Слух: id Software уже работает над новой Doom, несмотря на масштабные сокращения в студии

Журналист Том Уоррен сообщил, что id Software уже приступила к раннему этапу разработки новой игры серии Doom. По его данным, несмотря на недавние масштабные сокращения, студия не была превращена в команду поддержки и продолжает работу над собственными проектами.

Хотя сокращения в id оказались масштабными, насколько мне известно, эти изменения не превратили студию в команду поддержки. Напротив, сейчас она находится на ранней стадии разработки новой игры серии Doom,

— заявил Уоррен.

Ранее сообщалось, что в результате реструктуризации Xbox под сокращение попала примерно половина сотрудников id Software, включая значительную часть отдела контроля качества. На фоне этих событий в сети появились опасения, что студия может утратить самостоятельность, однако новая информация указывает на то, что разработка следующей Doom уже ведется.

На данный момент Microsoft, Bethesda и id Software официально не анонсировали новую часть серии, поэтому информацию следует рассматривать исключительно как слух до появления официального подтверждения.