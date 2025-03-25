Разработчики DOOM: The Dark Ages показали тизер локации Sentinel Barracks

Разработчики DOOM: The Dark Ages все активнее знакомят игроков с новыми локациями из своего амбициозного шутера. В прошлый раз был показан тизер с локацией Hebeth Reactor. А вчера в сети появился очередной тизер, где вниманию игрокам была представлена еще одна атмосферная локация с инфернальными пейзажами.

В подробности id Software не стала вдаваться, лишь указала название Sentinel Barracks. О его истории пока ничего не известно, впрочем, если судить по ее названию, здесь обосновалась огромная армия демонов, с которой придется сражаться Палачу Рока. В целом локация смотрится весьма масштабно и захватывающе, хотя из-за своей гнетущей атмосферы вызывает и некоторое чувство страха.

Определенно, разработчики DOOM знают, как держать аудиторию в томительном ожидании. Сперва - Hebeth Reactor, а теперь - еще и эта зловещая Sentinel Barracks.

Релиз DOOM The Dark Ages запланирован на 15 мая 2025 года.