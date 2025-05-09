Стало известно точное время выхода и дата предзагрузки Doom: The Dark Ages

Bethesda Softworks и id Software готовятся выпустить DOOM The Dark Ages 15 мая 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass). Недавно издатель опубликовал дату начала предзагрузки, а также точно время выхода для разных часовых поясов.
DOOM: The Dark Ages Premium Edition будет доступна для предварительной загрузки с 11 мая 03:00 МСК. Владельцы DOOM: The Dark Ages Premium Edition могут играть в игру за два дня до запуска с ранним доступом, который начнется с полуночи 13 мая 03:00 МСК..
DOOM: The Dark Ages выходит на доступных платформах для всех игроков 15 мая 03:00 МСК.
Хм...Так забавно выглядит карта. Как будто очень старательно пытались закрыть карту России значками от других стран). Интересно, они также будут делать вид что России на карте не существует, когда х*хлы закончатся?)
Ссут. Мало ли откуда прилетит.
При этом в думе полная русская локализация. У Тодда биполярка, не иначе.
тодд тут причём?
При том, что это тоже американская студия.
По твоему всеми американскими игроделами владеет Тодд?
Купил бы ее, но цена в гребаные 6 тысяч меня пугает...
ладно бы это была гта 6. за нее отдать такие деньги не жалко, но за дум...
На плати ру ключи по 4к
За ЖТА 12 отдашь, готовься :)
ну вот такие нынче цены
активашкой пользуйся если карман жмет
все равно много. максимум готов 2.5 тысячи отдать. уж не привык я за пк игры отдавать сумму равную играм на плойку.
Эх не поиграть на релизе )))) Хоть и есть doom у меня в стиме. Надо пройти до конца kingdom come deliverance 2.
не вижу препятствий поиграть, кингдом кам подвинется
надо с начало добить киндом, потом браться уже за другую игру.
Я тоже не люблю игры мешать) Максимум 2 одновременно играю - допустим что то сюжетное и мультик.Идеальный баланс)
смысл тогда покупать игру заранее и не играть в нее на релизе
5 мая? // Василий Пархомов
Это опечатка, 15 мая выходит. // Сергей Колясников
Это понятно. Очепатку можно же исправить! // Василий Пархомов
Нельзя! // Егор Краснов
Вообще то можно
Ну на сайте можно! // Никита Дроздов
На торрентах будет.
не в ближайшее время, там денува
ну можно геймпасс на крайняк взять)
Оффлайн аккаунт за 500р. придется брать. А попозже за 100р.
Куда гонят. Я еще облу не кочнул даже.