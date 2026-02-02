У id Software большие планы на 2026 год, включая новую максимальную скидку в Steam на Doom: The Dark Ages - 67%

Разработчик культовой серии Doom, компания id Software, встречает свой 35-летний юбилей серией анонсов, которые начнут появляться уже на этой неделе. В своем специальном сообщении компания, основанная 1 февраля 1991 года, объявила о захватывающих новостях для фанатов, которые будут появляться в течение всего 2026 года.

В опубликованном в социальных сетях видео Марти Страттон и Хьюго Мартин, руководители студии, подтвердили, что id Software подготовила различные сюрпризы, которые будут постепенно раскрываться в ближайшие месяцы. Кроме того, они отдали дань уважения дальновидным основателям, которые в 1990-х годах изменили как сам жанр шутеров, так и технологии их создания.

Среди возможных новостей есть предположения о новом контенте для Doom: The Dark Ages, а также анонс версии для Nintendo Switch 2, особенно с учетом появившихся недавно слухов о том, что в ближайшие дни может состояться Nintendo Direct.

Что еще более приятно, id Software подготовила приятный сюрприз для пользователей ПК, снизив цену DOOM: The Dark Ages в Steam на 67% (ранее максимальная скидка составляла 50%). Предложение будет действовать до 15 февраля.