Слух: id Software уже работает над новой Doom, несмотря на масштабные сокращения в студии

Журналист Том Уоррен сообщил, что id Software уже приступила к раннему этапу разработки новой игры серии Doom. По его данным, несмотря на недавние масштабные сокращения, студия не была превращена в команду поддержки и продолжает работу над собственными проектами.
Хотя сокращения в id оказались масштабными, насколько мне известно, эти изменения не превратили студию в команду поддержки. Напротив, сейчас она находится на ранней стадии разработки новой игры серии Doom,
— заявил Уоррен.
Ранее сообщалось, что в результате реструктуризации Xbox под сокращение попала примерно половина сотрудников id Software, включая значительную часть отдела контроля качества. На фоне этих событий в сети появились опасения, что студия может утратить самостоятельность, однако новая информация указывает на то, что разработка следующей Doom уже ведется.
На данный момент Microsoft, Bethesda и id Software официально не анонсировали новую часть серии, поэтому информацию следует рассматривать исключительно как слух до появления официального подтверждения.
Лучше бы Quake занялись
А почему журналист назвал новым будущим проектом именно ДУМ? Если так то это очень хорошая новость, я уже подумал что никогда не увижу новую игру в серии ДУМ. Это очень хорошая новость! Спасибо!
Всю игру гонять чертей и индусов. И супербосс Аша!
Лучше бы уже дали отдохнуть серии DooM. Сделали бы уже лучше либо ремейк, либо продолжение серии Quake 2 и Quake 4 про войну со строггами.
Всего лишь слух, ну уже радует. Может и пятую Кваку вернут в строй.