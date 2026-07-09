Revelations для DOOM: The Dark Ages получила насыщенный геймплейный трейлер с обзором новинок

id Software представила новый насыщенный геймплейный трейлер дополнения Revelations для DOOM: The Dark Ages, подробно продемонстрировав ключевые новинки будущего DLC. Главной звездой ролика стало новое оружие — «Цепное копьё», которое заметно расширяет боевые возможности Палача Рока и, судя по показанным кадрам, способно существенно изменить привычный ритм сражений.

Чтобы наглядно продемонстрировать потенциал дополнения, разработчики доверили игру опытным игрокам, показав возможности оружия в динамичных боевых эпизодах. «Цепное копьё» оказалось не просто очередным инструментом для нанесения урона, а универсальным элементом арсенала. Оно позволяет парировать отдельные атаки и отправлять снаряды обратно противникам, притягиваться к врагам, быстро сокращая дистанцию, использовать их для стремительных воздушных атак, а также проводить эффектные добивания.

Кроме того, в трейлере показали новую систему улучшений, которая ещё сильнее расширит боевые возможности игрока. Судя по представленным кадрам, различные модификации позволят усиливать «Цепное копьё» дополнительными стихийными эффектами и открывать новые варианты его применения в бою.

На фоне уже хорошо знакомой агрессивной боевой системы DOOM: The Dark Ages новое оружие выглядит органичным продолжением арсенала Палача Рока. Благодаря сочетанию мобильности, защиты и мощных атак «Цепное копьё» вполне может стать одним из самых востребованных инструментов в прохождении Revelations и особенно пригодиться в эндгейм-контенте.

Полноценный релиз дополнения Revelations состоится уже совсем скоро, а новый трейлер даёт понять, что id Software делает ставку не только на новые уровни и врагов, но и на заметное развитие фирменной боевой механики серии.