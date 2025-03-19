Разработчики развеяли опасения геймеров, что настройки сложности DOOM: The Dark Ages сделают её слишком простой

DOOM: The Dark Ages обещает стать следующим крупным шагом в развитии легендарной серии, положившей начало жанру шутеров от первого лица. Разработчики хотят не только показать прошлое Палача Рока, но и продемонстрировать, что ему не всегда нужно быть молниеносным, чтобы иметь возможность справляться с демонами.
Создатели готовят множество изменений, которые могут немного изменить игровой процесс для каждого. Некоторое время назад директор игры Хьюго Мартин сообщил, что игру можно будет пройти без использования огнестрельного оружия, что может оказаться непростой задачей. Однако id Software также понимает, что в ее проекты играют люди, которые не обязательно ищут серьезных испытаний
По этой причине в игре будут предусмотрены опции, которые позволят вам настроить игровой процесс в соответствии с вашими потребностями. Естественно, это вызвало опасения у некоторых фанатов, что Doom: The Dark Ages будет гораздо более легкой частью. Информация дошла до директора игры Хьюго Мартина, который решил высказаться и развеять все сомнения. Даже работая с другими создателями и тестерами, разработчик заметил, что у всех разный опыт и восприятие того, каким должен быть DOOM.
Вот почему Хьюго Мартин убежден, что внедрение модификаторов позволит игрокам больше не беспокоиться о том, что какой-то аспект игрового процесса окажется слишком раздражающим или темп будет слишком быстрым, поскольку им будут предоставлены возможности, которые дадут им больше контроля над игровым процессом. Это позволит вам не только настроить игру по своему вкусу, но и найти баланс между увлекательным игровым процессом и сложностью. Вот почему создатель призывает игроков не говорить, что DOOM: The Dark Ages будет слишком легкой, потому что так быть не должно. Теперь это будет зависеть от индивидуальных потребностей, тем более, что недостатка в предустановленных настройках сложности не будет.
Почему все фанаты настолько впечатлительные? То, что в играх есть настройки, упрощающие прохождение, не значит, что их нужно все сразу врубить, чтоб потом ныть "слишком просто". // Кейт Фостер
Почему так много нарциссов везде "а я, да я", как будто земля вокруг фанатов только вертится, да, вы основной источник дохода и в конвейере без вас никак, но какое вам дело кто как будет проходить и на какой сложности, почему папаша с 2-я детьми не может оторваться вечерком под пивас как ему хочется и отдохнуть, ведь хардкора ему и на работе ежедневно хватает, да и в конце-концов дум вроде пока не соулс лайк дрочильня, эта игра и не должна быть ппц какой сложной по умолчанию.
Потому что у игроков должен быть выбор. А проблемы подпиваса папки меня волнуют еще меньше. Проблемы на работе и в жизни? Не надо было стругать 2 детей, остановился бы на 1.
Обычно когда проходишь всё снижая сложность, ты жалеешь что не прошёл на максимуме!
DOOM: The Dark Ages обещает стать следующим крупным шагом в развитии легендарной серии, положившей начало жанру шутеров от первого лица
Поколение тик-тока не в курсе, что было что-то doom? Хотя бы, как минимум, тот же Wolfenstein 3D от той же ID, без которого doom бы и не было в принципе.
Надеюсь будет сбалансированный режим самими разрабами, не хочу возится с этой фигнёй. Вот бы ещё Вульфинштайн 3 анонсировали Машингеймсы, 2 моих любимых шутана эва!
Неиспортили бы то что осталось....
Как будто это уже залетало в одном из видео от разработчиков.
Надеюсь, что оставят выбор сложностей, люблю кошмар или сделай мне больно хаха
а что мешает поставить на сложную самую и наслаждаться\страдать? кому какое дело кто, как и на какой сложности будет проходить? 0о
любителям соулс-лайков и подгорелых задниц все неймется. сложности им маловато. реальность пускай проходят, там покруче, чем в Dark Souls лещей надают.
Почему у криворуких мартышек вроде тебя подгорает от хотелок соулс фанатов? Не являюсь фанатом оных, но любители вызова в игре- это не секта фромов, это намного шире. И до тех пор пока мне дают выбор адекватной сложности, меня не будут волновать кривые лапки адептов сложности ниже "История".
у меня все игры проходятся на среднем уровне сложности. для хотелок фанатиков соулс-лайков есть игры в жанре соулс-лайк и на этом точка. по поводу криворуких мартышек, то ты хотя бы читать научился новость, аут, где говорится как раз о выборе сложности, наличие которого как раз и не устраивает задовзрывателей. в играх по дефолту должен быть уровень сложности, потому как кто-то может проходить игру в режиме, как ты сказал, истории, а потом уже по хардкору врубать максимально доступный уровень сложности, а кому-то он нафиг не всрался.
Всегда кому-то слишком легко, а кому-то слишком сложнаа..
Что касается меня, то ни в одной игре, в которые, ясень пень, я играл, мне не встречались настройки сложности, ну или их отсутствие, которые бы меня не устроили.
Но если без настроек сложности, то, как по мне, лучше посложнее, чем легко, — ибо бегать без всякого и клацать мышкой, читая попутно диалоги(в лучшем случае при их наличи), — это такое себе времяпрепровождение. Тогда уже лучше, тьфу-тьфу-тьфу, упаси меня господь, поддаться греху и посмотреть прохождение на youtube)
Пожалуйста, дайте хоть в новой части сюжет🙏🙏🙏🙏 Иначе это опять будет бездушная стрелка. // New Show
Чём тебе сюжет 16 и этернала не угодил ?
вообще все равно какая там сложность будет. трейнер включил и все проблемы решены.
надоели всякие условности. в том же думе итернал неинтересна была заморочка с патронами. тут скорей всего тоже какая-нибудь ненужная механика. которая будет лечиться трейнером.
Не нравится геймплей, не играю, все просто, нет никаких заморочек
мне интересен сюжет. по этому я буду играть на своих условиях. без каких либо заморочек.