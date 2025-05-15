Состоялся полноценный релиз Doom: The Dark Ages на ПК и консолях

Доступная в течение нескольких дней в раннем доступе, DOOM: The Dark Ages получила полноценный релиз для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam. Раскройте силу Палача Рока в против армияй Ада с помощью совершенно нового арсенала и пройдите неизведанные миры. Эта новая часть саги, разработанная id Software, погрузит вас в беспощадную средневековую войну.
Doom: The Dark Ages — игра, вдохновленная оригиналом 1993 года, в которой игроку приходилось уворачиваться от снарядов, а боевая система была более приземленной. После драматических событий Doom: Eternal и её дополнения The Ancient Gods пришло время сделать шаг назад во времени, чтобы исследовать период фантастического существования главного героя. Doom: The Dark Ages повествует о временах, когда Палач Рока был оружием массового поражения, которое использовали Творцы и Ночные Стражи в своей войне против исчадий ада.
Скоро засяду наконец то!
После того, как они налажали с оптимизоном, то патчей ещё не мало выйдет в дальнейшем. А ведь Думы, как и Вульфенштейны всегда отличались суперским оптимизоном. Но в этот раз что -то пошло не так. Как и с ремастером The Sinking City. // Nvidia Power
Железо смени // Vengel Bryde
5090, Ryzen 9950x, 48Gb:7600Mhz? Интересно на что? 🤣 // Nvidia Power
Кто прошел ?Лучше етернал ?
не лучше, просто другой
все что угодно лучше, чем eternal
Надо будет в геймпасе взять, как только будет пройден ккд2