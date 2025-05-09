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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 346 оценок

Стало известно точное время выхода и дата предзагрузки Doom: The Dark Ages

monk70 monk70

Bethesda Softworks и id Software готовятся выпустить DOOM The Dark Ages 15 мая 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass). Недавно издатель опубликовал дату начала предзагрузки, а также точно время выхода для разных часовых поясов.

DOOM: The Dark Ages Premium Edition будет доступна для предварительной загрузки с 11 мая 03:00 МСК. Владельцы DOOM: The Dark Ages Premium Edition могут играть в игру за два дня до запуска с ранним доступом, который начнется с полуночи 13 мая 03:00 МСК..

DOOM: The Dark Ages выходит на доступных платформах для всех игроков 15 мая 03:00 МСК.

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Комментарии: 43
Ваш комментарий
FRentertainment2

Хм...Так забавно выглядит карта. Как будто очень старательно пытались закрыть карту России значками от других стран). Интересно, они также будут делать вид что России на карте не существует, когда х*хлы закончатся?)

32
digitalkid

Ссут. Мало ли откуда прилетит.

9
wianewa

При этом в думе полная русская локализация. У Тодда биполярка, не иначе.

10
lowbrown wianewa

тодд тут причём?

1
wianewa lowbrown

При том, что это тоже американская студия.

3
simiola wianewa

По твоему всеми американскими игроделами владеет Тодд?

1
no homo

Купил бы ее, но цена в гребаные 6 тысяч меня пугает...

6
no homo

ладно бы это была гта 6. за нее отдать такие деньги не жалко, но за дум...

8
agula98

На плати ру ключи по 4к

4
Котян Сутоевич no homo

За ЖТА 12 отдашь, готовься :)

6
My life is a game

ну вот такие нынче цены
активашкой пользуйся если карман жмет

3
no homo agula98

все равно много. максимум готов 2.5 тысячи отдать. уж не привык я за пк игры отдавать сумму равную играм на плойку.

7
PartisanTravis

Эх не поиграть на релизе )))) Хоть и есть doom у меня в стиме. Надо пройти до конца kingdom come deliverance 2.

5
raib3rg

не вижу препятствий поиграть, кингдом кам подвинется

1
PartisanTravis raib3rg

надо с начало добить киндом, потом браться уже за другую игру.

2
Lvinomord PartisanTravis

Я тоже не люблю игры мешать) Максимум 2 одновременно играю - допустим что то сюжетное и мультик.Идеальный баланс)

1
raib3rg PartisanTravis

смысл тогда покупать игру заранее и не играть в нее на релизе

Пользователь ВКонтакте

5 мая? // Василий Пархомов

4
Пользователь ВКонтакте

Это опечатка, 15 мая выходит. // Сергей Колясников

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Это понятно. Очепатку можно же исправить! // Василий Пархомов

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Нельзя! // Егор Краснов

2
Никита Дроздоvv Пользователь ВКонтакте

Вообще то можно

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну на сайте можно! // Никита Дроздов

1
ylex

На торрентах будет.

3
FURRRAX

не в ближайшее время, там денува

1
KPAHbl4 FURRRAX

ну можно геймпасс на крайняк взять)

1
InterestingQudrat FURRRAX

Оффлайн аккаунт за 500р. придется брать. А попозже за 100р.

1
Вазген строитель

Куда гонят. Я еще облу не кочнул даже.

3