Теоретически Doom: The Dark Ages вполне можно пройти без оружия, но "придется попотеть"

В новом интервью с директором игры Хьюго Мартином и продюсером Марти Стрэттоном зашла речь о возможностях прохождения Doom: The Dark Ages исключительно с использованием новой механики рукопашного боя. Удастся ли кому-то преодолеть все испытания, не прикасаясь к оружию?
В разговоре с PC Gamer Мартин сказал, что возможность пройти игру, используя только механику рукопашного боя, может показаться «немного за гранью возможного», однако для опытных игроков это вполне реальная задача
«Если уж люди смогли пройти Dark Souls, не получая урона, и пройти пистолетные испытания в Doom 2016, то я уверен, что они найдут способ сделать это с помощью щита и ближнего боя».
Тем не менее, Стрэттон предупредил, что игра не была рассчитана на такой стиль прохождения. «Это может сделать игру неудобной и не всегда веселой», - добавил он, сравнив ее с пистолетным испытанием в Doom 2016.
В Doom: The Dark Ages появится новая механика, позволяющая игрокам использовать различные виды оружия ближнего боя, такие как электрифицированная перчатка или шипастая булава, которые дадут игрокам возможность экспериментировать с комбинациями атак.
Релиз Doom: The Dark Ages запланирован на 15 мая 2025 года на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.
По стелсу можно ли будет пройти никого не убивая?
А потом видишь как некоторые летают по карте сквозь стены и убивают боссов за секунды.
Оружие вроде на откате, так что сделал пару ударов бегай по кругу от врагов, жди зарядки.)
Да звучит и в правду не особо весело.
Вопрос скорей не в том что возможно. Вопрос - зачем. Поидее можно и в шахматы тоже играть без фигур, держа позицию в уме.
А откуда думгай достает черепушки для своей пукалки, как они могут убить? Клоунада какая то.
нууу, думаю из зажопного кармана, откуда и все другие пухи которые размером с пол ГГ... да и этот "осколкомет" явно между средней и ближней дистанции эфективен, так что... если же к реалу приравниваешь, есть дунст дробь и косит она хорошо на средней дистанции
Если будет ачивка типа:
"Адский потняк"
Пройдите игру на самом высоком уровне сложности - используя только рукопашное оружие
Кому-то реально "придётся попотеть" и не только =)
А практически?