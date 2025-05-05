Режиссер DOOM: The Dark Ages объяснил изменения в добиваниях Glory Kills

DOOM: The Dark Ages выйдет всего через несколько дней и обещает вернуть весь безумный экшен, который так любят фанаты, но с некоторыми существенными изменениями. Одним из изменений стало удаление «Glory Kills» — специальных добиваний.

Недавно комментируя этот вопрос, режиссер Хьюго Мартин объяснил это изменение. По его словам, в новой игре на экране одновременно находится гораздо больше врагов, а это значит, что остановка для добивания каждого из них сделает игру «очень утомительной».

Все дело в свободе игрока, и теперь на экране больше врагов, чем раньше. Если бы мы попросили игрока остановиться и посмотреть одну и ту же анимацию для каждого из них, это стало бы очень, очень скучно.

Кроме того, источником вдохновения для игры послужил фильм Зака ​​Снайдера «300 спартанцев». Студия хотела передать то же ощущение, что и в фильме, — убийство нескольких врагов подряд жестоким способом, без перерыва.

Чтобы добиться этого, добивания были реализованы прямо во время игрового процесса. Удары игроков теперь могут расчленять нокаутированных врагов в реальном времени, без необходимости останавливать все и ждать окончания анимации.

Новая система учитывает тип врага и оружие, которое использует игрок, что может изменить способ убийства. По словам режиссера, цель — «избежать повторения».

Это сделано для того, чтобы вы не видели одни и те же типы анимаций снова и снова. Несмотря на то, что у нас были разные анимации для Glory Kills в 2016 году и Eternal, они были направленными. Таким образом, вы видели разные анимации только в том случае, если атаковали врага под другим углом. Большинство игроков, использующих Glory Kills, атакуют врага в лоб, поэтому в 99% случаев они видят одну и ту же анимацию.

Режиссер также попытался успокоить фанатов, которые настороженно относятся к изменениям. «Если бы это было плохо, этого бы не было в игре», — сказал он о новой системе, заявив, что не было бы причин не добавить «Glory Kills», если бы это был лучший выбор.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра также будет доступна через сервис Game Pass.