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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 416 оценок

Состоялся полноценный релиз Doom: The Dark Ages на ПК и консолях

monk70 monk70

Доступная в течение нескольких дней в раннем доступе, DOOM: The Dark Ages получила полноценный релиз для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam. Раскройте силу Палача Рока в против армияй Ада с помощью совершенно нового арсенала и пройдите неизведанные миры. Эта новая часть саги, разработанная id Software, погрузит вас в беспощадную средневековую войну.

Doom: The Dark Ages — игра, вдохновленная оригиналом 1993 года, в которой игроку приходилось уворачиваться от снарядов, а боевая система была более приземленной. После драматических событий Doom: Eternal и её дополнения The Ancient Gods пришло время сделать шаг назад во времени, чтобы исследовать период фантастического существования главного героя. Doom: The Dark Ages повествует о временах, когда Палач Рока был оружием массового поражения, которое использовали Творцы и Ночные Стражи в своей войне против исчадий ада.

5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Никита Дроздоvv

Скоро засяду наконец то!

2
Пользователь ВКонтакте

После того, как они налажали с оптимизоном, то патчей ещё не мало выйдет в дальнейшем. А ведь Думы, как и Вульфенштейны всегда отличались суперским оптимизоном. Но в этот раз что -то пошло не так. Как и с ремастером The Sinking City. // Nvidia Power

1
Пользователь ВКонтакте

Железо смени // Vengel Bryde

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

5090, Ryzen 9950x, 48Gb:7600Mhz? Интересно на что? 🤣 // Nvidia Power

1
VIGITAL1

Кто прошел ?Лучше етернал ?

vvvjust

не лучше, просто другой

1
PeakyUrias

все что угодно лучше, чем eternal

2
Unicorling

Надо будет в геймпасе взять, как только будет пройден ккд2