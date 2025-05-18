ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.5 527 оценок

Трассировка лучей ускорила разработку и позволила улучшить разрушения, кровь и другие элементы Doom: The Dark Ages

KoRnEr KoRnEr

Doom: The Dark Ages — одна из самых хорошо оптимизированных игр за последние годы, но она также может быть довольно обременительной для современных систем. Во многом это связано с ее сильной зависимостью от трассировки лучей, что расстроило некоторых фанатов с более слабым ПК.

По данным Digital Foundry, Doom: The Dark Ages хорошо оптимизирована и играбельна даже на среднем оборудовании

Обсуждая, почему трассировка лучей так важна для ее последней игры, id Software недавно подчеркнула преимущества этой технологии. По словам разработчиков, игра, в том виде, в котором она существует сегодня, была бы невозможна без этой технологии.

За последние годы трассировка лучей значительно распространилась, и в такие игры, как Doom: The Dark Ages, невозможно играть без оборудования, поддерживающего трассировку лучей.

По данным NVIDIA, 83% владельцев видеокарт RTX 40-й серии используют трассировку лучей

Недавно компания Digital Foundry взяла интервью у директора по технологиям движка компании id Software и обсудила различные элементы последней игры команды, включая акцент на трассировке лучей.

Разработчик Билли Хан объяснил, что id Software потребовалось бы несколько дополнительных лет разработки для создания Doom: The Dark Ages без трассировки лучей. Он также уточнил, что контент, который сейчас доступен в игре, был бы практически невозможен без этой технологии.

Без этой функции нам пришлось бы удлинить время разработки на несколько лет. Мы бы не смогли создать тот же тип контента.

По словам Билли Хана, команда оживила игровой мир, добавив больше нюансов и деталей благодаря трассировке лучей, а точное освещение помогло добавить мощи и очарования Палачу Рока.

id Software надеялась сделать Doom Slayer более могущественным, чем когда-либо, в последней части, что требовало лучшего кровопролития и разрушения мира. Разработчик объяснил, что в некоторых случаях это было бы невозможно, если бы команда полагалась на запеченное освещение.

Преимущества трассировки лучей также распространились на гигантские сцены сражений в Doom: The Dark Ages, оживив масштабные сцены и придав им однородный вид.

Возможно, самым интересным элементом обсуждения является то, что трассировка лучей ускорила разработку игры. Поскольку сегодня на создание игр AAA уходят годы, трассировка лучей может помочь облегчить некоторые проблемы, связанные с современными играми AAA.

22
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
V1RuS.pr||0

то есть до трассировки всю жизнь игры производились +- за одинаковый срок,а тут в друг пришлось бы удлинить срок на несколько,на несколько Карл лет - ну клоуны же,так и скажите с оптимизацией и освещением возиться не охота вот и прибегнули к рт.да и про контент они какой то бред написали.

17
Freund Benno

А еще сюжет и дизайн локаций походу ИИ генерил, настолько все бездушно в сравнении с прошлыми частями. И разрушаемость в игре вообще смешная

6
Light of Tfuth Freund Benno

Ну так в сети хвастались что скоро художники и разработчики игр не будут нужны, чего удивляться, современный мусор в виде игр, он такой, на аутов рассчитан

3
saa0891

Хуанг видимо нормально денег закинул.

16
Ammati

Скорее не всего не закинул. А просто клали огромный и жирный болт на разработку серьёзную. Ибо те, же тени, освещение, отражение всё это надо качественно и кропотливо делать ручками. А RTX это очень даже сильно решает и действительно ускоряет. Так сказать помогает серьёзно халтурить.
Да и в целом уровни словно нейронка лепила. Как и врагов. Если в прошлых частях было заметно внимание мелочам, кропотливость. Даже, ту же интёрнёл видно старались. То в этой части прям всё грустно.
Да и в целом игровой процесс вышел очень странный. Как игру не хвалят. Это какой, то не дум. А солянка. Тут и булетхел навалили. Ближнего боя вагон, если в прошлой части засирали цветастость и завязку всей игры на пиле. То тут всё ещё хуже. Буквально большинство стычек это ближний бой или сражение в притык.

