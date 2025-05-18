Трассировка лучей ускорила разработку и позволила улучшить разрушения, кровь и другие элементы Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages — одна из самых хорошо оптимизированных игр за последние годы, но она также может быть довольно обременительной для современных систем. Во многом это связано с ее сильной зависимостью от трассировки лучей, что расстроило некоторых фанатов с более слабым ПК.
Обсуждая, почему трассировка лучей так важна для ее последней игры, id Software недавно подчеркнула преимущества этой технологии. По словам разработчиков, игра, в том виде, в котором она существует сегодня, была бы невозможна без этой технологии.
За последние годы трассировка лучей значительно распространилась, и в такие игры, как Doom: The Dark Ages, невозможно играть без оборудования, поддерживающего трассировку лучей.
Недавно компания Digital Foundry взяла интервью у директора по технологиям движка компании id Software и обсудила различные элементы последней игры команды, включая акцент на трассировке лучей.
Разработчик Билли Хан объяснил, что id Software потребовалось бы несколько дополнительных лет разработки для создания Doom: The Dark Ages без трассировки лучей. Он также уточнил, что контент, который сейчас доступен в игре, был бы практически невозможен без этой технологии.
Без этой функции нам пришлось бы удлинить время разработки на несколько лет. Мы бы не смогли создать тот же тип контента.
По словам Билли Хана, команда оживила игровой мир, добавив больше нюансов и деталей благодаря трассировке лучей, а точное освещение помогло добавить мощи и очарования Палачу Рока.
id Software надеялась сделать Doom Slayer более могущественным, чем когда-либо, в последней части, что требовало лучшего кровопролития и разрушения мира. Разработчик объяснил, что в некоторых случаях это было бы невозможно, если бы команда полагалась на запеченное освещение.
Преимущества трассировки лучей также распространились на гигантские сцены сражений в Doom: The Dark Ages, оживив масштабные сцены и придав им однородный вид.
Возможно, самым интересным элементом обсуждения является то, что трассировка лучей ускорила разработку игры. Поскольку сегодня на создание игр AAA уходят годы, трассировка лучей может помочь облегчить некоторые проблемы, связанные с современными играми AAA.
то есть до трассировки всю жизнь игры производились +- за одинаковый срок,а тут в друг пришлось бы удлинить срок на несколько,на несколько Карл лет - ну клоуны же,так и скажите с оптимизацией и освещением возиться не охота вот и прибегнули к рт.да и про контент они какой то бред написали.
А еще сюжет и дизайн локаций походу ИИ генерил, настолько все бездушно в сравнении с прошлыми частями. И разрушаемость в игре вообще смешная
Ну так в сети хвастались что скоро художники и разработчики игр не будут нужны, чего удивляться, современный мусор в виде игр, он такой, на аутов рассчитан
Хуанг видимо нормально денег закинул.
Скорее не всего не закинул. А просто клали огромный и жирный болт на разработку серьёзную. Ибо те, же тени, освещение, отражение всё это надо качественно и кропотливо делать ручками. А RTX это очень даже сильно решает и действительно ускоряет. Так сказать помогает серьёзно халтурить.
Да и в целом уровни словно нейронка лепила. Как и врагов. Если в прошлых частях было заметно внимание мелочам, кропотливость. Даже, ту же интёрнёл видно старались. То в этой части прям всё грустно.
Да и в целом игровой процесс вышел очень странный. Как игру не хвалят. Это какой, то не дум. А солянка. Тут и булетхел навалили. Ближнего боя вагон, если в прошлой части засирали цветастость и завязку всей игры на пиле. То тут всё ещё хуже. Буквально большинство стычек это ближний бой или сражение в притык.
Короче люди схавали. Людям понравилось. Остальное не важно. Кому там деньги закинули и закидовали вовсе.
как вы себе представляете делать освещение тени отражения ручками?
динамические тени автоматические. отражения ладно там можно раставить зонды локального отражения в определенных местах. освещение по типу ао автоматическое как и какой то динамичный ги или какое то продвинутое отражение. технологии сложные но они плюс минус есть в движках и имеют разные граничения. какоето кастомное освещение через геометрию и пост процессы - так не делает никто. может только на мобилки кто-то это что для уровня графики певой половины 2000х когда типа бесшовный мир в домике светло а на улице темно и это можно видеть в разных средах и переходить междк ними.
в случае с банальным запеченым освещенимем - там нужно решить проблему чтоб динамические модели взаимодейсвали с этим освещением и чтоб тени от обьектов не пробивали весь уровень так для типичного комбо мыльного кинца запеченые статические тени для статической геометрии + динамические тени от динамических обьектов смысл что для источкив света нет статичной геомерии. а современные метотоды такого освещения вероятно достаточно сложны и там тоже какие то автоматические общие механизмы. тоесть количесво работы не пропорциально количесву однотипных уровней.
а в данном думце ртх в чем то другом помогал чем исключительно в освещении.
Там это трассировку в игре с лупой искать надо,зато отсеяли кучу народу со слабым железом да и тем у кого не слабое срезали фпс
А то типа школота с 1050ти побежала бы покупать игру за 70$.
Ключ на игру стоит 3500
Поздравляю, ты открыл для себя региональные цены
на 1080ти тоже не работает, хотя видеокарта мощная с 11 гигами
Очень мощная, у самого такая была. Вот только мощная она для 2017 года, а щас 2025.
Какая же ахинея. Может хватит за дураков держать людей?
Про 83% это брехня, 2 калеки максимум включают эти "технологии", а вот то что нельзя в игре отключить, это косяк, или как приучить хомячков насильно к "технологиям".
Ну поверить в это можно, я и сам не против ужаться в настройках графики, чтобы включить лучи. Уж слишком они хороши. А вообще за ними будущее, как ни крути, майкам хватило смелости начать отсеивать «нищуков». Вскоре и другие за это возьмутся.
Ничего что игра и так больше 4 лет делалась?!
Пластмассовый мир победил (с)
Несёт какую-то чушь, а чё не Path tracing? Во бы пердаки у всех пригорели 😆
Его добавят позже. Так же как с Индианой будет
На старте надо было, без возможности включения обычной трассировки 👍
Зато не позволила нищукам с 1050ti пограть в нее, поэтому на пк такой провал по аудитории.
Зато консолищики обмазались творение ИИ
Хорошо, а почему цену не оставили на уровне прошлой части? Разработка же упростилась
но цену не сдели выше уровня прошлой части. разработка упростилась но подорожала паралельно за эти годы пек-пек
Eternal на релизе стоил в районе 40-50 баксов
А ещё уменьшила покупающую аудиторию
Игра пройдена , 450р потрачено не зря
Одно радует , вышла ига , и тебе не лагов , не вылетов .
а зачем было тратить 450 рублей, когда в геймпассе за 1р можно
А геймпасс сколько стоит ?