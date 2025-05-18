Трассировка лучей ускорила разработку и позволила улучшить разрушения, кровь и другие элементы Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages — одна из самых хорошо оптимизированных игр за последние годы, но она также может быть довольно обременительной для современных систем. Во многом это связано с ее сильной зависимостью от трассировки лучей, что расстроило некоторых фанатов с более слабым ПК.

Обсуждая, почему трассировка лучей так важна для ее последней игры, id Software недавно подчеркнула преимущества этой технологии. По словам разработчиков, игра, в том виде, в котором она существует сегодня, была бы невозможна без этой технологии.

За последние годы трассировка лучей значительно распространилась, и в такие игры, как Doom: The Dark Ages, невозможно играть без оборудования, поддерживающего трассировку лучей.

Недавно компания Digital Foundry взяла интервью у директора по технологиям движка компании id Software и обсудила различные элементы последней игры команды, включая акцент на трассировке лучей.

Разработчик Билли Хан объяснил, что id Software потребовалось бы несколько дополнительных лет разработки для создания Doom: The Dark Ages без трассировки лучей. Он также уточнил, что контент, который сейчас доступен в игре, был бы практически невозможен без этой технологии.

Без этой функции нам пришлось бы удлинить время разработки на несколько лет. Мы бы не смогли создать тот же тип контента.

По словам Билли Хана, команда оживила игровой мир, добавив больше нюансов и деталей благодаря трассировке лучей, а точное освещение помогло добавить мощи и очарования Палачу Рока.

id Software надеялась сделать Doom Slayer более могущественным, чем когда-либо, в последней части, что требовало лучшего кровопролития и разрушения мира. Разработчик объяснил, что в некоторых случаях это было бы невозможно, если бы команда полагалась на запеченное освещение.

Преимущества трассировки лучей также распространились на гигантские сцены сражений в Doom: The Dark Ages, оживив масштабные сцены и придав им однородный вид.

Возможно, самым интересным элементом обсуждения является то, что трассировка лучей ускорила разработку игры. Поскольку сегодня на создание игр AAA уходят годы, трассировка лучей может помочь облегчить некоторые проблемы, связанные с современными играми AAA.