У id Software большие планы на 2026 год, включая новую максимальную скидку в Steam на Doom: The Dark Ages - 67%

Разработчик культовой серии Doom, компания id Software, встречает свой 35-летний юбилей серией анонсов, которые начнут появляться уже на этой неделе. В своем специальном сообщении компания, основанная 1 февраля 1991 года, объявила о захватывающих новостях для фанатов, которые будут появляться в течение всего 2026 года.
В опубликованном в социальных сетях видео Марти Страттон и Хьюго Мартин, руководители студии, подтвердили, что id Software подготовила различные сюрпризы, которые будут постепенно раскрываться в ближайшие месяцы. Кроме того, они отдали дань уважения дальновидным основателям, которые в 1990-х годах изменили как сам жанр шутеров, так и технологии их создания.
Среди возможных новостей есть предположения о новом контенте для Doom: The Dark Ages, а также анонс версии для Nintendo Switch 2, особенно с учетом появившихся недавно слухов о том, что в ближайшие дни может состояться Nintendo Direct.
Что еще более приятно, id Software подготовила приятный сюрприз для пользователей ПК, снизив цену DOOM: The Dark Ages в Steam на 67% (ранее максимальная скидка составляла 50%). Предложение будет действовать до 15 февраля.
Вот смотрю на айдишку после дума 3 и думаю, а может надо было сразу, чтобы не мучалась. Просто, например подобные новости лишь укрепляют моё мнение в этом.)))
Не знаю, что вы имеете ввиду, но думец 2016 сделал ёмаё ажиотаж - с большим удовольствием я прошёл - как и многие, дальше было хуже, половину etёrnal осилил на предмаксимальной сложности на ps4 и просто стало скучно - кинул, а dark ages по трейлерам смахивал на serious sam - я решил вообще не играть. ID рано закрывать, у них там целая пачка франшиз включая кваку.
франшизы то есть. Только вот толку от лицензии на товар. Если ты разучился делать качественный товар уже давно.
может ещё прорвёт на идеи какие-то, но последний думец дарк аге судя по всему шлак, раз такими скидонами кидаются на триплэй через полгода...