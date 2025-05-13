Старт DOOM: The Dark Ages омрачен необходимостью фиксов для владельцев AMD на Linux



Ожидаемый многими шутер DOOM: The Dark Ages, может столкнуться с техническими трудностями при запуске на операционной системе Linux с использованием видеокарт от AMD. Согласно последней информации, для корректной работы игры потребуются специальные обходные пути, которые уже интегрируются в графические драйверы Mesa.



Сообщается, что без этих исправлений игра подвержена вылетам и проблемам с отрисовкой графики. Разработчики открытого драйвера Mesa для видеокарт AMD уже добавили необходимые изменения в код. В частности, были внедрены новые параметры конфигурации, такие как "force_64k_sparse_alignment", и по умолчанию активированы несколько настроек RADV (Vulkan-драйвера AMD с открытым исходным кодом) для обеспечения стабильной работы игры.



Ожидается, что эти исправления войдут в ближайшие публичные релизы драйвера Mesa. Согласно текущему графику, обновления Mesa 25.0.6 и 25.0.7 запланированы на 14 и 28 мая соответственно. Пользователи более свежей ветки Mesa 25.1 смогут получить исправление с выходом версии 25.1.1, намеченным на 4 июня. Таким образом, игрокам на Linux с графическими процессорами AMD, желающим окунуться в мир DOOM: The Dark Ages сразу после релиза, вероятно, потребуется убедиться в наличии свежих версий драйверов.