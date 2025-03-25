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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 281 оценка

Разработчики DOOM: The Dark Ages показали тизер локации Sentinel Barracks

Gruz_ Gruz_

Разработчики DOOM: The Dark Ages все активнее знакомят игроков с новыми локациями из своего амбициозного шутера. В прошлый раз был показан тизер с локацией Hebeth Reactor. А вчера в сети появился очередной тизер, где вниманию игрокам была представлена еще одна атмосферная локация с инфернальными пейзажами.

Создатели Doom: The Dark Ages показали Hebeth Reactor, новую мрачную локацию

В подробности id Software не стала вдаваться, лишь указала название Sentinel Barracks. О его истории пока ничего не известно, впрочем, если судить по ее названию, здесь обосновалась огромная армия демонов, с которой придется сражаться Палачу Рока. В целом локация смотрится весьма масштабно и захватывающе, хотя из-за своей гнетущей атмосферы вызывает и некоторое чувство страха.

Определенно, разработчики DOOM знают, как держать аудиторию в томительном ожидании. Сперва - Hebeth Reactor, а теперь - еще и эта зловещая Sentinel Barracks.

Релиз DOOM The Dark Ages запланирован на 15 мая 2025 года.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
Liwan

Демоны берегитесь, до вашей тотальной аннигиляции осталось полтора месяца.

2
MNM 1985
0
Saenus

Скорей бы уже

0
это никогда не шрекончитс

напомню: издателем будет беседка! Та самая беседка которая даже намёка на так ожидаемый вами ремейк облы не дала

0
My life is a game

ред флаг думаешь?не стоит пока покупать?

0
Хаттаб жив

неплохая игра, но мне хватило уже предыдущих двух частей в таком стиле, то есть наигрался получается

0
Комментарий удален
My life is a game

денуво не ломают уже 2 года
пираты купят активашку или геймпасс за 200-300р

-2
Marius Ghoh My life is a game

за рубль там продают активашки гейпасс

0
My life is a game Marius Ghoh

а ну вот даже так

0
Demag0g

Где казармы,ничего непонятно,думгай с другой планеты смотрит за чертями в подзорную трубу?

0
bohdan2015

Хоть тут облака динамические..

0
DepressedPyrrhus

Sentinel barracks — Святые бараки,

-1
Капитан Баттхерт

Бараки часовых/стражей мурло ты неграмотное.

1
kolinmah Капитан Баттхерт

Тогда уж не бараки, а казармы)

0
WerGC

а где дум то не вижу

-1
Egik81

Вот интересно размер аренок станет больше или наоборот сократится в угоду слабому приставочному железу. Ибо что UE что другие движки именно из-за железа приставок тормозят развитие игровых движков. Как говорится в 16 гигов памяти причем общей и хрен с ним видеопамяти но все-равно много не воткнешь без подзагрузок.

-1
My life is a game

вы какую версию покупали?обычную или делюкс?
геймпасс не берем в расчет

-3
zSpartacuSz

Торрент эдишн))

-1
My life is a game zSpartacuSz

денуво же
какой торрент
ты шо

-3
zSpartacuSz My life is a game

Игра с Майкрософт стора будет с денуво? Чето я прозевал

-2
My life is a game zSpartacuSz

да
денуво все больше поглощает рынок походу

-3
zSpartacuSz My life is a game

Ладно, через недельку оффлайн активацией пройду)

-1