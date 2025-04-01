Стали известны новые подробности Doom: The Dark Ages из превью журналистов

Недавно журналисты различных изданий опубликовали превью Doom: The Dark Ages, в которых высказали своё мнение о грядущем шутере от первого лица, а также поделились новой информацией. Ниже приведены основные тезисы.
- Doom 2016 была сосредоточен на беге и стрельбе, Doom Eternal превратилась в прыгай и стреляй, основной же боевой принцип Doom: The Dark Age — стоять и сражаться.
- Готические замки возвышаются над полями сражений, враги используют смесь средневекового оружия и научно-фантастического оружия, персонажи облачены в пластинчатые доспехи и т. д.
- Вы не можете отразить каждую атаку (красный означает, что вы не можете, зеленый означает, что вы можете).
- Атака ударом щита позволяет вам мчаться по полю боя и наносить мощный сокрушительный удар.
- Вы можете разогнать щит, как бензопилу, и бросить его, после чего он может отскочить от слабых врагов, таких как бесы, как пинбольный мяч, или попасть прямо в более сильных врагов, чтобы оглушить их.
- Щит также полезен против других врагов со щитами. Вы можете поразить их выстрелами из супердробовика до такой степени, что их щиты расплавятся, а затем бросить свой щит, чтобы поджечь всю группу.
- Щит — это центр боя, у оружия есть улучшения, но больше нет альтернативных режимов стрельбы, поэтому ваш выбор оружия — «один из вариантов синергии» (примеры: скорострельные пули могут рикошетить от врага, в которого вы всадили свой щит, или пули перегревают врагов, так что они взрываются, когда вы бросаете в них свой щит и т. д.)
- Использование гигантских штурмовых мехов «Атлан» для борьбы с демонами-титанами названо «очень удовлетворяющим».
- Бой мехов Атлана: используйте правый триггер, чтобы выпустить комбо, начинает заполняться специальная шкала, на полпути вы можете нанести мощный удар, который посылает ударную волну, раскалывающая землю, откуда выливается лава и ранит врага. Заполнение шкалы полностью позволяет вам нанести завершающий удар.
- Вы также используете гигантские пулеметы размером с ангар для самолетов с вашими гигантскими мехами. Идеальное уклонение от атак противника усиливает оба ствола оружия для дополнительной мощности.
- Палач Рока летает на кибернетических драконах, оснащенных двойными пушками и лазерными крыльями над городами, где он сражается с воздушными кораблями Hell Carrier
- После того, как вы уничтожите оборону каждого носителя, вы можете приземлиться на них, спрыгнуть со своего дракона и пробиться через орды демонов к их центральному ядру питания, чтобы уничтожить их.
- Помимо направленных последовательностей действий, есть также большие открытые уровни, к которым вы можете вернуться в любое время, что дает игроку свободу решать задачи в любом порядке и продвигаться в своем собственном темпе.
- Прочесывайте локации в разных направлениях, где вы можете найти совершенно новое оружие для добавления в свой арсенал, золото, которое можно потратить на улучшения, здоровье и броню и т. д.
- Обширные области, но «все еще полные захватывающих дух открытий и разнообразных встреч»
- Есть мини-боссы, которые заперты за «шкалой морали», где вам нужно уничтожить десятки меньших врагов, прежде чем ваши атаки смогут нанести им вред.
- В некоторых областях бои практически отсутствуют, например, в пещерах, где вам придется использовать щит для решения головоломок, а другие зоны очень опасны, например, болото, где появляется гигантское щупальце и мгновенно убивает вас.
- Reaver Chainshot: новое оружие, стреляющее заряженным пушечным ядром, прикрепленным к цепи, которую можно втянуть и использовать снова, «безумно весело».
- 6 уровней сложности на выбор: от «Стремительного убийцы» до «Ультракошмарного».
- Вы можете настроить такие параметры, как время парирования, урон от атаки, скорость и т. д.
DOOM: The Dark Ages выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 15 мая.
(Принцип Doom: The Dark Age — стоять и сражаться). Но я не хочу стоять и сражаться, я хочу бегать прыгать, и делать брутальные добивания как в пред-идущих частях! Увидел только 2 каких то жалких добивания, и то только боссов, обычных врагов тупо лупишь по башке булавой, без каких либо изящных добиваний, про активность врагов я вообще молчу, стоят как пни... Как для фаната серии, у меня очень плохие предчувствия.
Мне наоборот понравилась идея. Ты типо тупо по мужицки стал в броне и с щитом и преш вперёд как танк. Жонглирование стволами из этернала тоже круто было. Но ключевое слово что уже было.
Это хотя бы какое-то экспериментирование с механиками. Не факт, что удачное, надо дождаться релиза, но все же. У геймеров в итоге будет 3 игры современной серии Doom, с разными механиками и темпами игры. Я лично, считаю, что это не плохо. Всех все равно не удовлетворить, а так есть выбор
иди в этёрнал задрачивай свои прыжки и бегания по локации.
Это они ждут когда ты нацелишься на них с геймпада, если сделать их нормальными консольщики не смогут пройти игру и будут ныть как на релизе киберпанка.
В это вообще нельзя играть на консоли, извращенцы играют в шутеры на геймпадах xD
На пейнкиллер очень похоже . И круто что и пейнкиллер тоже хотят возродить
Лучшие
Это "ремейк" Еретика.
Надеюсь доживу до того времени, когда выпустят новый Дум по типу 3 части. Лучшая хоррор часть, имхо. Остальное все
Надеюсь никогда этого не будет, ибо это что угодно но не дум
Чёрт-те что, а не Дум.
И да, morale — это не "мораль", а моральный дух, боевой дух, сила духа, настрой. Мамкины переводчики, блджад.
А что-нибудь известно про Мика? Что по саунд состовляющей?
За саундтрек DOOM: The Dark Ages отвечают композиторы Borderlands 3 и The Callisto Protocol.
Bethesda с Миком Гордоном уже давно не работает. Даже для дополнений Eternal уже другие композиторы были.
Одна подробность: системки такие что даже не запустится
Мне очень зашёл геймплей, жалко не увидел свою любимую пушку, трёхствольный миниган, который непосредственно носит сам палач рока, понравилась пушка с пушечным ядром и черепомёт, да и в принципе все пушки крутые, жду диск на пс5, буду брать делюкс издаеие.
Ожидания от игры формируются благодаря предварительным обзорам.