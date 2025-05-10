Утечка DOOM: The Dark Ages: Фанаты обеспокоены редизайном Вагари

В сети появилась информация, предположительно являющаяся утечкой материалов из грядущей игры DOOM: The Dark Ages, вызвавшая активное обсуждение среди поклонников серии на платформе Reddit. Особое внимание привлекли предполагаемые изменения во внешности демона Вагари (Vagary), одного из запоминающихся противников из Doom 3.

Согласно опубликованным данным, Вагари, известная своим уникальным и тревожащим дизайном в Doom 3, может предстать в DOOM: The Dark Ages в обновленном виде. Некоторые комментаторы на Reddit, ссылаясь на предоставленные изображения и описания, высказывают мнение о том, что разработчики могли отойти от первоначальной концепции этого монстра. В книге Making of Doom 3 упоминалось, что дизайн Вагари основывался на формуле "Сексуально + Отвратительно = Жутко", что делало ее не только пугающей, но и обладающей своеобразными антропоморфными чертами, выделявшими ее среди других демонов как единственное существо с явными женскими признаками.

Пользователи Reddit, анализирующие утечку, предполагают, что в новой итерации акцент мог сместиться, и элемент сексуальности из этой формулы был значительно приглушен или вовсе убран. Это привело к дискуссиям о том, как подобные изменения повлияют на восприятие персонажа и общую атмосферу игры, которая, судя по названию, обещает быть мрачной и жестокой.

Вагари в Doom 3 представляла собой существо с гуманоидным женским торсом, соединенным с паукообразным телом, и обладала способностью к телекинезу. Ее дизайн был направлен на создание чувства дискомфорта и ужаса у игрока. Появление этого демона в Doom 3 было одним из знаковых моментов игры, запомнившихся многим фанатам.