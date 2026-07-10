Удаление защиты Denuvo из дополнения Revelations для DOOM: The Dark Ages привело к падению минимальной кадровой частоты

После релиза сюжетного дополнения Revelations для шутера DOOM: The Dark Ages, состоявшегося 9 июля 2026 года, ключевым техническим изменением проекта стало полное удаление антипиратской системы защиты Denuvo. Вопреки ожиданиям игрового сообщества, этот шаг не привел к росту производительности, а в некоторых сценариях даже спровоцировал падение минимальной кадровой частоты.

Традиционно игроки рассчитывают, что отказ от ресурсоемких алгоритмов защиты снизит нагрузку на центральный процессор, повысит стабильность кадровой частоты и увеличит общую производительность. Для проверки этих предположений было проведено тестирование обновленной версии игры на флагманской видеокарте GeForce RTX 5090 в сравнении с результатами предыдущих тестов, где использовалась трассировка путей. Результаты показали, что на максимальных настройках графики Ultra Nightmare в разрешении 3840x2160 с активированной трассировкой путей удаление защитного кода не принесло ожидаемых улучшений.

Средняя производительность игрового движка осталась на прежнем уровне, составив ровно 30 кадров в секунду. При этом показатели минимальной кадровой частоты после выхода патча снизились вопреки ожиданиям. Если в версии со встроенной системой защиты минимальный показатель составлял 27 кадров в секунду, то после обновления в тяжелых сценах он опустился до 24 кадров в секунду. Отказ от защитных алгоритмов не помог флагманскому графическому ускорителю обеспечить более плавный игровой процесс в разрешении 4K.