Стало известное точно время выхода и дата предзагрузки Doom: The Dark Ages

Bethesda Softworks и id Software готовятся выпустить DOOM The Dark Ages 15 мая 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass). Недавно издатель опубликовал дату начала предзагрузки, а также точно время выхода для разных часовых поясов.

DOOM: The Dark Ages Premium Edition будет доступна для предварительной загрузки с 11 мая 03:00 МСК. Владельцы DOOM: The Dark Ages Premium Edition могут играть в игру за два дня до запуска с ранним доступом, который начнется с полуночи 13 мая 03:00 МСК..

DOOM: The Dark Ages выходит на доступных платформах для всех игроков 15 мая 03:00 МСК.