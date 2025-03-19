Разработчики развеяли опасения геймеров, что настройки сложности DOOM: The Dark Ages сделают её слишком простой

DOOM: The Dark Ages обещает стать следующим крупным шагом в развитии легендарной серии, положившей начало жанру шутеров от первого лица. Разработчики хотят не только показать прошлое Палача Рока, но и продемонстрировать, что ему не всегда нужно быть молниеносным, чтобы иметь возможность справляться с демонами.

Создатели готовят множество изменений, которые могут немного изменить игровой процесс для каждого. Некоторое время назад директор игры Хьюго Мартин сообщил, что игру можно будет пройти без использования огнестрельного оружия, что может оказаться непростой задачей. Однако id Software также понимает, что в ее проекты играют люди, которые не обязательно ищут серьезных испытаний

По этой причине в игре будут предусмотрены опции, которые позволят вам настроить игровой процесс в соответствии с вашими потребностями. Естественно, это вызвало опасения у некоторых фанатов, что Doom: The Dark Ages будет гораздо более легкой частью. Информация дошла до директора игры Хьюго Мартина, который решил высказаться и развеять все сомнения. Даже работая с другими создателями и тестерами, разработчик заметил, что у всех разный опыт и восприятие того, каким должен быть DOOM.

Вот почему Хьюго Мартин убежден, что внедрение модификаторов позволит игрокам больше не беспокоиться о том, что какой-то аспект игрового процесса окажется слишком раздражающим или темп будет слишком быстрым, поскольку им будут предоставлены возможности, которые дадут им больше контроля над игровым процессом. Это позволит вам не только настроить игру по своему вкусу, но и найти баланс между увлекательным игровым процессом и сложностью. Вот почему создатель призывает игроков не говорить, что DOOM: The Dark Ages будет слишком легкой, потому что так быть не должно. Теперь это будет зависеть от индивидуальных потребностей, тем более, что недостатка в предустановленных настройках сложности не будет.