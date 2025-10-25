Разработчики DOOM: The Dark Ages рассказали о грядущем сюжетном DLC для шутера

В рамках прямой трансляции Slayers Club Live геймдиректор Хьюго Мартин поделился первыми подробностями сюжетного дополнения для DOOM: The Dark Ages. Разработчик не стал раскрывать название и ориентировочную дату выхода предстоящего DLC, но заверил, что id Software активно работает над новым контентом.

По словам Мартина, в DLC игрокам предстоит вновь посетить космическое измерение в стиле Лавкрафта. Кат-сцены приобретут более кинематографичный вид, причем в некоторых из них события будут происходить от первого лица. Игрокам предстоит исследовать больше локаций и чаще возвращаться в уже известные места, чтобы открывать для себя новые. Разработчик упомянул врага Arch-vile, который ранее появлялся в предыдущих частях серии.

Главный акцент id Software делает на открытии пространства, где доступ к новым областям открывается постепенно. Появятся и дополнительные варианты передвижения: частично обязательные, но в основном опциональные, для тех, кто любит более динамичный игровой процесс.

Геймдиректор подтвердил, что в дополнении появятся Order of the Six, в состав которого помимо могущественных архдемонов входит и Высший Совет. Кроме того, Мартин также упомянул Ripatorium 2.0, обновленную арену для тренировок. Она будет показана в отдельном стриме через несколько недель.