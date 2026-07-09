СМИ: после сокращений в Xbox над движком id Tech остался работать всего один разработчик

Масштабные сокращения в Xbox, по данным СМИ, практически уничтожили команду, отвечавшую за фирменный движок id Tech. Источники Kotaku утверждают, что после увольнений в ней остался всего один сотрудник.

Сообщается, что под сокращения попали ключевые специалисты и целые подразделения id Software, включая команду, развивавшую движок, на котором работают DOOM Eternal, DOOM: The Dark Ages и Indiana Jones and the Great Circle.

По словам источников, потеря большинства сотрудников ставит под вопрос дальнейшее развитие id Tech, поскольку значительная часть накопленной экспертизы была утрачена. Один из собеседников издания даже заявил, что «id Tech в нынешнем виде, вероятно, мертв».

Если информация подтвердится, это может ускорить переход внутренних студий Microsoft на Unreal Engine. В последние годы все больше разработчиков отказываются от собственных технологий в пользу движка Epic Games, что лишь укрепляет его позиции в игровой индустрии.