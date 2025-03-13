Создатели Doom: The Dark Ages показали Hebeth Reactor, новую мрачную локацию

Студия id Software, разработчики Doom: The Dark Ages, продолжает знакомить игроков с новыми локациями из своего амбициозного шутера. В прошлый раз id Software показала разрушенные улицы города Халим, где царит хаос. И вот на днях разработчики выложили в сеть небольшой ролик, в котором показали локацию с названием Hebeth Reactor.

По всей видимости, это какой-то производственный комплекс, и вполне возможно, что он связан со снабжением армии инфернальных демонов.

Зачем он нужен? Какие секреты он хранит? Такое ощущение, что мы стоим на пороге чего-то грандиозного. Некоторые фанаты даже строят предположения о трансмерных порталах! Кому бы не хотелось перенести любимых демонов прямо к себе в гостиную?

Пока мы ждем новых подробностей, волнение нарастает. В Doom всегда стремились раздвинуть границы, и Hebeth Reactor, похоже, станет еще одним шагом в этом направлении. Привнесет ли он новые геймплейные механики? Может быть, мы увидим больше демонов? Количество потенциальных вариантов безгранично! Похоже, впереди нас ждет настоящая дикая поездка! И кто знает? Возможно, Hebeth Reactor окажется той самой «переменой», которую так долго ждали!

Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, и сразу появится в Game Pass.