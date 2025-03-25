Разработчики DOOM: The Dark Ages показали тизер локации Sentinel Barracks

Разработчики DOOM: The Dark Ages все активнее знакомят игроков с новыми локациями из своего амбициозного шутера. В прошлый раз был показан тизер с локацией Hebeth Reactor. А вчера в сети появился очередной тизер, где вниманию игрокам была представлена еще одна атмосферная локация с инфернальными пейзажами.
В подробности id Software не стала вдаваться, лишь указала название Sentinel Barracks. О его истории пока ничего не известно, впрочем, если судить по ее названию, здесь обосновалась огромная армия демонов, с которой придется сражаться Палачу Рока. В целом локация смотрится весьма масштабно и захватывающе, хотя из-за своей гнетущей атмосферы вызывает и некоторое чувство страха.
Определенно, разработчики DOOM знают, как держать аудиторию в томительном ожидании. Сперва - Hebeth Reactor, а теперь - еще и эта зловещая Sentinel Barracks.
Релиз DOOM The Dark Ages запланирован на 15 мая 2025 года.
Демоны берегитесь, до вашей тотальной аннигиляции осталось полтора месяца.
Скорей бы уже
напомню: издателем будет беседка! Та самая беседка которая даже намёка на так ожидаемый вами ремейк облы не дала
ред флаг думаешь?не стоит пока покупать?
неплохая игра, но мне хватило уже предыдущих двух частей в таком стиле, то есть наигрался получается
денуво не ломают уже 2 года
пираты купят активашку или геймпасс за 200-300р
за рубль там продают активашки гейпасс
а ну вот даже так
Где казармы,ничего непонятно,думгай с другой планеты смотрит за чертями в подзорную трубу?
Хоть тут облака динамические..
Sentinel barracks — Святые бараки,
Бараки часовых/стражей мурло ты неграмотное.
Тогда уж не бараки, а казармы)
а где дум то не вижу
Вот интересно размер аренок станет больше или наоборот сократится в угоду слабому приставочному железу. Ибо что UE что другие движки именно из-за железа приставок тормозят развитие игровых движков. Как говорится в 16 гигов памяти причем общей и хрен с ним видеопамяти но все-равно много не воткнешь без подзагрузок.
вы какую версию покупали?обычную или делюкс?
геймпасс не берем в расчет
Торрент эдишн))
денуво же
какой торрент
ты шо
Игра с Майкрософт стора будет с денуво? Чето я прозевал
да
денуво все больше поглощает рынок походу
Ладно, через недельку оффлайн активацией пройду)