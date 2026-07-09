Revelations для DOOM: The Dark Ages получила насыщенный геймплейный трейлер с обзором новинок

id Software представила новый насыщенный геймплейный трейлер дополнения Revelations для DOOM: The Dark Ages, подробно продемонстрировав ключевые новинки будущего DLC. Главной звездой ролика стало новое оружие — «Цепное копьё», которое заметно расширяет боевые возможности Палача Рока и, судя по показанным кадрам, способно существенно изменить привычный ритм сражений.
Чтобы наглядно продемонстрировать потенциал дополнения, разработчики доверили игру опытным игрокам, показав возможности оружия в динамичных боевых эпизодах. «Цепное копьё» оказалось не просто очередным инструментом для нанесения урона, а универсальным элементом арсенала. Оно позволяет парировать отдельные атаки и отправлять снаряды обратно противникам, притягиваться к врагам, быстро сокращая дистанцию, использовать их для стремительных воздушных атак, а также проводить эффектные добивания.
Кроме того, в трейлере показали новую систему улучшений, которая ещё сильнее расширит боевые возможности игрока. Судя по представленным кадрам, различные модификации позволят усиливать «Цепное копьё» дополнительными стихийными эффектами и открывать новые варианты его применения в бою.
На фоне уже хорошо знакомой агрессивной боевой системы DOOM: The Dark Ages новое оружие выглядит органичным продолжением арсенала Палача Рока. Благодаря сочетанию мобильности, защиты и мощных атак «Цепное копьё» вполне может стать одним из самых востребованных инструментов в прохождении Revelations и особенно пригодиться в эндгейм-контенте.
Полноценный релиз дополнения Revelations состоится уже совсем скоро, а новый трейлер даёт понять, что id Software делает ставку не только на новые уровни и врагов, но и на заметное развитие фирменной боевой механики серии.
Пока с копьём бегал только и делал, что помирал, пока снова щит не вернули // Илья Бесфамильный
аниме тупо
Лишний раз убеждаюсь, что пиарщики у Майкрософт -- нулевые. Так было со времен Сансет Овердрайв, провалившейся в продажах, так и по сей день, когда ряд игр от купленных студий выходят в чистое поле без какой-либо маркетинговой поддержки. В том числе уже отмежевавшихся или закрытых, которые от этого и пострадали.
Продвигают только знаковые франшизы, типа Форзы, Колды и Гирь, которые и так на слуху.
Вот и здесь нужно было умудриться выпустить ДЛС в еще не завершившуюся распродажу стим, а это чуть ли не главная площадка для проекта (на консолях слабо приняли) и при этом не сделать скидку на полное издание, которое по сути напрочь теряет актуальность, ведь заинтересованным проще купить основную игру и это ДЛС.
На "South of Midnight" вообще нет скидки, а я бы приобрел с 50% снижением, теперь пройду мимо, как и в случае с Думом, а потом они ссылаются на плохие цифры и слабый интерес.
Ничего нормального и ничего нового таже х...!