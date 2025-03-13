Создатели Doom: The Dark Ages показали Hebeth Reactor, новую мрачную локацию

Студия id Software, разработчики Doom: The Dark Ages, продолжает знакомить игроков с новыми локациями из своего амбициозного шутера. В прошлый раз id Software показала разрушенные улицы города Халим, где царит хаос. И вот на днях разработчики выложили в сеть небольшой ролик, в котором показали локацию с названием Hebeth Reactor.
По всей видимости, это какой-то производственный комплекс, и вполне возможно, что он связан со снабжением армии инфернальных демонов.
Зачем он нужен? Какие секреты он хранит? Такое ощущение, что мы стоим на пороге чего-то грандиозного. Некоторые фанаты даже строят предположения о трансмерных порталах! Кому бы не хотелось перенести любимых демонов прямо к себе в гостиную?
Пока мы ждем новых подробностей, волнение нарастает. В Doom всегда стремились раздвинуть границы, и Hebeth Reactor, похоже, станет еще одним шагом в этом направлении. Привнесет ли он новые геймплейные механики? Может быть, мы увидим больше демонов? Количество потенциальных вариантов безгранично! Похоже, впереди нас ждет настоящая дикая поездка! И кто знает? Возможно, Hebeth Reactor окажется той самой «переменой», которую так долго ждали!
Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, и сразу появится в Game Pass.
Чет не очень,но в целом в игру конечно верю и уверен будет топ.
Да, попахивает каками и жолтой водичкой новый думец, как и итёрнэл, вот 2016 я помню ждал и он мне вставил, 2016 это единственный думец, что я прошёл кстати. Он выглядел и игрался как революция, локации интересные были ёмаё. А тут будет не тока прыгалка-скакалка как в етернале так и ещё добавят какое-то средневековье с черепами, какие-то парирования и щиты в думе. Чё крэйзи совсем? Думец - это сайфай-хайтэк-мясо и атмосферные лабы, лабиринтики и вентиляции, всё добро заправлено соответствующим качественным саунддизайном вообще-то. Фильм тоже считаю суперским, там где Бил Бучер снялся. Таким д.б. дум. А тут ну как ну что? А что вы хотите от бесплатных Филиных игр, сделанных на пособие для инвалидов "индустрии".