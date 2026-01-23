Секретное оружие и дух метроидвании: что готовит сюжетное DLC для DOOM: The Dark Ages

Геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин провёл специальную трансляцию, приуроченную к 32-летию серии DOOM, и поделился новыми деталями о будущем сюжетном дополнении. В своей привычной манере разработчик приоткрыл завесу тайны над контентом DLC, сделав акцент на исследовании уровней и неожиданной связи с историей франшизы.

По словам Мартина, грядущее дополнение будет сильнее опираться на бэктрекинг. Он даже сравнил структуру DLC с играми в жанре метроидвания: новый контент на уже знакомых уровнях можно будет находить даже после полного прохождения основной кампании. Дополнение будет состоять из нескольких глав, однако разработчик сразу отметил, что речь не идёт о чём-то по-настоящему масштабном — цель DLC заключается в том, чтобы дать игрокам больше времени в мире DOOM: The Dark Ages.

Сюжетная часть также порадует фанатов: в историю вернутся персонажи, появления которых поклонники ждали уже давно. При этом серьёзных изменений в геймплее ожидать не стоит. Дополнение сохранит темп и стиль The Dark Ages и не будет заимствовать повышенную мобильность из DOOM Eternal. Зато в ряды демонов вернётся Архвиль, один из самых опасных и запоминающихся врагов серии.

Главной интригой станет новое секретное оружие, тесно связанное с лором DOOM. Хьюго Мартин подчеркнул, что получить его будет непросто, а само оружие станет важным элементом истории мира, а не просто очередным инструментом для уничтожения демонов.

Кроме того, DLC добавит новые испытания. Они будут разнообразными и потребуют не только меткой стрельбы, но и внимательного исследования локаций, а также решения головоломок.

Напомним, что DOOM: The Dark Ages вышла в мае 2025 года, а сюжетное дополнение призвано расширить её мир и углубить связь с наследием легендарной серии.