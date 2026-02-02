ЧАТ ИГРЫ
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 966 оценок

У id Software большие планы на 2026 год, включая новую максимальную скидку в Steam на Doom: The Dark Ages - 67%

Gruz_ Gruz_

Разработчик культовой серии Doom, компания id Software, встречает свой 35-летний юбилей серией анонсов, которые начнут появляться уже на этой неделе. В своем специальном сообщении компания, основанная 1 февраля 1991 года, объявила о захватывающих новостях для фанатов, которые будут появляться в течение всего 2026 года.

В опубликованном в социальных сетях видео Марти Страттон и Хьюго Мартин, руководители студии, подтвердили, что id Software подготовила различные сюрпризы, которые будут постепенно раскрываться в ближайшие месяцы. Кроме того, они отдали дань уважения дальновидным основателям, которые в 1990-х годах изменили как сам жанр шутеров, так и технологии их создания.

Среди возможных новостей есть предположения о новом контенте для Doom: The Dark Ages, а также анонс версии для Nintendo Switch 2, особенно с учетом появившихся недавно слухов о том, что в ближайшие дни может состояться Nintendo Direct.

Что еще более приятно, id Software подготовила приятный сюрприз для пользователей ПК, снизив цену DOOM: The Dark Ages в Steam на 67% (ранее максимальная скидка составляла 50%). Предложение будет действовать до 15 февраля.

Комментарии:  8
Egik81

Вот смотрю на айдишку после дума 3 и думаю, а может надо было сразу, чтобы не мучалась. Просто, например подобные новости лишь укрепляют моё мнение в этом.)))

10
RРG

Не знаю, что вы имеете ввиду, но думец 2016 сделал ёмаё ажиотаж - с большим удовольствием я прошёл - как и многие, дальше было хуже, половину etёrnal осилил на предмаксимальной сложности на ps4 и просто стало скучно - кинул, а dark ages по трейлерам смахивал на serious sam - я решил вообще не играть. ID рано закрывать, у них там целая пачка франшиз включая кваку.

7
Egik81 RРG

франшизы то есть. Только вот толку от лицензии на товар. Если ты разучился делать качественный товар уже давно.

7
RРG Egik81

может ещё прорвёт на идеи какие-то, но последний думец дарк аге судя по всему шлак, раз такими скидонами кидаются на триплэй через полгода...

6
BitMan_and_Roban