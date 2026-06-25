Revelations завершит историю Doom: The Dark Ages громким финалом - разработчики обещают лучшего босса в истории серии

Во время специального стрима, прошедшего в ночь с 24 на 25 июня, гейм-директор Doom: The Dark Ages Хьюго Мартин подробно рассказал о дополнении Revelations, которое продолжит историю Палача Рока. Судя по представленным деталям, игроков ждёт не просто набор новых уровней, а масштабное сюжетное завершение, которое авторы называют кульминацией всей современной саги Doom.

События DLC начнутся сразу после финала основной кампании. Первую часть приключения игроки проведут с привычным арсеналом, однако затем Палач окажется в своеобразном чистилище, где ключевую роль сыграет новое оружие — копьё. По словам Мартина, в первые часы оно может показаться непривычным и даже неудобным, поскольку его придётся постепенно улучшать наряду со щитом. Однако разработчик уверен, что результат оправдает вложенные усилия.

Среди доступных улучшений заявлены бросок копья, мощный удар по площади после приземления с высоты и переработанный аналог Meat Hook. Теперь крюк не привязан к конкретному оружию и может использоваться практически в любой момент боя, позволяя комбинировать перемещение со стрельбой из разных видов вооружения. При этом в id Software подчёркивают, что Revelations не превратит Doom: The Dark Ages в Doom Eternal — фундаментальная философия «стой и сражайся» останется основой игрового процесса.

Дополнение также предложит испытания, секретные боевые встречи и новые активности, напоминающие знаменитые Врата Палача из Doom Eternal. Отдельное внимание разработчики уделили финальному противостоянию. По словам Хьюго Мартина, команда внимательно изучила отзывы игроков о сражении с Давотом из The Ancient Gods и постаралась создать гораздо более запоминающийся финал.

Гейм-директор прямо заявил, что считает финального босса Revelations лучшим из всех, которых когда-либо создавала студия. После победы над ним игрокам откроются дополнительные мастер-уровни и новый контент для Ripatorium.

Получит обновление и сам Ripatorium. Разработчики добавят систему сохранения пользовательских пресетов сражений, увеличат количество доступных слотов и упростят обмен настройками между игроками. При этом часть контента будет заблокирована до прохождения дополнения, чтобы пользователи не получили полностью прокачанное копьё раньше времени и не потеряли ощущение прогрессии.

Кроме того, вместе с DLC выйдет балансный патч. Некоторые особенно эффективные механики будут ослаблены: например, булава больше не сможет уничтожать элитных противников всего за пару ударов, а ряд рун щита станет оглушать врагов на меньшее время. В то же время базовое оглушение противников увеличат, чтобы сделать боевые комбинации более разнообразными и зрелищными.

Говоря о сюжете, Мартин избегал конкретных подробностей, однако отметил, что история будет опираться на лор Ночных Стражей из Doom Eternal. При этом разработчики не собираются переписывать уже существующий канон, а наоборот — намерены развить его и связать с событиями дополнения.

Любопытно, что авторы по-прежнему скрывают детали одного из самых загадочных моментов трейлера — сцен с классическим дробовиком и уровнями, стилизованными под ранние части Doom. На стриме эту тему намеренно оставили без комментариев, сохранив интригу до самого релиза.

Выход Revelations состоится 7 июля. Дополнение получат все владельцы Premium Edition Doom: The Dark Ages. Информации о возможности отдельной покупки DLC на данный момент не поступало. Судя по заявлениям разработчиков, игроков ждёт не просто очередная глава истории Палача Рока, а финал, который должен подвести черту под многолетней историей современной серии Doom и оставить поклонникам повод досмотреть титры до самого конца.