Короче люди схавали. Людям понравилось. Остальное не важно. Кому там деньги закинули и закидовали вовсе.

7
MunchkiN 616 Ammati

как вы себе представляете делать освещение тени отражения ручками?
динамические тени автоматические. отражения ладно там можно раставить зонды локального отражения в определенных местах. освещение по типу ао автоматическое как и какой то динамичный ги или какое то продвинутое отражение. технологии сложные но они плюс минус есть в движках и имеют разные граничения. какоето кастомное освещение через геометрию и пост процессы - так не делает никто. может только на мобилки кто-то это что для уровня графики певой половины 2000х когда типа бесшовный мир в домике светло а на улице темно и это можно видеть в разных средах и переходить междк ними.
в случае с банальным запеченым освещенимем - там нужно решить проблему чтоб динамические модели взаимодейсвали с этим освещением и чтоб тени от обьектов не пробивали весь уровень так для типичного комбо мыльного кинца запеченые статические тени для статической геометрии + динамические тени от динамических обьектов смысл что для источкив света нет статичной геомерии. а современные метотоды такого освещения вероятно достаточно сложны и там тоже какие то автоматические общие механизмы. тоесть количесво работы не пропорциально количесву однотипных уровней.

а в данном думце ртх в чем то другом помогал чем исключительно в освещении.

2
agula98

Там это трассировку в игре с лупой искать надо,зато отсеяли кучу народу со слабым железом да и тем у кого не слабое срезали фпс

8
erkins007

А то типа школота с 1050ти побежала бы покупать игру за 70$.

3
agula98 erkins007

Ключ на игру стоит 3500

1
erkins007 agula98

Поздравляю, ты открыл для себя региональные цены

2
Mark500 erkins007

на 1080ти тоже не работает, хотя видеокарта мощная с 11 гигами

1
erkins007 Mark500

Очень мощная, у самого такая была. Вот только мощная она для 2017 года, а щас 2025.

5uperNova

Какая же ахинея. Может хватит за дураков держать людей?

7
ka4o4ek

Про 83% это брехня, 2 калеки максимум включают эти "технологии", а вот то что нельзя в игре отключить, это косяк, или как приучить хомячков насильно к "технологиям".

6
Tauch

Ну поверить в это можно, я и сам не против ужаться в настройках графики, чтобы включить лучи. Уж слишком они хороши. А вообще за ними будущее, как ни крути, майкам хватило смелости начать отсеивать «нищуков». Вскоре и другие за это возьмутся.

Рикочико

Ничего что игра и так больше 4 лет делалась?!

4
Ahnx

Пластмассовый мир победил (с)

3
Nick1906

Несёт какую-то чушь, а чё не Path tracing? Во бы пердаки у всех пригорели 😆

3
erkins007

Его добавят позже. Так же как с Индианой будет

Nick1906 erkins007

На старте надо было, без возможности включения обычной трассировки 👍

1
Light of Tfuth
Трассировка лучей ускорила разработку и позволила улучшить разрушения, кровь и другие элементы Doom: The Dark Ages
3
goodneighbor
Трассировка лучей ускорила разработку и позволила улучшить разрушения, кровь и другие элементы

Зато не позволила нищукам с 1050ti пограть в нее, поэтому на пк такой провал по аудитории.

2
Light of Tfuth

Зато консолищики обмазались творение ИИ

BloomingVysor
Трассировка лучей ускорила разработку

Хорошо, а почему цену не оставили на уровне прошлой части? Разработка же упростилась

2
MunchkiN 616

но цену не сдели выше уровня прошлой части. разработка упростилась но подорожала паралельно за эти годы пек-пек

BloomingVysor MunchkiN 616
но цену не сдели выше уровня прошлой части

Eternal на релизе стоил в районе 40-50 баксов

Aleksey Aleshka

А ещё уменьшила покупающую аудиторию

2
BoomGoTinko

Игра пройдена , 450р потрачено не зря

Одно радует , вышла ига , и тебе не лагов , не вылетов .

RedDay13

а зачем было тратить 450 рублей, когда в геймпассе за 1р можно

BoomGoTinko RedDay13

А геймпасс сколько стоит ?