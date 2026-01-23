Секретное оружие и дух метроидвании: что готовит сюжетное DLC для DOOM: The Dark Ages

Геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин провёл специальную трансляцию, приуроченную к 32-летию серии DOOM, и поделился новыми деталями о будущем сюжетном дополнении. В своей привычной манере разработчик приоткрыл завесу тайны над контентом DLC, сделав акцент на исследовании уровней и неожиданной связи с историей франшизы.
По словам Мартина, грядущее дополнение будет сильнее опираться на бэктрекинг. Он даже сравнил структуру DLC с играми в жанре метроидвания: новый контент на уже знакомых уровнях можно будет находить даже после полного прохождения основной кампании. Дополнение будет состоять из нескольких глав, однако разработчик сразу отметил, что речь не идёт о чём-то по-настоящему масштабном — цель DLC заключается в том, чтобы дать игрокам больше времени в мире DOOM: The Dark Ages.
Сюжетная часть также порадует фанатов: в историю вернутся персонажи, появления которых поклонники ждали уже давно. При этом серьёзных изменений в геймплее ожидать не стоит. Дополнение сохранит темп и стиль The Dark Ages и не будет заимствовать повышенную мобильность из DOOM Eternal. Зато в ряды демонов вернётся Архвиль, один из самых опасных и запоминающихся врагов серии.
Главной интригой станет новое секретное оружие, тесно связанное с лором DOOM. Хьюго Мартин подчеркнул, что получить его будет непросто, а само оружие станет важным элементом истории мира, а не просто очередным инструментом для уничтожения демонов.
Кроме того, DLC добавит новые испытания. Они будут разнообразными и потребуют не только меткой стрельбы, но и внимательного исследования локаций, а также решения головоломок.
Напомним, что DOOM: The Dark Ages вышла в мае 2025 года, а сюжетное дополнение призвано расширить её мир и углубить связь с наследием легендарной серии.
Кароче понятно, длс калом будет на оно и не удивительно, сама игра мало кому оказалась нужна и быстро уехала на 50% скидки поэтому и над длс особо париться они не планируют
все ждали новый квэйк, а они думы свои штампят... теперь от них ничего и не надо..
бл ну конечно же думу не хватало бэктрекинга ага
и метроидвании !@#$!@#$%
одна из лучших игр 2025
мне осталась последняя 22 глава, это 9.9 из 10
но нуЖон мощ пека.
Я так сильно ждал миниган в основной игре а его так и не оказалось там((((, неужели и в ДЛС не добавят Гатлинг ган???
Крутая игра, недавно купил , понравилась, жду DLC, но и Eternal тоже супер
Вот чего-чего, а Думу платформенности и метроидвании хватило в предыдущей части. Лучше бы Quake занялись уже, а Doom оставили в покое.
Не туда их несет, ой не туда вообще
Долго пилят длс, год почти с релиза прошел.
Ну наконец-то, а то я задолбался пятый раз игру проходить)