Теперь точно самая брутальная антология: id Software обновила сборник DOOM Anthology

Разработчики из студии id Software объявили о выпуске обновленного цифрового бандла DOOM Anthology. Начиная с 14 сентября 2026 года в состав официального сборника франшизы включена последняя часть серии — DOOM: The Dark Ages. Сборник охватывает целых три десятилетия культовых игр, которые за всё время завоевали более 400 наград критиков и почетную любовь геймеров.

Обновленное переиздание уже доступно на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В обновленный состав антологии вошли:

DOOM + DOOM II;

DOOM 64;

DOOM 3;

DOOM (2016);

DOOM Eternal Deluxe Edition;

DOOM: The Dark Ages Premium Edition (включает базовую игру, сюжетное дополнение Revelations, цифровой артбук, саундтрек и набор скинов Divinity).

Вместе с обновлением состава издатель пересмотрел список поддерживаемых платформ. Сборники для консолей предыдущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One — были полностью сняты с продажи в цифровых магазинах. Пользователи, купившие старые версии ранее, сохранят доступ к своим играм в библиотеке, однако обновить сборник до версии для текущего поколения консолей невозможно.

На ПК же игроки, которые приобрели DOOM Anthology в Steam до 14 сентября, не получат The Dark Ages автоматически. Тем не менее владельцы предыдущей версии комплекта могут докупить DOOM: The Dark Ages Premium Edition со скидкой по стандартной системе функции «Завершить набор».