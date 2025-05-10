Утечка DOOM: The Dark Ages: Фанаты обеспокоены редизайном Вагари

В сети появилась информация, предположительно являющаяся утечкой материалов из грядущей игры DOOM: The Dark Ages, вызвавшая активное обсуждение среди поклонников серии на платформе Reddit. Особое внимание привлекли предполагаемые изменения во внешности демона Вагари (Vagary), одного из запоминающихся противников из Doom 3.
Согласно опубликованным данным, Вагари, известная своим уникальным и тревожащим дизайном в Doom 3, может предстать в DOOM: The Dark Ages в обновленном виде. Некоторые комментаторы на Reddit, ссылаясь на предоставленные изображения и описания, высказывают мнение о том, что разработчики могли отойти от первоначальной концепции этого монстра. В книге Making of Doom 3 упоминалось, что дизайн Вагари основывался на формуле "Сексуально + Отвратительно = Жутко", что делало ее не только пугающей, но и обладающей своеобразными антропоморфными чертами, выделявшими ее среди других демонов как единственное существо с явными женскими признаками.
Пользователи Reddit, анализирующие утечку, предполагают, что в новой итерации акцент мог сместиться, и элемент сексуальности из этой формулы был значительно приглушен или вовсе убран. Это привело к дискуссиям о том, как подобные изменения повлияют на восприятие персонажа и общую атмосферу игры, которая, судя по названию, обещает быть мрачной и жестокой.
Вагари в Doom 3 представляла собой существо с гуманоидным женским торсом, соединенным с паукообразным телом, и обладала способностью к телекинезу. Ее дизайн был направлен на создание чувства дискомфорта и ужаса у игрока. Появление этого демона в Doom 3 было одним из знаковых моментов игры, запомнившихся многим фанатам.
Тоже мне трагедия.
А чего не так? Они на него дрочить собрались?
Да.
Просто кто-то решил что изначальная модель слишком женственна, не по повестке, надо изменить
Это разрабы так решили. Не должен о сексуальности думать.
Хз в чём доёб. Теперь арахнид выглядит как арахнид, а не как синтокожный полуробот полухер
И чем же обеспокоены?Вам таки нужно вот это старое пиксельное чмо лицезреть? Так идите и играйте в старые части, разработчики переносят всё на новый лад, в том числе скины старых врагов. Новый Вагари выглядит оч круто, в чём проблема не пойму?
Вспомнил сразу босса из DS2) Scorpioness Najka
так там же скины на демонов будут разве нет как в этерналс ??
В дум 3 Вагари жуткий монстр ,а современный дизаин ни какой жути или отвращения не вызывает ,вообще ничего как пустое место и там такие почти все в последних частях ! Крошишь их пачками и пох на них ,никаких чувств они не вызывают . Монстры перестают быть демоническими созданиями ,это уже не монстры из ада а просто жуки из старкрафта !
В 3 дум не играл, но если текстурки обновить то я за 2 вариант. На первом слишком банальный демон, не чем не отличается от остальных, просто кусок мяса в железе. Видели сотни раз. В том же думе 16 года и етернале.
В принципе и второй вариант я встречал в куче игр. Оба довольно среднеенькие и не оригинальные.
надо быть обеспокоенным во что превратили серию
Щя будет ор про никанон.
Да плевать на канон, дайте демонический сисек:) Не ну а че, в чем проблема, фан он такой.
Дум 3 никанон // Александр Ковалёв
Учитывая что в серии Дум мультивселенная с кучей паралельных реальностей и в 3 части есть косвенное упоминания "Палача рока". Так что канон но сильное ни на что не претендующее ответвление.
Суть претензий в том, что кому-то не довезли демонических сисек?
Даешь демонические сиськи!
А минусы будут?
А Саваоф будет?
Фанаты выражают обеспокоенность