Студия id Software, создатели Wolfenstein, DOOM, Quake, отмечает 35-летие

Сегодня 1 февраля 2026 года. Ровно 35 лет назад в 1991 году, в Техасе, США, была основана студия id Software, которая навсегда изменила ДНК цифровых развлечений.

История id Software начинается в офисах Softdisk в Шривпорте. Там встретились четыре визионера: блестящий программист Джон Кармак, харизматичный дизайнер Джон Ромеро, художник Адриан Кармак и творческий гений Том Холл.

Сегодня id Software является технологическим лидером в Xbox Game Studios. Их последняя игра, DOOM: The Dark Ages, вышедшая в прошлом году, побила рекорды продаж и продемонстрировала, что движок id Tech 8 в настоящее время является самым оптимизированным движком на рынке, способным отображать тысячи врагов со стабильной частотой 120 кадров в секунду даже на консолях.

Но что дальше? Согласно внутренней информации и свежим сообщениям от января 2026 года, студия сейчас усердно работает на двух фронтах. Первый — это масштабная поддержка DOOM: The Dark Ages, но гораздо более захватывающими являются предположения о возвращении к бренду Quake. После успеха средневекового DOOM ожидается, что id Software попытается полностью перезапустить сагу Quake, объединив готический ужас первой части с индустриальной научной фантастикой второй.

Cтудия заявила, что их следующая цель — определить «экшен нового поколения», где интерактивность и разрушения окружающей среды достигнут невиданного ранее уровня. Руководители серии DOOM, Хьюго Мартин и Марти Стрэттон пообещали много сюрпризов на следующей неделе.

Спустя 35 лет id Software — это не просто музей ностальгии, а ненасытный хищник, который по-прежнему определяет, как быстро будет развиваться мир виртуальных экшенов.