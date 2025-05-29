Шутер DOOM The Dark Ages получил VR-режим от известного моддера

Моддер в области виртуальной реальности Люк Росс выпустил новый мод в рамках серии R.E.A.L. VR, на этот раз адаптировав для устройств виртуальной реальности на ПК игру DOOM The Dark Ages. Мод уже доступен для тех, кто поддерживает его на Patreon, поскольку требует подписки уровня VR Friend.

В VR-версии DOOM The Dark Ages, как и в предыдущих работах моддера, используется метод рендеринга R.E.A.L. VR, который позволяет отслеживать движение головы и осуществлять прицеливание на основе ее движений. Однако мод не поддерживает клавиатуру и мышь, так что для навигации и сражений нужен геймпад.

Как утверждает создатель контента Beardo Benjo, предварительно протестировавший мод, режим виртуальной реальности оказался работоспособным и показал хорошие результаты. Тесты проходили на ПК с NVIDIA GeForce RTX 4090, игра запускалась с помощью гарнитуры Meta Quest 3, подключенной через кабель. Тем не менее, Benjo отметил, что модификация по-прежнему несовместима с DLSS Super Resolution от NVIDIA, однако Росс заявил, что в будущих обновлениях это ограничение будет устранено.

Желающим оценить DOOM The Dark Ages в VR понадобятся: оригинальная копия игры для ПК, Windows-совместимая VR-гарнитура ( к примеру, Meta Quest, HTC Vive или Valve Index) и подписка на Patreon Люка Росса на уровне VR Friend ($10/мес.).