Свежий геймплейный трейлер Doom: The Dark Ages раскрыл множество новых подробностей

Разработчики из id Software представили свежий трейлер DOOM: The Dark Ages, записанный специально для PlayStation. В нём продемонстрированы новые враги, уникальные механики и свежее оружие. Игра выходит 15 мая, а обладатели Premium Edition смогут ворваться в бой на два дня раньше — 13 мая.

Руководитель проекта Хьюго Мартин назвал DOOM: The Dark Ages лучшей игрой в истории серии. В ней вас ждут 22 насыщенных уровня, сочетающих экшен, исследование и сюжет. Среди геймплейных новинок — Щитовая пила, молот и баллистическая булава Reaver Chainshot. Это безжалостное оружие ближнего боя позволяет кромсать врагов с небывалой жестокостью и стилем.

Одним из новых локаций станет Космическое царство — лавкрафтианское измерение с циклопической архитектурой и мрачными тайнами. Здесь вас ждёт нечестивый альянс между Адом и новым миром, породивший врагов вроде Космического Барона — бронированного псионика, способного блокировать снаряды, — и гибрида из двух миров — Какодемона, плавающего ужаса с телепатическими атаками и смертоносными щупальцами.

Игру движет новый движок idTech 8, поддерживающий трассировку лучей, огромные пространства, разрушения и 60 FPS на PlayStation 5. Благодаря ему визуальный стиль, освещение и производительность достигли нового уровня.