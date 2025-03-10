Теоретически Doom: The Dark Ages вполне можно пройти без оружия, но "придется попотеть"

В новом интервью с директором игры Хьюго Мартином и продюсером Марти Стрэттоном зашла речь о возможностях прохождения Doom: The Dark Ages исключительно с использованием новой механики рукопашного боя. Удастся ли кому-то преодолеть все испытания, не прикасаясь к оружию?

В разговоре с PC Gamer Мартин сказал, что возможность пройти игру, используя только механику рукопашного боя, может показаться «немного за гранью возможного», однако для опытных игроков это вполне реальная задача

«Если уж люди смогли пройти Dark Souls, не получая урона, и пройти пистолетные испытания в Doom 2016, то я уверен, что они найдут способ сделать это с помощью щита и ближнего боя».

Тем не менее, Стрэттон предупредил, что игра не была рассчитана на такой стиль прохождения. «Это может сделать игру неудобной и не всегда веселой», - добавил он, сравнив ее с пистолетным испытанием в Doom 2016.

В Doom: The Dark Ages появится новая механика, позволяющая игрокам использовать различные виды оружия ближнего боя, такие как электрифицированная перчатка или шипастая булава, которые дадут игрокам возможность экспериментировать с комбинациями атак.

Релиз Doom: The Dark Ages запланирован на 15 мая 2025 года на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.