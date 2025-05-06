Разработчики DOOM: The Dark Ages показали распаковку коллекционного издания игры

Официальный профиль DOOM в социальных сетях стал предметом зависти многих поклонников франшизы, опубликовав распаковку коллекционного издания The Dark Ages, новой игры франшизы.

В комплекте - потрясающая фигурка Убийцы Судьбы, стилбук и реплика карты-ключа. Разумеется, в комплект также входит премиум-издание игры, предлагающее ранний доступ и несколько очень интересных бонусов.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на PS5, PC и Xbox Series X|S с обещанием вернуть серии классическую жестокость, но с обновленными механиками, в которых отдается предпочтение плавности, скорости и свободе боя.

Говоря о новой игре, геймдиректор Doom: The Dark Ages Хьюго Мартин сразу же заявил: "Это лучший Doom, который мы когда-либо делали». Более того, мультиплеер был отменен только для того, чтобы осталась одиночная кампания. Все делается ради одиночной кампании. Так что приготовьтесь, потому что The Dark Ages станет для вас захватывающим путешествием в новый - и восхитительно гротескный - ад".