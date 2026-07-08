Сюжетное DLC Revelations для DOOM: The Dark Ages стартовало с высокими оценками в Steam

Студия id Software, недавно пережившая масштабную волну сокращений, представила Revelations («Откровения») — первое и, скорее всего, единственное сюжетное дополнение для шутера DOOM: The Dark Ages. Релиз этого знакового расширения состоялся на фоне кадрового кризиса в компании, что привлекло к нему повышенное внимание индустрии.

На старте пользователи столкнулись с техническими проблемами и багами, однако разработчики оперативно исправили ситуацию первыми патчами. После выхода обновлений оценки DLC резко пошли вверх. Многие геймеры в своих отзывах даже заявили, что этот аддон по качеству исполнения превосходит базовую версию игры.

На текущий момент Revelations удерживает 86% положительных отзывов в Steam на основе 473 рецензий. Игроки хвалят проект за динамичный геймплей в стиле Doom Eternal, качественный саундтрек и сюжет, раскрывающий Палача Рока с более человечной стороны, а также массово выражают текстовую поддержку авторам.

Шутер DOOM: The Dark Ages и дополнение Revelations доступны на PC (в Steam и Battle.net), PlayStation 5 и Xbox Series.