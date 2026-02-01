Студия id Software, создатели Wolfenstein, DOOM, Quake, отмечает 35-летие

Сегодня 1 февраля 2026 года. Ровно 35 лет назад в 1991 году, в Техасе, США, была основана студия id Software, которая навсегда изменила ДНК цифровых развлечений.
История id Software начинается в офисах Softdisk в Шривпорте. Там встретились четыре визионера: блестящий программист Джон Кармак, харизматичный дизайнер Джон Ромеро, художник Адриан Кармак и творческий гений Том Холл.
Сегодня id Software является технологическим лидером в Xbox Game Studios. Их последняя игра, DOOM: The Dark Ages, вышедшая в прошлом году, побила рекорды продаж и продемонстрировала, что движок id Tech 8 в настоящее время является самым оптимизированным движком на рынке, способным отображать тысячи врагов со стабильной частотой 120 кадров в секунду даже на консолях.
Но что дальше? Согласно внутренней информации и свежим сообщениям от января 2026 года, студия сейчас усердно работает на двух фронтах. Первый — это масштабная поддержка DOOM: The Dark Ages, но гораздо более захватывающими являются предположения о возвращении к бренду Quake. После успеха средневекового DOOM ожидается, что id Software попытается полностью перезапустить сагу Quake, объединив готический ужас первой части с индустриальной научной фантастикой второй.
Cтудия заявила, что их следующая цель — определить «экшен нового поколения», где интерактивность и разрушения окружающей среды достигнут невиданного ранее уровня. Руководители серии DOOM, Хьюго Мартин и Марти Стрэттон пообещали много сюрпризов на следующей неделе.
Спустя 35 лет id Software — это не просто музей ностальгии, а ненасытный хищник, который по-прежнему определяет, как быстро будет развиваться мир виртуальных экшенов.
Единственные разрабы которых Беседка в своё время не успела слить и они продолжают выпускать годные шутеры.
Сделали бы ремейк Doom 3, хотя он даже сейчас смотрится классно за счёт шикарного освещения, плюс есть еще и моды на текстуры.
Ну теперь и новый квейк могут успеть выпустить для текущих приставок. Это хорошо.