Шуттер DOOM: The Dark Ages на момент выхода был очень популярен в кругах топовых стримеров Twitch, однако вскоре его популярность быстро сошла на нет, дав возможность возглавить платформу знаменитой в прошлом актрисе фильмов для взрослых, а теперь стримерше Саше Грей (Sasha Grey).
Именно так, Саша Грей стала самой популярной стримершей по DOOM: The Dark Ages на Twitch в июне. Девушка начала проходить игру в день релиза, 13 мая, но из-за выбора высокой сложности сильно затянула процесс, дойдя до финала только в начале июля, потратив на трансляции 40 часов и 40 минут..
В том же месяце шутер оказался самым популярным на ее канале: в среднем трансляции собирали по 1000 зрителей, а пик пришелся на 2200 просмотров.
Если говорить в целом, то Саша Грей хорошо знакома с такими хардкорными играми, как Elden Ring, Black Myth: Wukong, Demon's Souls, The First Berserker: Khazan, проведя в каждой из них более 100 часов. Этим она отличается от множества других стримерш, предпочитающих песочницы или казуальные сюжетные игры..
К ней явно заходили не ради дума.
а ради чего?
Может и не ради этого, но остались ради игр, ибо она больше ничего и не показывает. Я как-то наблюдал за её трансляциями и вообще не скажешь, что она в прошлом была совсем в другой профессии))))
Она это знает и активно пользуется этой ассоциацией ))))
Пздц. Какое время, такие и кумиры
Кумиром она была во второй половине нулевых, а сейчас просто стримерша с 2200 просмотрами в пике)
Вот если бы ты был не типичным балаболом, то твой коммент был бы лучше. Она вообще-то очень даже полностью летсплейщица на твиче. И она не из тех, кто тупо сидит перед камерой и пытается заманить чем-то пошлым.
Хоть раз то стримы её видел? или всё что ты о ней знаешь, что она бывшая порноактриса?
Так вопрос: тут есть фанаты,я имею виду не дума? Признавайтесь...
Максимум у нее...фанатики.
Эх, былаб на ютуб, смотрел бы.
Не нравится мне ее взгляд... Циничный слишком и еще что-то...
Единственная причина появления этой темы это то что автор хочет сказать что он немного поехавший и до сих пор активно гоняет на Сашу Грей,другой причины этой новости нету.Подумайте сами чтобы сделать подобную тему нужно просто было выбрать любого стримера который запустил на стриме никому не нужную игру с нулевым онлайном и всё...сами видите на кого пал выбор
Макс +100500 вошёл в десятку популяных стримеров в мире по игре DOOM: The Dark Ages на Twitch
Остальные без заноса бабла не играют уже в игры
причём тут деньги ? тем более когда речь про дум , а не инди или условно-бесплатную помойку
пик 2200 зрителей это вообще средняк для твича
у неё на канале , а не у дума
Молодец девчонка!. Нашла себя на новом поприще.
Ладно, не завидуйте бабе // Михаил Морозов
Какая игра такие и стримеры.