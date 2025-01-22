Утечка: новая часть брутального шутера Doom выйдет уже в мае этого года

Похоже, что новый шутер от ветеранов игровой индустрии id Software не заставит себя долго ждать. Судя по утечке из французского издания Gamekult, новая игра серии DOOM, озаглавленная DOOM: The Dark Ages, выйдет этой весной. Если быть точнее, релиз проекта якобы запланирован на 15 мая 2025 года, что подтверждается статьёй от журналистов, которая была оперативно удалена. Тем не менее часть текста успели сохранить внимательные пользователи.

Утекший отрывок описывает игру как «средневековый приквел», который «прольёт кровь и внутренности на наши консоли». Также утверждается, что дата выхода и новые детали были раскрыты в рамках презентации Xbox Developer_Direct. Конкретные подробности об игре не успели просочиться, но дата релиза, указанная в материале, выглядит максимально правдоподобной.

Примечательно, что указанный день — 15 мая — не выглядит как случайная заглушка, обычно используемая в цифровых магазинах. Похоже, что издание Gamekult уже заранее получило пресс-релиз по игре и случайно опубликовало статью раньше срока.

Подтвердится ли информация, станет известно уже совсем скоро: Xbox Developer_Direct начнётся 23 января в 21:00 по московскому времени.