кадры подчеркивают, насколько этот демон похож на оригинал: от шипастых плеч и оскаленного рта до его анимаций и поведения при атаке.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, и Game Pass.

69
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
daniil_nice

Имп гигачад

28
RoboB

Весьма похож на оригинального, из первого Дума.

18
BAZKIN

Че т прям совсем лютый по сравнению с предыдущими видами

15
Спектр Зис

Красавец. Угадываются черты оригинала и чувствуется новое дыхание.

12
Listoman

Такое ощущение, что он тебя готов нагибать вместо боссов)

5
Slaviandi

Импов сводили в качалку как минимум )))

3
RealFintan

Вся эта крутизна улитучивается после радужного взрыва пиньяты с патронами.

3
My life is a game

вот такие мелкие заставляют задуматься о покупке
сначала думал очередняя стрелялка, но за 8к дорого
но вот и сюжета вроде обещают
и монстры реально страшные становятся

1
Listoman

Геймпасс почти бесплатен)

-5
agula98 Listoman

Геймпасс на год выйдет по цене как просто купить дум в стиме

1
My life is a game Listoman

Да мне геймпасс не подходит,там ачивки не красивые, итоги года там стремные, нет руководств по ачивкам
я либо фулл прайс либо пиратка

-1
My life is a game agula98

так можно на две недели за 200р взять,пройти дум и забыть)

1
Listoman agula98

Псс, есть подписка на месяц а-ка новый клиент, а есть вовсе общая)

-1
SquealingKiefer

Я уже не имп я барон ада на*уй).

1
AT_Sagor

Это уже магог какой-то.

0
Undertaker210

сам Маледиктус Де-Магог???

1
K.G.B

Так ближе к оригиналу, ток у оригинального глаза были красными не?

0
Qjets_28

Харош!

0
Изя Шпульман

Дум жирный будет по ходу. Кровавый😁

0
WOT BOT

самый брутальный имп был в бэта версии DOOM 2016, реально стрёмный безглазый демон, а не то что появилось на выходе со светящимися глазками, образ которого продлевают уже на третий сиквел 🤣🤦‍♂️

+ ещё 1 картинка
0
WOT BOT

и ещё для сравнения..

0
Zhora Fridman
1
Ahnx

Если эта игра опять будет тупым набором арен, никакой дизайн её не спасёт.

0
Zhora Fridman

Такое чувство, что дарк ейдж прогнали через нейронку...

0
WerGC

все меньше и меньше похожа на дум

-1
-zotik-

И что надо что он был похож на дум твоей мечты?

2
WerGC -zotik-

я хочу чтоб он был мрачным,а не пластиковым го8ном

настоящий DooM мертв

-1
-zotik- WerGC

Игра как игра. Мрачный 3й дум был не думом по сути)) дум стрелялка по монстрам и с этим она стравляется на 100%

0
WerGC -zotik-

мне этот пластиковый цирк не интересен

-3
-zotik- WerGC

Ладно, мы переживем если ты не сыграешь

3
MNM 1985

А кто написал музыку к новой части ?

-2
Kurtis Millar

https://www.finishingmoveinc.com/#aboutus

Аудио студия - Finishing Move

1
MNM 1985 Kurtis Millar
0
Mister18r

DOOM УМЕР !!

-5
Pravdarub

Дум ее может умереть потому что дум этернал.

1
5uperNova

Игрушечный какой-то) импы из первой части были лучше имхо

-7