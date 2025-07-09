Шуттер DOOM: The Dark Ages на момент выхода был очень популярен в кругах топовых стримеров Twitch, однако вскоре его популярность быстро сошла на нет, дав возможность возглавить платформу знаменитой в прошлом актрисе фильмов для взрослых, а теперь стримерше Саше Грей (Sasha Grey).

Именно так, Саша Грей стала самой популярной стримершей по DOOM: The Dark Ages на Twitch в июне. Девушка начала проходить игру в день релиза, 13 мая, но из-за выбора высокой сложности сильно затянула процесс, дойдя до финала только в начале июля, потратив на трансляции 40 часов и 40 минут..

В том же месяце шутер оказался самым популярным на ее канале: в среднем трансляции собирали по 1000 зрителей, а пик пришелся на 2200 просмотров.

Если говорить в целом, то Саша Грей хорошо знакома с такими хардкорными играми, как Elden Ring, Black Myth: Wukong, Demon's Souls, The First Berserker: Khazan, проведя в каждой из них более 100 часов. Этим она отличается от множества других стримерш, предпочитающих песочницы или казуальные сюжетные игры..