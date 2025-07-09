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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 785 оценок

Саша Грей стала самой популярной стримершей по DOOM: The Dark Ages на Twitch

Gruz_ Gruz_

Шуттер DOOM: The Dark Ages на момент выхода был очень популярен в кругах топовых стримеров Twitch, однако вскоре его популярность быстро сошла на нет, дав возможность возглавить платформу знаменитой в прошлом актрисе фильмов для взрослых, а теперь стримерше Саше Грей (Sasha Grey).

Именно так, Саша Грей стала самой популярной стримершей по DOOM: The Dark Ages на Twitch в июне. Девушка начала проходить игру в день релиза, 13 мая, но из-за выбора высокой сложности сильно затянула процесс, дойдя до финала только в начале июля, потратив на трансляции 40 часов и 40 минут..

В том же месяце шутер оказался самым популярным на ее канале: в среднем трансляции собирали по 1000 зрителей, а пик пришелся на 2200 просмотров.

Если говорить в целом, то Саша Грей хорошо знакома с такими хардкорными играми, как Elden Ring, Black Myth: Wukong, Demon's Souls, The First Berserker: Khazan, проведя в каждой из них более 100 часов. Этим она отличается от множества других стримерш, предпочитающих песочницы или казуальные сюжетные игры..

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Комментарии: 31
Ваш комментарий
TerryTrix

К ней явно заходили не ради дума.

15
Человек-Анекдот

а ради чего?

1
JustA_NiceGuy

Может и не ради этого, но остались ради игр, ибо она больше ничего и не показывает. Я как-то наблюдал за её трансляциями и вообще не скажешь, что она в прошлом была совсем в другой профессии))))

4
Vlad_Cepesh

Она это знает и активно пользуется этой ассоциацией ))))

Aleksey Aleshka

Пздц. Какое время, такие и кумиры

13
NewKidsTurbo

Кумиром она была во второй половине нулевых, а сейчас просто стримерша с 2200 просмотрами в пике)

7
JustA_NiceGuy

Вот если бы ты был не типичным балаболом, то твой коммент был бы лучше. Она вообще-то очень даже полностью летсплейщица на твиче. И она не из тех, кто тупо сидит перед камерой и пытается заманить чем-то пошлым.

8
WycTpblu

Хоть раз то стримы её видел? или всё что ты о ней знаешь, что она бывшая порноактриса?

Jayne Cobb

Так вопрос: тут есть фанаты,я имею виду не дума? Признавайтесь...

7
TerryTrix

Максимум у нее...фанатики.

4
Scorpion_GamePlay

Эх, былаб на ютуб, смотрел бы.

4
AndralStormborn

Не нравится мне ее взгляд... Циничный слишком и еще что-то...

4
h1fter

Единственная причина появления этой темы это то что автор хочет сказать что он немного поехавший и до сих пор активно гоняет на Сашу Грей,другой причины этой новости нету.Подумайте сами чтобы сделать подобную тему нужно просто было выбрать любого стримера который запустил на стриме никому не нужную игру с нулевым онлайном и всё...сами видите на кого пал выбор

Макс +100500 вошёл в десятку популяных стримеров в мире по игре DOOM: The Dark Ages на Twitch

4
Kamishini1993

Остальные без заноса бабла не играют уже в игры

3
Человек-Анекдот

причём тут деньги ? тем более когда речь про дум , а не инди или условно-бесплатную помойку

DOOM: The Dark Ages на момент выхода был очень популярен в кругах топовых стримеров Twitch, однако вскоре его популярность быстро сошла на нет
Kamishini1993 Человек-Анекдот

пик 2200 зрителей это вообще средняк для твича

2
Человек-Анекдот Kamishini1993

у неё на канале , а не у дума

на ее канале
1
SOLUS5678

Молодец девчонка!. Нашла себя на новом поприще.

3
Пользователь ВКонтакте

Ладно, не завидуйте бабе // Михаил Морозов

1
Egik81

Какая игра такие и стримеры.

1
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