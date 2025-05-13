Разработчики Doom: The Dark Ages раскрыли список известных проблем на ПК и рассказали о временных исправлениях

Doom: The Dark Ages официально выйдет 15 мая, и разработчик id Software раскрыл множество известных проблем, которые могут затронуть версии игры для ПК и консолей.

В своем сообщении компания заявила, что многие из этих проблем зависят от выпуска новых драйверов производителями графических процессоров. Она также предоставила список временных решений, пока не появятся более постоянные исправления через обновления драйверов.

В рамках часто задаваемых вопросов перед запуском id Software также подтвердила, что игрокам, использующим видеокарты Nvidia RTX, следует убедиться, что они работают на драйвере версии 576.40 или более поздней, в то время как пользователи графических процессоров AMD Radeon должны убедиться, что их драйвер имеет версию 25.5.1 или более позднюю.

Интересно, что компания подтвердила, что официальной поддержки для запуска DOOM: The Dark Ages на Steam Deck нет, поскольку портативная система не соответствует минимальным аппаратным требованиям, требуемым игрой. Пользователи графических процессоров Intel Arc также могут не повезти, когда дело доходит до официальной поддержки. Однако те, у кого видеокарта имеют более 8 ГБ видеопамяти, могут играть, используя последние драйверы.

Список известных проблем Doom: The Dark Ages по платформам:

ПК

Проблема: если вы играете на графическом процессоре серии RTX 50 и включаете G-Sync (требуется поддерживаемый дисплей) или V-Sync плюс Multi Frame Generation через Панель управления NVIDIA, игра может вылетать.

Решение: Пока не будет выпущено исправление драйвера, обойти эту проблему можно, отключив одну из этих опций на панели управления NVIDIA или, если вы хотите включить обе, настроив их в игре.

Проблема: если вы играете на графическом процессоре серии RTX 40 или 50 и включаете функцию Multi Frame Generation или FrameGen, функция V-Sync по-прежнему отображается как включенная.

Решение: Это незначительная косметическая проблема — в таких случаях игра отключает вертикальную синхронизацию.

Проблема: пользователи с графическими процессорами NVIDIA могут обнаружить, что нажатие клавиш Alt-Tab во время запуска игры может привести к тому, что игра запустится в фоновом режиме и станет недоступной.

Решение: Это известная проблема с драйвером. Пока исправление не будет доступно в обновлении драйвера, чтобы избежать этой проблемы, избегайте Alt-Tab во время запуска игры. Если она возникла, ее можно решить, перезагрузив ПК.

Проблема: пользователи с графическими процессорами NVIDIA серии 50 могут столкнуться с TDR или зависаниями системы при запуске записи игрового процесса с помощью Shadowplay с MultiFrameGen, установленным на 3x или 4x.

Решение: Чтобы избежать этой проблемы, либо не используйте указанные настройки MFG, либо записывайте игровой процесс с помощью другого приложения.

Проблема: при захвате с помощью OBS игровые визуальные эффекты могут зависать при нажатии Alt-Tab в полноэкранном режиме.

Решение: Пока не выйдет обновление от OBS, решением проблемы является захват в оконном режиме или режиме без полей.

Проблема: игра может зависнуть при ручном изменении размера игрового окна при включенном FSR FrameGen.

Решение: чтобы избежать этой проблемы, не изменяйте размер окна игры вручную при включенном FSR FrameGen.

Проблема: Пользователи, отключившие второй монитор во время игры, могут заметить, что игра зависла.

Решение: Чтобы избежать этой проблемы, не отключайте мониторы во время игры.

Проблема: Игроки, запускающие игру с включенными оверлеями MSI Afterburner или RivaTuner, могут столкнуться с проблемами стабильности.

Решение: Чтобы избежать этой проблемы, не запускайте игру, если в фоновом режиме работает какое-либо приложение.

Проблема: в редких случаях игроки, запускающие DOOM: The Dark Ages на поддерживаемых спецификациях ПК с соответствующими настройками, у которых установлены последние версии драйверов графического процессора, а также у которых номер модели процессора Intel начинается с цифры 13 или 14, могут столкнуться с постоянными сбоями.

Решение: В таких случаях у вас может быть поврежден процессор. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов Intel.

Все платформы/Общий игровой процесс

Проблема: изменения поля зрения не переносятся в кинематографические ролики или интерактивные события, такие как удары щитом по стенам.

Решение: Это задумано изначально, но мы оцениваем возможное изменение, чтобы сделать изменения FOV глобальными в обновлении после запуска.

Проблема: изменения на ползунке FOV после кинематографических роликов или ударов щитом по стене могут не повлиять на отображение.

Решение: Это временная проблема, которая исчезнет при смене уровней, загрузке контрольных точек или возврате в главное меню.

Проблема: в редких случаях Каприз в Кузнице предков может исчезнуть и заблокировать доступ к коллекционному предмету, размещенному у статуи волка.

Решение: Если вы столкнулись с этой проблемой, обходным путем является перезагрузка контрольной точки.

Проблема: задания на мастерство «Набиватель бочек» и «Супернабиватель бочек» могут не увеличиваться, как ожидается.

Разрешение: Согласно описанию испытания, каждая дробинка должна поразить демонов, и это может быть сложно, если демон слишком мал или умрет до того, как все дробинки попадут в цель. Попробуйте Тяжелых и Сверхтяжелых демонов для более последовательного прогресса.

Проблема: Вы можете наехать на Slayer на геометрию или объекты за пределами предполагаемого, доступного для перемещения пространства, и он застрянет.

Решение: Если это произошло и объект не поддается разрушению, обходным решением является перезагрузка контрольной точки.

Проблема: в «Осаде – Часть 1» боевая схватка перед пещерой, ведущей к одному из порталов ада на болотистой стороне карты, может не появиться при определенных условиях, что не позволит игроку продолжить игру.

Разрешение: Текущий способ решения проблемы — перезагрузить контрольную точку, что решает проблему. Редкие сообщения, в которых это происходило, включают сохранение этого портала ада напоследок, поэтому более раннее приближение к этой встрече также может помочь избежать проблемы.

Проблема: Если вы победите демона атакой ближнего боя, пока Щитовая пила все еще находится в теле, Щит может некоторое время казаться невидимым в руках.

Решение: Щитовая пила появится снова после многократного использования.

Проблема: некоторые пользователи могут обнаружить, что для ввода действий при первом открытии досье требуется нажать дополнительную кнопку.

Разрешение: Мы ищем исправление для будущего патча. В то же время, если вы столкнулись с этой проблемой, нажмите свой первый ввод дважды в качестве обходного пути.

Проблема: Некоторые пользователи могут обнаружить, что количество золота в их инвентаре не меняется после покупки улучшения.

Решение: Мы ищем исправление для будущего патча. В то же время, пожалуйста, имейте в виду, что эта проблема носит чисто косметический характер и что золото в вашем инвентаре обновится после выхода из пользовательского интерфейса Sentinel Shrine.

Проблема: в некоторых случаях пользователи могут столкнуться с тем, что значки отображаются некорректно после переназначения действий кнопок.

Решение: переназначенные кнопки будут отображаться правильно после выхода из меню «Входы» и повторного входа в него.

ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go

Проблема: пользователи, пытающиеся запустить игру на ASUA ROG Ally или Lenovo Legion GO, столкнутся с проблемами низкой производительности и стабильности.

Решение: На обоих устройствах имеются известные проблемы с драйверами, над решением которых мы работаем с производителями.

DOOM: The Dark Ages скоро выходит на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Те, кто приобрел Premium Edition игры, уже могут начать играть.