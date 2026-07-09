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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.3 1 136 оценок

СМИ: после сокращений в Xbox над движком id Tech остался работать всего один разработчик

IKarasik IKarasik

Масштабные сокращения в Xbox, по данным СМИ, практически уничтожили команду, отвечавшую за фирменный движок id Tech. Источники Kotaku утверждают, что после увольнений в ней остался всего один сотрудник.

Слух: Microsoft не собирается отказываться от id Tech даже после масштабных увольнений в id Software

Сообщается, что под сокращения попали ключевые специалисты и целые подразделения id Software, включая команду, развивавшую движок, на котором работают DOOM Eternal, DOOM: The Dark Ages и Indiana Jones and the Great Circle.

По словам источников, потеря большинства сотрудников ставит под вопрос дальнейшее развитие id Tech, поскольку значительная часть накопленной экспертизы была утрачена. Один из собеседников издания даже заявил, что «id Tech в нынешнем виде, вероятно, мертв».

Если информация подтвердится, это может ускорить переход внутренних студий Microsoft на Unreal Engine. В последние годы все больше разработчиков отказываются от собственных технологий в пользу движка Epic Games, что лишь укрепляет его позиции в игровой индустрии.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
goodneighbor

тем временем этот чувак

9
omne1x

клод и курсор зарешают, а шарму надо проверить на отчисления от эпик

3
Fyrix

Он обязательно выиграет свою битву. Теперь он настоящий воин против армии проблем.

1
ДЕНИСКА_омск

Клонировали Кармака из генных материалов с ободка унитаза в офисе

DreadfulLiam

Тащит катку в соло